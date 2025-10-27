Đừng nói mỹ nam này đẹp như tranh vẽ, vì tranh phải vẽ theo mỹ nam này: Visual đỉnh cao ngắm lác cả mắt

Trong lứa diễn viên trẻ của màn ảnh Trung Quốc hiện tại, Trần Triết Viễn là một trong những cái tên nổi bật nhất. Anh sở hữu vẻ đẹp nổi bật cùng kỹ năng diễn xuất rất tốt. Thời gian qua, anh gây chú ý với vai đại hoàng tử trong bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca. Bây giờ, mỹ nam sinh năm 1996 lại một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt ảnh leak ở bộ phim Giang Sơn Vi Sính đang quay.

Tạo hình mới của Trần Triết Viễn ở bộ phim Giang Sơn Vi Sính gây sốc visual cho khán giả.

Dù chỉ là những hình ảnh leak, thế nhưng Trần Triết viễn đã khiến cư dân mạng "xỉu lên xỉu xuống" vì vẻ đẹp hoàn mỹ của mình. Cả 2 tạo hình mới nhất của Trần Triết Viễn khi vào vai vị hoàng đế trẻ tuổi Anh Quả đều vô cùng ấn tượng. Trong bộ trang phục mang xanh thẫm điểm vàng, Trần Triết Viễn toát lên vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng. Còn với tạo hình đỏ trong phân cảnh cưỡi ngựa, anh lại mang đến khí phách của bậc quân vương.

Trần Triết Viễn khi nhập vai và khi xả vai là hai người hoàn toàn khác nhau. Điều này cho thấy kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt.

Ở những bức hình Trần Triết Viễn đang nhập vai, khán giả như được thấy Anh Quả xé tiểu thuyết bước ra. Thế nhưng một khi xả vai, trước mắt người xem lại là nam diễn viên Trần Triết Viễn vui vẻ, ấm áp. Tất nhiên dù trong trường hợp nào, anh chàng cũng cực kỳ điển trai.

Chứng kiến Trần Triết Viễn thể hiện một Anh Quả tuấn tú và mang khí chất cao quý, khán giả có lý do để đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm. Điều này càng có cơ sở hơn khi mà Trần Triết Viễn hợp tác cùng Ngô Cẩn Ngôn. Cô từng gắn mác diễn đơ, phong độ trồi sụt trong thời gian dài sau thành công của Diên Hy Công Lược nhưng đã lột xác hoàn toàn ở Mặc Vũ Vân Gian. Giờ đây, Ngô Cẩn Ngôn đang được đánh giá là một trong những mỹ nhân có phong thái cổ trang tốt bậc nhất Cbiz.

Tạo hình với trang phục đỏ ở phân cảnh Anh Quả cưỡi ngựa cũng khiến fan chết mê chết mệt.

Nói thêm về Giang Sơn Vi Sính, đây là tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hành Yên Yên. Câu chuyện phim xoay quanh hai nhân vật Anh Quả và Mạnh Đình Huy. Nếu như Anh Quả là một vị minh quân trẻ tuổi, thì Mạnh Đình Huy lại là một cô gái với trí tuệ hơn người. Nhờ việc đạt thành tích xuất sắc ở 3 kỳ thi hội - hương - đình, Mạnh Đình Huy trở thành nữ quan đầu tiên trong lịch sử.

10 năm trước, Mạnh Đình Huy từng suýt mất mạng khi lưu lạc nhân gian. Dẫu vậy, cô đã được Anh Quả cứu giúp. Giờ đây, cô dốc lòng muốn phò tá Anh Quả để trả ơn. Hai người bên nhau trải qua nhiều sóng gió, để rồi một tình yêu sâu sắc cứ thế được bồi đắp qua thời gian.

Ngắm thêm loạt ảnh cực đẹp của Trần Triết Viễn trên phim trường Giang Sơn Vi Sính:

Trang phục của Trần Triết Viễn thực sự xứng đáng được khen "sang, xịn, mịn".