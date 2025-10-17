Mỹ nam hễ đóng cổ trang là đẹp gấp 1000 lần: Visual siêu phàm thoát tục, thần tiên cũng không sánh bằng

Sau hơn một năm im ắng kể từ Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Đường Lệ Từ trong bộ phim cổ trang - võ hiệp Thủy Long Ngâm.

Ngay từ những đoạn hậu trường đầu tiên, anh đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” bởi thần thái như bước ra từ tranh thủy mặc, những pha hành động mãn nhãn và khí chất băng lãnh được ví von là “thần tiên hạ phàm”.

Tự thực hiện cảnh hành động 100%

Không chỉ đẹp trong tạo hình, La Vân Hi còn khiến khán giả nể phục bởi loạt cảnh hành động tự thực hiện 100% không dùng thế thân.

Trong một phân đoạn sử dụng dây cáp, anh thực hiện liên hoàn động tác xoay 720 độ trên không, hạ đáp chính xác trong tư thế nghiêng người, và đột ngột dừng chuyển động giữa không trung - tất cả đều “một cú ăn ngay”, không cần chỉnh sửa hậu kỳ.

Đạo diễn Vương Hải Kỳ tiết lộ: “Khả năng kiểm soát trọng tâm và cảm giác không gian của La Vân Hi cực kỳ hiếm thấy. Cậu ấy vừa nhẹ như múa, vừa mạnh như chém gió.” Trong các cảnh cận chiến, La Vân Hi còn kết hợp võ thuật và vũ đạo cổ điển, từ động tác xoạc chân tung người đến cú quét chân liền mạch như vẽ ra trong không khí. Cảnh đấu đỏ lụa - nơi anh vừa xoay người vừa dùng dải lụa làm vũ khí được fan ca ngợi là đẹp đến mức quên thở.

Nhân vật Đường Lệ Từ của Thủy Long Ngâm không chỉ cầm kiếm. Anh có tới 5 loại vũ khí khác nhau, mỗi loại đều gắn với triết lý “vạn vật đều có thể thành chiêu”: Hồng lụa “Phi Hồng Trùng Linh”, linh hoạt như linh xà, có thể vừa là dây trói, vừa là lưỡi dao mềm; Cốt địch, làm từ xương thật, dùng âm thanh làm công kích vô hình; Tỳ bà chiến, cảnh vừa đàn vừa đánh trong bão tuyết âm 10 độ khiến fan quốc tế trầm trồ; Kiếm dài và quạt gấp, kế thừa phong cách tao nhã từ Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, nay nâng cấp với chiêu “Mười ba khung kiếm” đầy hoa lệ; Thiên biến vạn hóa, lá bạch quả, dòng nước, hay thậm chí ánh trăng đều được nhân vật biến thành vũ khí tâm pháp.

Không chỉ đánh, mỗi lần ra chiêu là một bức tranh mỹ học sống động, nơi kiếm khí, âm nhạc, và chuyển động hòa quyện như một màn múa cổ điển đầy sát khí.

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, ít ai biết rằng một bộ phục trang của La Vân Hi có thể nặng tới hơn 10 kg, bao gồm áo khoác gấm, đai thắt non tơ và vương miện rồng dát vàng 420 gram. Dù vậy, anh vẫn hoàn thành các pha xoay lộn trên không một cách uyển chuyển, tạo cảm giác “nhẹ như gió”.

Khán giả còn gọi vui: “Mặc đồ hồng, đánh trận dữ”, bởi vẻ ngoài dịu dàng của anh lại đối lập hoàn toàn với sự mạnh mẽ, quyết liệt trong từng pha hành động. Hình ảnh tóc bạc, áo rách, máu loang tuyết trắng đã trở thành một biểu tượng mới cho “chiến đấu mà vẫn đẹp như thơ”.

5 triệu lượt đặt lịch xem La Vân Hi đánh võ

Khác với các diễn viên chỉ chú trọng hình thể, La Vân Hi luôn biến từng cảnh đánh thành phân cảnh biểu cảm. Khi tung chiêu, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao: Khi đáp đất, cái run nhẹ của cằm và hơi thở dồn dập cho thấy sự mệt mỏi chân thực.

Đoàn phim tiết lộ, trong một cảnh quay ở nhiệt độ âm 8 độ, anh vẫn tự đánh đàn và hoàn thành cảnh quay trong hơi gió máy lạnh mà không than vãn. Võ chỉ đạo Đổng Vĩ khen ngợi: “Cậu ấy không chỉ diễn võ, mà đang kể chuyện bằng võ.”

Ngay khi đoạn hậu trường được công bố, từ khóa “La Vân Hi đánh võ trong Thủy Long Ngâm” đã lọt top 1 tìm kiếm Weibo, giúp phim đạt hơn 5 triệu lượt đặt lịch chiếu trên hai nền tảng chỉ sau 48 giờ.

Truyền thông Trung ương nhận xét: “La Vân Hi mở ra thẩm mỹ mới cho phim võ hiệp hiện đại, sự kết hợp giữa kỷ luật thể chất và biểu đạt nghệ thuật.” Không ít người trong nghề khẳng định, Thủy Long Ngâm có thể trở thành “chuẩn mực mới của phim cổ trang hành động”, tương tự cách Trường Nguyệt Tẫn Minh từng làm mưa làm gió năm 2023.

La Vân Hi từng được khán giả yêu mến vì nét đẹp thanh thoát, giọng nói trầm ấm và lối diễn sâu lắng. Nhưng với Thủy Long Ngâm, anh không chỉ đẹp, mà còn tái định nghĩa hình tượng “tiên nhân đánh võ” trên màn ảnh Hoa ngữ. Từ kỹ thuật, thần thái cho đến tâm lý nhân vật, mọi thứ đều được gọt giũa tỉ mỉ, chứng minh vị thế “ngọc thạch sáng nhất” trong dàn mỹ nam cổ trang hiện nay.