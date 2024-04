Dùng nồi chiên không dầu cả năm nhưng nhiều người vẫn bỏ qua "góc chết" này: Hình ảnh thực tế gây bất ngờ

Nhắc đến những thiết bị nhà bếp hỗ trợ đắc lực cho công việc nấu nướng của các gia đình hiện nay, không thể bỏ qua cái tên nồi chiên không dầu. Thiết bị giúp công cuộc chế biến các món ăn chiên rán được nhanh chóng, dễ dàng, đảm bảo vệ sinh hơn, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng. Ngoài ra việc hạn chế sử dụng dầu mỡ trong quá trình chiên rán cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là thân thiện với sức khoẻ người dùng.

Tuy nhiên có một vấn đề khi sử dụng nồi chiên không dầu mà nhiều người dùng quan ngại. Đó là cách vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách, giúp thiết bị được làm sạch triệt để. Khảo sát trên đa số người dùng nồi chiên không dầu, có vị trí mà họ thường bỏ quên. Nó được coi là "góc chết", hay "góc hiểm" của thiết bị. Việc vệ sinh thiết bị không triệt để lâu ngày sẽ khiến suy giảm tuổi thọ, thiết bị dễ hỏng hóc, thậm chí là chập cháy.

Không phải ai cũng biết vệ sinh nồi chiên không dầu triệt để, đúng cách (Ảnh minh hoạ)

Vị trí đang được nhắc tới chính là thanh nhiệt điện trở của nồi chiên không dầu. Trên các diễn đàn chia sẻ về đồ gia dụng bếp, nhiều người dùng đã phải than trời rằng dùng nồi chiên không dầu cả năm, đến lúc tháo tung thiết bị ra mới tá hoả bởi tình trạng của bộ phận này.

"Nồi chiên không dầu xài thì tiện mà năm nào cũng nên tháo tung ra vệ sinh 1-2 lần mọi người ạ. Như cái dàn nhiệt, thanh nhiệt này phải dùng chai xịt tẩy dầu mỡ chuyên dụng, xịt vào nó mới sủi hết phần mỡ cháy ra", người dùng Hiệp Lực (đến từ TP.HCM) chia sẻ kèm theo hình ảnh thiết bị nhà mình.

Một người dùng khác đến từ TP.HCM cũng từng chia sẻ tình trạng tương tự của chiếc nồi chiên không dầu nhà mình. Khi đang chế biến thực phẩm với thiết bị thì thấy mùi khét bất thường, anh quyết định tháo nồi ra để kiểm tra và phát hiện bộ phận này đã rất bẩn.

Hình ảnh khu vực thanh nhiệt điện trở và sâu bên dưới của chiếc nồi chiên không dầu được người dùng chia sẻ (Ảnh Hiệp Lực)

Thanh nhiệt điện trở của nồi chiên không dầu dùng để làm gì?

Thanh nhiệt điện trở hay còn được gọi là mâm nhiệt của nồi chiên không dầu có thể được coi là bộ phận quan trọng nhất, nằm ở ngay bên dưới quạt của thiết bị. Thanh nhiệt điện trở sẽ có dây mayso ở bên trong, có tác dụng chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng, từ đó làm chín thực phẩm bên trong nổi. Bộ phận quạt sẽ bổ trợ cho thanh nhiệt, thổi không khí nóng từ bộ phận này xuống mọi mặt của thức ăn để làm chín một cách nhanh chóng và đều hơn.

Chính bởi chức năng quan trọng, nên nếu thanh nhiệt điệt trở của nồi chiên không dầu không được làm sạch triệt để sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của thiết bị. Lâu ngày thậm chí thiết bị có thể bị ngưng hoạt động, không thể làm nóng, làm chín thực phẩm hoặc vẫn hoạt động nhưng tiêu tốn nhiều điện năng.

Ảnh minh hoạ

Vệ sinh thanh nhiệt điện trở nồi chiên không dầu như thế nào?

Theo lời khuyên của những người dùng đã có kinh nghiệm, việc vệ sinh thanh nhiệt điện trở của nồi chiên không dầu chỉ có thể thực hiện thiết bị được tháo rời toàn bộ mọi bộ phận ra. Nếu người dùng là người thông thạo về cách lắp đặt cũng như các bộ phận dù là nhỏ nhất của nồi chiên không dầu, có thể tiến hành tự tháo rời và vệ sinh thiết bị tại nhà. "Tháo rời toàn bộ nồi chiên ra để vệ sinh tại nhà hơi khó, cần tìm hiểu kỹ. Mình đã từng thực hiện, cả thời gian tháo và lau chùi làm hết hẳn 4 tiếng. Nhưng lắp vào thì đơn giản hơn", người dùng tên Hạnh Hoàng Mai (đến từ Hà Nội) chia sẻ.

Song để đảm bảo việc vệ sinh được hiệu quả nhất, hãy mang tới các sửa hàng sửa chữa hoặc nhờ tới tay nghề của các người thợ chuyên nghiệp.

Cần tháo rời toàn bộ các bộ phận của nồi chiên không dầu để vệ sinh triệt để cả khu vực thanh nhiệt điện trở (Ảnh Group Hội đồ gia dụng tiện ích)

Do không được vệ sinh trong thời gian dài nên "góc hiểm" này của nồi chiên không dầu cũng sẽ tích tụ nhiều dầu mỡ và chất bẩn hơn hẳn so với các khu vực khác - được vệ sinh thường xuyên. Bởi vậy, để làm sạch tối ưu, cần tới cả sự can thiệp của các dung dịch vệ sinh chuyên dụng, có độ tẩy rửa cao và chuyên biệt xử lý các vết dầu mỡ lâu ngày.



Bên cạnh thanh nhiệt điện trở của nồi chiên không dầu, người dùng cũng nên nhớ vệ sinh toàn bộ thiết bị định kỳ, tuỳ theo tần suất sử dụng. Tốt nhất là nên vệ sinh ngay sau khi kết thúc việc sử dụng thiết bị.

Các bước vệ sinh cơ bản có thể tham khảo như sau:

- Bước 1: Vệ sinh lòng nồi, khay chiên.

Với các khay và lòng nồi chiên không dầu, sử dụng bột baking soda cùng nước rửa bát và nước sôi để vệ sinh. Đầu tiên, ta các bộ phận này nồi trong hỗn hợp trên từ 20 - 30 phút. Sau khi kết thúc chu trình ngâm, các vết bẩn bên trong lòng nồi dưới tác động của các chất tẩy rửa sẽ mềm ra, từ đó ta có thể cọ rửa dễ dàng và rửa lại lần cuối với nước sạch.

Ảnh minh hoạ

- Bước 2: Vệ sinh phần chứa ruột nồi

Với phần chứa ruột nồi chiên không dầu, hãy xịt vào đó dung dịch giấm và nước, pha theo tỉ lệ 1:1. Sau đó dùng khăn sạch để lau rồi kết thúc bằng một lần lau bằng khăn khô nữa. Đây cũng chính là nơi bạn có thể "tranh thủ" tiếp xúc và vệ sinh luôn một phần của mâm nhiệt. Dưới tác động của giấm, các vết bẩn, đặc biệt là vết dầu mỡ cùng mùi khó chịu bám bên trong sẽ được giải quyết.

Ảnh minh hoạ

- Bước 3: Vệ sinh vỏ nồi

Để việc vệ sinh nồi chiên không dầu được triệt để và tối ưu, vệ sinh phần lõi bên trong thôi vẫn là chưa đủ. Đừng quên vệ sinh cả phần vỏ nồi. Tiếp tục sử dụng chiếc khăn vải sạch, bọc khăn ngoài một lưỡi dao hoặc một chiếc dĩa, sau đó luồn lách vào bên trong những khe nhỏ trên nắp nồi. Dùng khăn lau toàn bộ phần vỏ ngoài của nồi chiên không dầu, bao gồm cả những nút bấm, nút vặn.