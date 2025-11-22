Đừng nghĩ bổ sung estrogen là đủ! 5 thực phẩm "bơm" progesterone để nữ giới khỏe, trẻ lâu hơn tuổi thật

Khi nhắc đến hormone nữ, đa số chị em chỉ nghĩ đến Estrogen - hormone quyết định vẻ đẹp và sự nữ tính. Tuy nhiên, Progesterone mới chính là "hormone cân bằng" thầm lặng, đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe xương.

Sự mất cân bằng, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt Progesterone so với Estrogen (hay còn gọi là Estrogen trội) là nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng khó chịu như lo âu, mất ngủ, tăng cân bất thường, và bốc hỏa, đặc biệt trầm trọng hơn khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Để duy trì sự cân bằng nội tiết, chị em cần bổ sung 5 loại thực phẩm dưới đây để hỗ trợ cơ thể tự sản xuất Progesterone một cách tự nhiên:

1. Các loại hạt và quả hạch

Ảnh minh họa

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương là nguồn cung cấp Kẽm và Magie dồi dào. Kẽm là khoáng chất thiết yếu tham gia vào quá trình giải phóng Hormone Luteinizing (LH) từ tuyến yên, LH lại là chất kích thích buồng trứng sản xuất Progesterone.

Magie giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm stress, gián tiếp ngăn chặn Cortisol (hormone căng thẳng) làm suy giảm Progesterone. Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn một nắm nhỏ các loại hạt này mỗi ngày để hỗ trợ giấc ngủ và cân bằng tâm trạng.

2. Trứng gà

Trứng gà được mệnh danh là siêu thực phẩm bởi nó cung cấp cholesterol lành mạnh. Trong khi đây là nguyên liệu thô để cơ thể tổng hợp tất cả các hormone steroid, bao gồm cả Progesterone.

Ngoài ra, trứng gà rất giàu Vitamin B6 (Pyridoxine), một loại vitamin tan trong nước có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sản xuất Progesterone và cải thiện chức năng gan để chuyển hóa hormone cũ hiệu quả hơn. Việc bổ sung trứng vào bữa sáng giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố suốt cả ngày.

Ảnh minh họa

3. Các loại rau xanh đậm

Các loại rau xanh đậm như bông cải xanh (Broccoli), cải xoăn (Kale) chứa nhiều Diindolylmethane (DIM) và Indole-3-Carbinol (I3C). Những hợp chất này không trực tiếp tạo ra Progesterone mà có vai trò "dọn dẹp" Estrogen dư thừa trong cơ thể.

Khi Estrogen được chuyển hóa và đào thải hiệu quả, sự mất cân bằng giữa Estrogen và Progesterone sẽ giảm, làm giảm các triệu chứng Estrogen trội như chướng bụng và căng tức ngực - vấn đề thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh.

4. Bơ

Quả bơ là nguồn cung cấp Vitamin B6 và Cholesterol lành mạnh. Vitamin B6 được biết đến là vi chất quan trọng nhất giúp tăng cường sản xuất Progesterone.

Bên cạnh đó, bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm viêm và cung cấp nguồn năng lượng ổn định, hỗ trợ hoạt động của tuyến thượng thận - nơi cũng sản xuất một lượng Progesterone. Phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung bơ vào khẩu phần để tăng cường chất béo có lợi và cải thiện chức năng nội tiết.

5. Khoai lang/Khoai mỡ

Ảnh minh họa

Khoai lang và đặc biệt là khoai mỡ đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ nội tiết tố. Chúng chứa các hợp chất như Diosgenin, một tiền chất steroid thực vật có thể được sử dụng để tổng hợp hormone.

Mặc dù cơ thể không thể chuyển đổi Diosgenin thành Progesterone một cách trực tiếp, nhưng việc tiêu thụ khoai lang, khoai mỡ cung cấp Vitamin B6 và Magie, hỗ trợ môi trường cơ thể sản xuất hormone. Ngoài ra, khoai lang còn là nguồn carbohydrate phức hợp giúp ổn định đường huyết và giảm căng thẳng, từ đó bảo vệ Progesterone khỏi bị suy giảm.