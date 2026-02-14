Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa là khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng sẽ gõ cửa. Ngày 28 Tết, nhà nhà người người đều đang quay cuồng trong vòng xoáy dọn dẹp, mua sắm, tất bật lo toan cho mâm cơm Tất niên. Giữa cái không khí rộn ràng xen lẫn chút mệt mỏi vì "chạy sô" giáp Tết ấy, vũ trụ lại cực kỳ ưu ái gọi tên 3 chòm sao này. Bỏ lại đằng sau những xui xẻo hay áp lực của năm cũ, bước sang ngày 28 tháng Chạp, họ bỗng thong dong đến lạ, vận đỏ ập đến cản không kịp, tài lộc hay tình duyên đều viên mãn rực rỡ.

Kim Ngưu: Tiền bạc rủng rỉnh, sắm Tết không cần nhìn giá

Nếu có ai đó cười tươi nhất trong ngày 28 tháng Chạp này, thì chắc chắn vị trí quán quân phải thuộc về Kim Ngưu. Vốn là những người thực tế và luôn lo xa, Kim Ngưu có thể đã trải qua những ngày trước đó với chút áp lực về tài chính hay sổ sách cuối năm. Nhưng mọi nỗ lực của bạn đã được đền đáp xứng đáng ngay thềm năm mới. Những khoản tiền thưởng Tết được ting ting đầy đủ, thậm chí là những khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả một cách bất ngờ khiến ví tiền của Kim Ngưu dày cộm.

Cảm giác cầm "tiền tươi thóc thật" trong tay giúp chòm sao này trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, tâm trạng bỗng chốc trở nên phấn khởi và bao dung với cả thế giới. Chuyến đi chợ hoa Tết hay siêu thị vớt vát ngày 28 của bạn sẽ cực kỳ suôn sẻ, mua gì cũng được giá hời, chọn cành đào hay chậu mai nào cũng ưng ý mà chẳng cần kỳ kèo bớt một thêm hai. Sự đủ đầy về vật chất chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất, giúp Kim Ngưu khép lại năm cũ bằng một nụ cười mãn nguyện và sẵn sàng diện quần áo đẹp quây quần bên mâm cơm gia đình.

Cự Giải: Gia đạo ấm êm, dọn nhà đón Tết nhẹ tựa lông hồng

Ngày 28 Tết với nhiều người là nỗi ám ảnh mang tên "đại hội dọn nhà" hay những mâu thuẫn vụn vặt dễ nảy sinh vì ai cũng mệt mỏi. Nhưng với Cự Giải, ngày hôm nay lại trôi qua một cách êm ái và tràn ngập niềm vui gắn kết. Vũ trụ gửi đến cho Cự Giải một nguồn năng lượng chữa lành và sự thấu hiểu sâu sắc, giúp bạn trở thành nhạc trưởng tài ba điều phối mọi việc trong gia đình. Dọn dẹp nhà cửa, lau chùi lư hương hay chuẩn bị mâm cúng cỗ, tất cả đều được bạn sắp xếp đâu ra đấy mà không hề cảm thấy quá sức.

Quan trọng hơn, Cự Giải nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người thân yêu. Không còn cảnh một người làm mười người nhìn, ngày 28 Tết của bạn là những tiếng cười nói rôm rả, là sự chia sẻ công việc đầy tự giác từ bạn đời và con cái. Những khúc mắc hay hiểu lầm nhỏ nhặt trong năm cũ giữa các thành viên bỗng dưng được hóa giải trong bữa cơm Tất niên sớm. Sự bình yên, ấm áp từ sâu thẳm tổ ấm chính là món quà may mắn tuyệt vời nhất mà Cự Giải nhận được, giúp trái tim bạn được sưởi ấm trọn vẹn trước khi bước sang năm mới.

Nhân Mã: Vận đỏ gõ cửa, tinh thần phơi phới đón hỷ sự

Khác với sự thực tế của Kim Ngưu hay sự bình yên của Cự Giải, may mắn của Nhân Mã trong ngày 28 tháng Chạp mang đậm chất bất ngờ và bùng nổ. Những ngày cuối năm bận rộn không làm khó được đôi chân thích bay nhảy và tinh thần lạc quan bẩm sinh của chòm sao này. Bạn giải quyết những công việc tồn đọng cuối cùng ở cơ quan một cách nhanh gọn lẹ, chốt sổ năm cũ cực kỳ êm đẹp để toàn tâm toàn ý hòa vào không khí lễ hội. Vận đào hoa và nhân duyên của Nhân Mã trong ngày hôm nay cực kỳ rực rỡ.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ ở chợ Tết, một tin nhắn chúc mừng sớm từ người bạn cũ phương xa, hay một lời ngỏ ý ngọt ngào từ người thương bỗng khiến trái tim bạn đập rộn ràng. Năng lượng tích cực và nụ cười rạng rỡ của Nhân Mã đi đến đâu là tỏa sáng đến đó, thu hút mọi ánh nhìn và mang lại vượng khí cho chính ngôi nhà của mình. Đêm 28 Tết, thay vì mệt nhoài trên giường, Nhân Mã lại có những khoảnh khắc tụ tập bạn bè đầy ắp tiếng cười, hay đơn giản là thong dong dạo phố ngắm nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn, trong lòng tràn ngập sự háo hức chờ đợi những điều kỳ diệu ở phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)