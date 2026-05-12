Ngày 12/5, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhi nhập viện do bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân là em T.S.T. (10 tuổi, học lớp 4 tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Khánh An).

Trước đó, em T. được đưa vào Khoa Cấp cứu Nhi- Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau trong tình trạng đừ người, môi tái, nhiều vết ong đốt rải rác toàn thân, có hoại tử trung tâm, gan và phổi bị tổn thương, nhiễm trùng da , nhiễm trùng huyết, tiên lượng nặng.

Em T đang điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, sức khoẻ dần ổn định.

Sau những giờ đầu điều trị, men gan của em T. tăng lên trên 3.000, khiến việc điều trị càng thêm khó khăn. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã điều trị theo phác đồ phản ứng phản vệ độ 3 , suy gan, dự phòng trường hợp lọc máu.

Hiện tại, men gan của bệnh nhi đã giảm xuống đáng kể, chức năng gan đã hồi phục, tổn thương phổi không có tiến triển thêm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết đang được điều trị bằng nhiều loại thuốc kháng sinh. Nếu tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, dự kiến khoảng 2 tuần bệnh nhi sẽ được xuất viện.

Theo lời bà Trần Kim Anh (bà ngoại em T.), em bị ong đốt khi đi chơi cùng 2 người anh họ. T. và một người anh chạy vào bụi cây trốn với ý định hù dọa người còn lại. Tuy nhiên, em không may vào nơi có tổ ong vò vẽ, T. bị ong đốt hơn 70 vết, người anh trốn cùng bị đốt 6 vết .