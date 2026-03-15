Cô gái mắc bệnh "ma cà rồng" này tên Xiao Teng, 25 tuổi, sống cùng gia đình tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc).

Kể từ khi dậy thì, Xiao Teng vẫn luôn tin rằng những cơn đau quặn bụng mỗi kỳ kinh nguyệt chỉ là do cơ địa nhạy cảm. Cô đã quá quen với việc dùng thuốc giảm đau và giấu mình trong phòng mỗi khi đến tháng. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, sự chịu đựng của cô đã chạm ngưỡng giới hạn. Đặc biệt, trong kỳ kinh gần nhất thì mọi chuyện thay đổi khó hiểu.

Cơn đau không chỉ dừng lại sau 2 ngày như thường lệ mà kéo dài dằng dặc suốt 4 ngày kèm theo sốt cao, tức ngực và sự sợ hãi tột độ với ánh sáng mặt trời. Khi đi vệ sinh và thấy nước tiểu chuyển sang màu đỏ sẫm, Xiao Teng hoàn toàn chủ quan. Cô mặc nhiên cho rằng đó chỉ là do dịch tiết kinh nguyệt hòa lẫn vào nên không mảy may nghi ngờ.

Chính sự nhầm lẫn tai hại này, cộng với việc các triệu chứng luôn biến mất sau mỗi kỳ kinh, đã khiến cô tin rằng mình chỉ bị đau bụng kinh thông thường. Ngay cả khi đã đi qua rất nhiều bệnh viện, thực hiện đủ các xét nghiệm từ nội soi dạ dày đến chụp cắt lớp, kết quả trả về luôn bình thường khiến có bác sĩ còn nghi ngờ cô gặp vấn đề về tâm lý.

Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi Xiao Teng bắt đầu nôn ra thứ chất lỏng màu đen kỳ quái và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) để thăm khám.

Tại bệnh viện, một loạt kiểm tra được tiến hành nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh. Tới mức bệnh viện phải thành lập nhóm hội chẩn đa khoa. Nhờ vậy, Phó trưởng khoa Thấp khớp và Miễn dịch học - Tiến sĩ Zhang Xiaofang đã nhận ra điểm khác thường và yêu cầu một thử nghiệm mang tínmh quyết đsinhj.

Ông cho phơi mẫu nước tiểu của Xiao Teng dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, nước tiểu từ màu đỏ nhạt đã chuyển hẳn sang màu nâu sẫm như nước tương. Từ manh mối này ông tiếp tục các xét nghiệm và so sánh lâm sàng liên quan. Cuối cùng kết luận cô gái trẻ mắc phải bệnh "ma cà rồng".

Xiao Teng nghe xong sốc nặng tới mức không nói thành lời, còn tưởng rằng bác sĩ đang trêu đùa mình. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nghe tới tên căn bệnh kỳ lạ như vậy, cô luôn nghĩ đó chỉ là tên của nhân vật trong phim ảnh.

Bệnh "ma cà rồng" là gì, nguy hiểm không và hiếm đến mức nào?

Tiến sĩ Zhang giải thích, bệnh "ma cà rồng" tên gọi y khoa chính thức là hội chứng rối loạn máu protoporphyria erythropoietic (EPP).

"Đây là bệnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc chỉ 1/50000. Gây ra bởi sự tích tụ bất thường của Porphyrin trong cơ thể do thiếu một số enzym hoặc hoạt động của enzym trong con đường tổng hợp heme bị giảm hay rối loạn khác. Porphyrin được sử dụng để tạo Hemoglobin - phân tử trong tế bào hồng cầu có chức năng mang oxy đi khắp cơ thể. Tình trạng tích tụ Porphyria ảnh hưởng đến hệ thần kinh và da, gây ra các rối loạn ở nhiều mức độ khác nhau" - Ông giải thích thêm.

Còn về cái tên bệnh "ma cà rồng", ông cho biết nó xuất phát từ việc người bệnh cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Khi tiếp xúc với nắng, da họ sẽ đau rát, phồng rộp nghiêm trọng. Sự tích tụ độc chất này còn gây ra những cơn đau bụng kinh hoàng, nôn mửa và co giật. Đối với phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt chính là yếu tố kích hoạt bệnh mạnh mẽ nhất do sự thay đổi nội tiết tố. Đây cũng là lý do Xiao Teng thường cảm nhận rõ tác động của bệnh mỗi khi "tới tháng".

Điều bàng hoàng thứ hai mà Xiao Teng phải nhận là: Bệnh "ma cà rồng” không thể chữa dứt điểm được. Tiến sĩ Zhang Xiaofang cảnh báo: “Nếu không được xử lý kịp thời, bệnh có thể gây rối loạn điện giải, vấn đề hô hấp, tổn thương da nghiêm trọng, bất thường về chức năng gan và thận, gây tắc ruột trong những trường hợp nặng.

Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng sau khi được dùng thuốc đúng cách, tình trạng của Xiao Teng đã cải thiện rõ rệt. Cô được bác sĩ căn dặn phải tuyệt đối tránh ánh nắng, không uống rượu bia và đảm bảo ngủ đủ giấc để ngăn chặn những cơn đau tái phát trong tương lai.

