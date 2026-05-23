Lời khuyên cho 12 chòm sao trong tuần mới (25/5 - 31/5)

Cuối tháng 5 thường là quãng giao mùa của cả thời tiết lẫn tâm trạng. Người ta dễ thấy mệt mỏi, dễ phân vân, cũng dễ bỏ qua những cơ hội nhỏ mà sau này nhìn lại mới tiếc. Bảy ngày từ 25/5 đến 31/5 không phải tuần lễ rực rỡ với tất cả 12 chòm sao, nhưng lại là quãng mà mỗi người đều nhận được một "tín hiệu" rất riêng. Có chòm sao được nhắc nhở chậm lại, có chòm sao được khuyến khích mạnh dạn hơn, lại có chòm sao chỉ cần giữ vững những gì đang có là đã đủ thắng. Dưới đây là lời khuyên cụ thể theo từng ngày trong tuần, đọc để biết tuần này nên buông gì và nên giữ gì.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Đầu tuần đừng vội, cuối tuần đừng lười

Thứ Hai 25/5, Bạch Dương dễ nóng nảy trong các cuộc trao đổi công việc. Lời khuyên là chậm lại nửa nhịp trước khi phản hồi tin nhắn quan trọng. Khoảng giữa tuần 27/5 và 28/5, một mối quan hệ cũ có thể quay lại liên lạc, đừng vội đóng cửa nhưng cũng đừng kỳ vọng quá. Cuối tuần 30/5 và 31/5, năng lượng dồi dào trở lại, đây là lúc thích hợp để giải quyết dứt điểm việc đã trì hoãn lâu chứ không phải lúc nằm dài tiếc thời gian.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Tuần của những quyết định tài chính nhỏ nhưng quan trọng

Kim Ngưu bước vào tuần với cảm giác cần kiểm lại ví. Ngày 26/5 là thời điểm tốt để xem lại các khoản chi tiêu định kỳ, có thể bạn đang trả tiền cho thứ mình không còn dùng. Giữa tuần, một cơ hội tăng thu nhập nhỏ xuất hiện, có thể là việc làm thêm hoặc lời đề nghị hợp tác. Đừng từ chối ngay chỉ vì thấy nhỏ, vì nhiều thứ lớn đều bắt đầu từ một bước rất khiêm tốn. Chủ nhật 31/5 nên dành để nghỉ ngơi thật sự, không mang việc về nhà.

Song Tử (21/5 - 20/6): Nói ít lại, nghe nhiều hơn

Đây là tuần Song Tử dễ nói hớ. Thứ Ba 26/5 và thứ Tư 27/5, trong các cuộc trò chuyện nhóm, lời khuyên là giữ lại 30 phần trăm điều mình định nói. Bạn không cần chứng minh mình hiểu biết, người tinh ý sẽ tự nhận ra. Cuối tuần, một người bạn cũ có thể mở lời nhờ giúp đỡ, hãy giúp trong khả năng nhưng đừng ôm trách nhiệm thay họ.

Cự Giải (21/6 - 22/7): Tuần để chữa lành, không phải để gồng

Cự Giải vào tuần với chút nặng lòng. Ngày 25/5 và 26/5 dễ chạnh lòng vì những chuyện tưởng đã qua. Đừng trách bản thân vì cảm xúc quay lại, đó là dấu hiệu bạn đang xử lý chứ không phải đang yếu đuối. Khoảng 28/5, một cuộc trò chuyện chân thành với người thân sẽ giúp gỡ rối nhiều thứ. Cuối tuần nên ra ngoài, đi bộ, nấu món mình thích, làm những điều nhỏ mà tử tế với chính mình.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Hào quang đủ rồi, giờ là lúc làm việc thật

Sư Tử tuần này được chú ý nhiều, nhưng chú ý không đồng nghĩa với kết quả. Ngày 27/5 có thể có lời khen từ cấp trên hoặc đối tác, đừng để lời khen làm chậm tay mình lại. Giữa tuần đến cuối tuần là lúc cần ngồi xuống làm phần việc khó nhất mà bạn vẫn đang né. Thứ Bảy 30/5 thích hợp cho các sự kiện gặp gỡ, có thể mở ra cơ hội bất ngờ.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Đừng cầu toàn đến mức bỏ lỡ

Xử Nữ tuần này dễ rơi vào trạng thái sửa đi sửa lại một việc mà không dám gửi đi. Thứ Ba 26/5, hãy tự đặt một thời hạn cứng cho bản thân và bấm gửi khi đến giờ, dù chưa thấy hoàn hảo. Sự hoàn hảo trong đầu bạn không tồn tại ngoài đời. Ngày 29/5, sức khỏe có thể có dấu hiệu báo động nhỏ, đừng bỏ qua giấc ngủ.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Tuần để chọn, không phải để cân nhắc thêm

Thiên Bình đã cân nhắc đủ lâu rồi. Thứ Hai 25/5 và thứ Ba 26/5, một quyết định liên quan đến công việc hoặc chuyện tình cảm cần được đưa ra dứt khoát. Càng kéo dài càng mệt cho cả bạn lẫn người liên quan. Ngày 28/5 là thời điểm tốt để có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Cuối tuần, đừng nhận lời đi đâu chỉ vì ngại từ chối.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Trực giác đúng, nhưng đừng để nó thành nghi ngờ

Bọ Cạp tuần này nhạy bén hơn bình thường. Bạn cảm nhận được những điều người khác chưa nói ra, đó là lợi thế. Nhưng từ 26/5 đến 28/5, đừng để trực giác biến thành đa nghi với người thân. Hỏi thẳng thay vì đoán mò. Ngày 30/5 có thể có tin vui liên quan đến tài chính hoặc một dự án ấp ủ lâu.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Tuần để gói ghém, không phải để mở thêm

Nhân Mã đang mở quá nhiều thứ cùng lúc. Tuần này là lúc đóng lại bớt. Thứ Tư 27/5, hãy liệt kê những việc đang dang dở và chọn ra ba việc quan trọng nhất. Phần còn lại tạm gác. Cuối tuần 30/5 và 31/5, một chuyến đi ngắn hoặc thay đổi không gian sẽ giúp bạn nhìn rõ điều mình thực sự muốn.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Vẫn vững, nhưng nhớ là người chứ không phải máy

Ma Kết tuần này tiếp tục giữ nhịp ổn định trong công việc. Tuy nhiên, từ 26/5 đến 29/5, người thân có thể cảm thấy bạn xa cách. Một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi năm phút cũng đủ để giữ ấm các mối quan hệ. Đừng đợi đến lúc rảnh mới quan tâm, vì với Ma Kết, lúc rảnh hiếm khi đến.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Ý tưởng nhiều, hành động ít, tuần này cần đảo lại

Bảo Bình tuần này có nhiều ý tưởng hay nhưng dễ dừng lại ở giai đoạn nghĩ. Ngày 27/5 và 28/5 thích hợp để biến một ý tưởng cụ thể thành bước đi đầu tiên, dù chỉ là mở file trắng và gõ vài dòng. Cuối tuần, tránh tranh luận trên mạng xã hội, không đáng để bạn mất năng lượng.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Đừng nhầm sự nhạy cảm với điểm yếu

Song Ngư tuần này dễ rơi vào trạng thái tự ti. Thứ Năm 28/5 và thứ Sáu 29/5 đặc biệt cần cẩn thận với những lời so sánh trên mạng. Bạn không cần giống ai cả, hành trình của bạn có nhịp riêng. Ngày 31/5 là lúc tốt để viết ra ba điều bạn đã làm được trong tháng 5, dù nhỏ đến đâu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.