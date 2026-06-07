Giải nhiệt mùa hè cùng phiên bản ngọn bí lạ miệng: Ăn hoài không ngán lại đẹp da giữ dáng

Khi thời tiết bước vào những ngày tháng 6 rực lửa với nền nhiệt cao ngất ngưởng, cơ thể chúng ta thường dễ sinh ra cảm giác chán ăn và mệt mỏi. Đây là lúc gian bếp cần những món ăn mang tính giải nhiệt, được chế biến từ các nguyên liệu xanh mát và lành tính. Đọt bí đỏ (ngọn bí) vốn là một loại rau dân dã quen thuộc, nhưng thay vì xào tỏi hay nấu canh tôm thịt như mọi khi: Bạn hoàn toàn có thể nâng tầm loại nguyên liệu này thành những món ăn thực dưỡng mang phong vị thanh tao, trang nhã.

Bộ đôi bánh đọt bí hạt óc chó và súp đọt bí khoai mỡ chính là minh chứng hoàn hảo cho sự sáng tạo ẩm thực vô biên. Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của rau, độ bùi béo của hạt óc chó, cùng nước dùng nấm hương rong biển ngọt lịm tự nhiên sẽ giúp đánh thức mọi giác quan, mang lại cho bạn một bữa ăn nhẹ nhàng, tốt cho hệ tiêu hóa và xua tan đi sự bức bối của mùa hè oi ả.

Tinh tế từ khâu sơ chế nguyên liệu

Để có được một món ăn hoàn hảo, khâu sơ chế đọt bí đóng vai trò vô cùng quan trọng: Nó quyết định trực tiếp đến hương vị và kết cấu của thành phẩm. Những đọt bí non mướt sau khi mua về cần được nhặt thật tỉ mỉ: Bạn phải ngắt bỏ phần tua cuốn vì chúng mang lại vị chua chát làm hỏng món ăn. Tiếp đó, lớp vỏ mỏng manh chứa đầy lông tơ bao quanh thân bí cũng cần được tước bỏ hoàn toàn để khi ăn không bị dặm hay lợn cợn trong miệng.

Sau khi làm sạch, đọt bí sẽ được chần nhanh qua nước sôi pha chút muối trong khoảng một phút để giữ trọn màu xanh mướt mắt, rồi vớt ra vắt nhẹ cho ráo nước và thái thật nhuyễn.

Linh hồn của hai món ăn này còn nằm ở phần nước dùng trong vắt, thanh khiết được nấu từ nấm hương hữu cơ và rong biển khô đun riu riu ở lửa nhỏ: Nước dùng này sẽ thay thế hoàn toàn cho các loại bột ngọt công nghiệp, mang lại vị umami ngọt sâu, tự nhiên và vô cùng tốt cho sức khỏe.

Hai "kiệt tác" ẩm thực thanh mát cho ngày hè

Với phần đọt bí đã được chuẩn bị tươm tất, chúng ta sẽ bắt tay vào biến tấu hai kiệt tác ẩm thực giải nhiệt.

Bánh đọt bí hạt óc chó

Một món ăn chơi hay ăn sáng cực kỳ healthy. Bạn sử dụng bột mì đa dụng, thêm chút muối hồng và nhào cùng nước sôi để tạo thành kết cấu bột nửa chần (nửa sống nửa chín): Cách này giúp vỏ bánh giữ được độ dẻo dai tự nhiên.

Sau đó, trộn một nửa phần đọt bí thái nhuyễn cùng với hạt óc chó giã vụn vào khối bột, nhào đều tay rồi cán mỏng khoảng 3-4 milimet.

Đặt lên chiếc chảo nóng đã xịt sẵn một lớp dầu mỏng, áp chảo lửa nhỏ mỗi mặt chừng một phút cho đến khi bánh chín đều, ngả màu hơi xém và tỏa mùi thơm bùi béo của óc chó.

Cắt bánh thành từng miếng tam giác nhỏ xinh, chấm cùng chút nước tương pha giấm đen và dầu ớt: Bạn sẽ cảm nhận được sự giòn rụm bên ngoài, mềm dẻo bên trong cực kỳ cuốn hút.

Súp đọt bí khoai mỡ

Nếu bánh mang lại sự giòn dai thì món súp này lại mang đến sự thanh mướt, trơn tuột nơi đầu lưỡi. Phần đọt bí còn lại sẽ được xào thơm, sau đó đổ nước dùng nấm hương rong biển và chút nước lọc vào đun sôi. Điểm nhấn của món súp là phần khoai mỡ gọt vỏ, dùng sống dao đập dập để tạo độ nhuyễn tự nhiên thả vào nồi.

Để nước súp có độ sánh mịn hoàn hảo: Bạn hòa tan một thìa bột sắn dây rừng với nước rồi từ từ đổ vào, khuấy liên tục đều tay.

Nêm nếm thêm chút tiêu sọ trắng cay nồng, muối hồng và dầu mè thơm lừng là hoàn tất.

Thưởng thức một bát súp đọt bí khoai mỡ ấm nóng, thanh mướt cùng một đĩa bánh óc chó dẻo bùi trong một buổi chiều tháng 6 oi ả: Mọi sự mệt nhọc dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm, thanh khiết và tràn đầy năng lượng tươi mới lan tỏa khắp cơ thể.