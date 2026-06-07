Eo bánh mì, mỡ bụng xập xệ muốn siết cân thì nạo mỏng quả bí xanh rồi cuộn theo cách này, da mướt mượt, vòng hai thon gọn thấy rõ

Đối với những ai đang trong quá trình siết cân, giữ dáng thì mùa hè vừa là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn. Thời tiết oi bức khiến cơ thể lười vận động, thèm đồ uống ngọt giải khát dẫn đến tình trạng tích mỡ bụng rất nhanh. Thay vì ép bản thân vào những chế độ ăn kiêng hà khắc với ức gà luộc khô khốc, bạn hãy thử đưa món canh bí đao biến tấu này vào thực đơn. Sự kết hợp khéo léo giữa vị thanh mát của quả bí xanh và phần nhân mọc nấm mèo ngọt lịm sẽ giúp bạn có một bữa ăn no bụng, đã thèm mà không lo tăng cân.

"Khắc tinh" của mỡ thừa và bí quyết trẻ hóa làn da

Món canh này không chỉ có giao diện bắt mắt mà còn sở hữu bảng thành phần cực kỳ lý tưởng cho một vóc dáng thon gọn và làn da không tuổi:

Ảnh minh hoạ

Ngăn chặn đường chuyển hóa thành mỡ: Trong bí đao có chứa một loại hợp chất hữu cơ đặc biệt tên là axit tartronic. Chất này có khả năng ức chế tối đa quá trình chuyển hóa lượng đường và carbohydrate từ thức ăn thành mỡ thừa tích tụ dưới da, đặc biệt là vùng bụng và bắp tay.

Cấp nước, dưỡng da căng mọng: Với hơn 95% thành phần là nước và hàm lượng vitamin C, vitamin E dồi dào, bí đao giúp làm mát da từ bên trong, ngăn ngừa mụn nhọt và tình trạng sạm da do ánh nắng mặt trời, mang lại làn da mướt mượt, tràn đầy sức sống.

Quy trình cuộn bí giữ trọn nước cốt ngọt thanh

Việc nạo mỏng bí xanh và cuộn chặt phần nhân thịt băm nấm mèo giúp món canh giữ được trọn vẹn phần nước cốt ngọt lịm tự nhiên bên trong, thời gian nấu siêu tốc chưa đầy 10 phút:

Ảnh minh hoạ

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả bí đao già (chọn quả thon dài, chắc tay); 150g giò sống (hoặc thịt heo băm nhuyễn); 3 - 4 tai nấm mèo (mộc nhĩ); hành lá, hành tím.

Làm nhân dẻo giòn: Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi băm thật nhuyễn. Trộn đều giò sống với nấm mèo, một ít hành tím băm, tiêu xay và một chút xíu gia vị. Quết đều tay cho hỗn hợp kết dính dẻo quánh.

Nạo và cuộn bí: Bí đao gọt vỏ, dùng dao bào (hoặc dao nạo vỏ) nạo dọc quả bí thành những dải mỏng dài, bỏ qua phần ruột xốp. Trải miếng bí ra, múc một muỗng nhân đặt vào đầu miếng bí rồi cuộn tròn lại. Dùng một cọng hành lá đã chần sơ qua nước sôi để cột cố định cuộn bí (hoặc xếp khít các cuộn bí vào nhau khi nấu).

Nấu canh thần tốc: Đun sôi một nồi nước lọc (hoặc nước hầm xương nhạt). Khi nước sôi sùng sục, nhẹ nhàng thả từng cuộn bí vào nồi. Thêm vài lát gừng tươi để tạo mùi thơm ấm. Chỉ cần đun lửa vừa trong khoảng 4 - 5 phút cho phần nhân thịt bên trong chín tới, miếng bí chuyển sang màu trong suốt là tắt bếp, rắc hành hoa lên trên.

Mẹo nhỏ: Khi nạo bí đao, bạn chỉ nạo đến phần thịt xanh và trắng sát ruột, tuyệt đối không lấy phần ruột hạt xốp bên trong vì phần ruột này khi nấu lên sẽ bị chua, làm hỏng vị thanh khiết của nước canh. Việc cắt bí thành dải mỏng rồi cuộn giúp rút ngắn thời gian chín xuống một nửa so với cách cắt khúc thông thường, bảo toàn nguyên vẹn lượng vitamin nhạy cảm với nhiệt độ. Bạn có thể thay thịt bằng tôm tuỳ khẩu vị.

Thành quả thanh nhẹ cho mâm cơm siết mỡ

Múc canh ra tô, bạn sẽ có ngay một món ăn có "giao diện" vô cùng tinh tế và thanh nhã: những cuộn bí xanh mướt ôm trọn phần nhân mọc trắng hồng, điểm xuyết sắc đen của nấm mèo. Húp một muôi nước canh trong veo, vị ngọt thanh khiết, mát rượi của bí đao hòa quyện với vị ngọt đậm đà, dai sần sật của nhân mọc sẽ khiến bạn quên đi cảm giác mình đang ăn đồ kiêng giảm cân. Hãy chăm chỉ bổ sung bát canh giải nhiệt, tiêu mỡ này vào mâm cơm 2 - 3 lần mỗi tuần để tự tin đón hè với một vòng eo thon gọn và làn da mướt mịn nhé!