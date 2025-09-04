Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Environmental Science & Technology của nhóm khoa học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Họ tiến hành kiểm nghiệm 36 sản phẩm nhựa dùng làm bao bì thực phẩm, thu thập từ Đức, Na Uy, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Kết quả là gần như tất cả đều chứa các hóa chất có khả năng làm rối loạn hormone và quá trình trao đổi chất trong cơ thể .

Cụ thể, có tới 33 loại nhựa chứa chất kích hoạt thụ thể PXR - vốn liên quan đến quá trình giải độc, điều hòa đường huyết và chuyển hóa chất béo. 23 loại kích hoạt thụ thể PPARγ - tác nhân chính trong sự phát triển tế bào mỡ. Đáng chú ý, 14 loại nhựa có chất ngăn chặn hormone testosterone và 18 loại có khả năng bắt chước hormone estrogen.

Điều nguy hiểm là, phần lớn những chất này chưa được xác định rõ danh tính. Một sản phẩm nhựa có thể chứa hàng nghìn hợp chất khác nhau, trong đó nhiều loại chưa từng được nghiên cứu kỹ, cũng không chịu sự kiểm soát hay đánh giá độc tính lâu dài.

Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo: nhựa PVC, PUR và LDPE có xu hướng rò rỉ nhiều chất độc hại hơn so với PET hay HDPE . Những loại nhựa có in màu, hoa văn càng nguy hiểm. Đáng lo hơn, thức ăn dầu mỡ, nhiều chất béo hoặc có tính axit lại dễ “hút” hóa chất từ nhựa vào hơn so với đồ khô.

Trong khi chờ đợi sự thay đổi từ ngành công nghiệp sản xuất, người tiêu dùng được khuyên nên hạn chế rủi ro bằng cách:

- Không đựng đồ nóng trong hộp nhựa, thay bằng thủy tinh hoặc inox.

- Cất trữ thực phẩm đã nấu chín trong hộp chuyên dụng, tránh nhựa in màu.

- Ưu tiên mua thực phẩm tươi, ít bao bì.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đây là vấn đề mang tính toàn cầu bởi việc sản xuất nhựa hiện nay đều theo quy trình công nghiệp hóa chung. Do đó, sự cảnh giác từ người tiêu dùng chính là lớp “hàng rào” đầu tiên để bảo vệ sức khỏe .

Nguồn và ảnh: NIH