Tỷ phú Warren Buffett, Bill Gates mách: Đây là 5 cuốn sách giúp bạn khôn khéo hơn và thành công hơn trong công việc vào năm mới!

Tìm thời gian hoặc động lực để đọc một cuốn sách hơn 300 trang sau một ngày làm việc mệt mỏi không phải là điều dễ dàng. Nhưng đọc sách là một trong những cách tốt nhất và rẻ nhất có thể giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn, hạnh phúc hơn của chính mình.

"Đọc sách là một trong những công cụ phát triển cá nhân hợp lý nhất mà chúng ta có," Lucía García-Giurgiu, huấn luyện viên cuộc sống và nhà trị liệu tâm lý toàn diện, nói với CNBC Make It. "Có rất nhiều kiến thức quý giá mà bạn có thể học được từ sách vở và áp dụng vào cuộc sống của chính mình…. Và cuối cùng, kiến thức đó trở thành trí tuệ, nó trở thành bản chất thứ hai của bạn."

Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công nhất thế giới, từ Bill Gates đến Warren Buffett, đều tự hào rằng mình là những người mê sách, cho rằng đọc sách là một thói quen quan trọng để khơi dậy sự sáng tạo và mở rộng hiểu biết của mỗi cá nhân về thế giới.

Hãy xem xét 5 tựa sách phi hư cấu, truyền cảm hứng này cho danh sách đọc trong kì nghỉ của bạn, chúng được Gates, Buffett và các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng khác khuyên đọc.

"The Inner Game of Tennis: The Classic Guide to the Mental Side of Peak Performance"

(Tạm dịch: "Trò chơi nội tâm trong môn quần vợt: Hướng dẫn cổ điển về khía cạnh tinh thần của thành tích đỉnh cao")

Tác giả: W. Ti-mô-thê Gallwey

Được giới thiệu bởi Bill Gates

Cuốn sách xuất bản năm 1974 này là "hướng dẫn tốt nhất để thoát khỏi con đường của chính bạn," theo Gates. Trong một bài đăng gần đây trên blog GatesNotes của mình, Gates nói rằng ông đã đọc cuốn sách này "vài lần" và cũng tặng nó cho bạn bè của mình.

Gallwey, một huấn luyện viên quần vợt thành công từng chơi tại Đại học Harvard, giải thích tầm quan trọng của "trò chơi nội tâm" trong quần vợt, ông nói rằng, nó "giúp vượt qua mọi thói quen của tâm trí, những thói quen ngăn cản sự xuất sắc trong thành tích," bao gồm cả "sự mất tập trung, lo lắng, nghi ngờ bản thân và tự lên án bản thân."

Gates nói rằng những hiểu biết sâu sắc của Gallwey đã "ảnh hưởng một cách tinh tế" đến ông trong suốt sự nghiệp của mình tại Microsoft.

Ông viết trên GatesNotes: "Hầu hết chúng ta đều rất dễ rơi vào tình trạng tự phê bình, điều này sẽ cản trở hiệu suất của chúng ta nhiều hơn. Chúng ta cần học hỏi từ những sai lầm của mình thay vì bị ám ảnh bởi chúng."

Gates tiếp tục: "Chẳng hạn, mặc dù tôi rất tin tưởng vào việc phê bình bản thân và đánh giá khách quan về hiệu suất của chính mình, nhưng tôi luôn cố gắng làm theo cách của Gallwey: theo cách mang tính xây dựng với hy vọng cải thiện hiệu suất của bản thân."

Ảnh minh hoạ

"The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success"

(Tạm dịch: "Người ngoài cuộc: Tám CEO phi truyền thống và kế hoạch chi tiết hợp lý triệt để dẫn tới thành công")

Tác giả William N. Thorndike

Được đề xuất bởi Warren Buffett

Trong "The Outsiders", Thorndike, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty cổ phần tư nhân Housatonic Partners, phân tích con đường sự nghiệp của tám CEO, những người đã áp dụng cách tiếp cận quản lý hoàn toàn khác biệt, đồng thời nêu bật những đặc điểm cụ thể đã tạo nên họ và công ty của họ trên quỹ đạo chiến thắng.

Những công ty này bao gồm General Cinema, Ralston Purina, Berkshire Hathaway, General Dynamics và Capital Cities Broadcasting…

Buffett viết trong một bức thư gửi cổ đông rằng, "Đây là một cuốn sách xuất sắc về các CEO xuất sắc trong việc phân bổ vốn. Trong đó có một chương về Tom Murphy, giám đốc kinh doanh giỏi nhất mà tôi từng gặp."

"Conflicted: How Productive Disagreements Lead to Better Outcomes"

(Tạm dịch: "Mâu thuẫn: Cách những bất đồng hữu ích dẫn đến kết quả tốt hơn")

Tác giả: Ian Leslie

Được đề xuất bởi Adam Grant

Trong "Conflicted," Leslie, một nhà báo người Anh, đưa ra một bài học tuyệt vời về cách làm sao để bày tỏ sự không đồng ý với mọi người một cách hiệu quả, dựa trên lời khuyên từ một vài nhà thương thuyết khủng hoảng, người hòa giải ly hôn, nhà ngoại giao, nhà trị liệu và nhà đàm phán cảnh sát giỏi nhất thế giới, từ đó tiết lộ "cách chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn và tìm thấy điểm chung," Grant đã viết trong một bài đăng trên LinkedIn.

Mỗi chương đưa ra các mẹo về cách biến một cuộc tranh luận căng thẳng (dù là ở nhà hay ở nơi làm việc) thành một cơ hội để nâng cao khả năng sáng tạo, giao tiếp và kết nối. "Đó là một cuốn sách đáng đọc về cách giải quyết những xung đột trong cuộc sống của chúng ta," theo Grant.

Ảnh minh họa

"The Power of Starting Something Stupid"

(Tạm dịch: "Sức mạnh của việc bắt đầu một thứ gì đó ngu ngốc")

Tác giả: Richie Norton

Được giới thiệu bởi Brené Brown

Theo Norton, bí quyết thành công nằm ở việc làm những việc mà đôi khi người khác có thể cho là ngu ngốc. Doanh nhân này lập luận rằng "ngu ngốc là một kiểu thông minh khác", anh định nghĩa lại từ này là khả năng vượt qua sự nghi ngờ bản thân, tin tưởng vào sự nhạy cảm bẩm sinh và chấp nhận rủi ro trong sự nghiệp của chính mình.

"Cẩm nang" của Norton cung cấp cho độc giả "những giải pháp thực sự để thoát khỏi bế tắc" trong sự nghiệp của họ, Brown viết trên trang web của mình, đồng thời nói thêm rằng cuốn sách đã khiến cô "nhìn nhận lại một số tư tưởng cũ kỹ".

"The Power of Starting Something Stupid" hướng dẫn độc giả cách biến ước mơ của mình thành hiện thực, dù đó là những giấc mơ mà ban đầu bạn cảm thấy ngu ngốc, bằng cách từng bước xây dựng mạng lưới, học cách trở nên dũng cảm và vượt qua những trở ngại như thiếu thốn về thời gian hoặc tiền bạc.

"How to Win Friends and Influence People"

(Tựa Việt: Đắc nhân tâm)

Tác giả: Dale Carnegie

Được đề xuất bởi: Barbara Corcoran

Tựa sách kinh điển này được xuất bản lần đầu vào năm 1936, và là một trong những cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách đồng thời cũng là một trong những cuốn sách "yêu thích" của Corcoran, và cô ấy thường đọc lại nó khi cần lời khuyên.

"Đây là cuốn sách phải đọc đối với bất kỳ ai trong lĩnh vực kinh doanh," cô nói thêm.

"How to Win Friends and Influence People" được chia thành bốn phần:

Nguyên tắc cơ bản để đọc vị mọi người

Sáu cách để khiến mọi người thích bạn

Làm thế nào để thu hút mọi người theo cách suy nghĩ của bạn

Làm thế nào để thay đổi mọi người mà không gây xúc phạm hoặc gây ra sự oán giận

Corcoran đặc biệt thích lời khuyên mà Carnegie, người tiên phong trong việc cải thiện bản thân, đưa ra về việc xây dựng kỹ năng con người của bản thân, cũng như xây dựng mối quan hệ bền chặt, lành mạnh với đồng nghiệp để có thể cộng tác tốt hơn tại nơi làm việc.

"Đây là một cuốn sách đáng đọc dành cho những người trẻ tuổi, bởi nó dạy bạn cách suy nghĩ hay hành động một cách bình tĩnh, ổn định và hợp lý hơn", cô ấy nói.