Đừng chê loại cá nhỏ rẻ tiền này, tôi đổi cách làm một chút mà có món giòn thơm, mặn ngọt cực tốn cơm

Có những loại cá nhìn chẳng mấy bắt mắt, con nhỏ, giá cũng mềm nên đi chợ nhiều người thường lướt qua. Nhưng nếu mua được mẻ cá cơm tươi, chỉ cần làm đúng một bước sau khi chiên, bạn sẽ có ngay món mặn giòn thơm, mặn ngọt đậm đà, ăn với cơm nóng rất cuốn. Cách làm cá cơm chiên giòn rồi áo mắm tỏi cũng là một kiểu chế biến quen thuộc, trong đó cá được chiên vàng trước rồi mới đảo với phần nước mắm đã cô lại để gia vị bám đều.

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Nguyên liệu

300g cá cơm tươi, chọn cá nhỏ, mình trong và còn chắc.

3 tép tỏi.

1–2 quả ớt.

2 thìa cà phê nước mắm.

1 thìa cà phê đường.

1 thìa cà phê tương ớt, có thể bỏ qua.

1 thìa bột chiên giòn.

Dầu ăn.

Một ít tiêu và hành lá nếu thích.

Cá cơm chiên giòn, bước quyết định món có ngon hay không

Cá cơm mua về rửa nhẹ với nước, bỏ những con bị dập rồi để thật ráo. Nếu cá còn quá nhiều nước mà đem chiên ngay, dầu sẽ bắn và cá cũng khó giòn.

Cho cá vào tô, thêm một lớp bột chiên giòn thật mỏng rồi xóc nhẹ. Không nên áo bột quá dày vì món này ngon nhất khi vẫn nhìn rõ hình dáng con cá, lớp ngoài chỉ hơi giòn chứ không biến thành cá tẩm bột.

Đun dầu ở lửa vừa, cho cá vào chiên đến khi vàng giòn thì vớt ra để ráo. Có thể chiên thành 2 mẻ để cá không bị dính vào nhau. Cách chiên cá cơm giòn trước rồi mới áo sốt cũng được áp dụng trong nhiều công thức cá cơm chiên mắm tỏi. Điện Máy Xanh

Bước “làm thêm” khiến cá thơm và bắt cơm hơn

Ảnh minh họa

Tỏi và ớt băm nhỏ. Pha nước mắm với đường và một chút tương ớt.

Đổ bớt dầu trong chảo, chỉ giữ lại khoảng 1 thìa cà phê dầu. Phi tỏi cho thơm rồi hạ nhỏ lửa, đổ hỗn hợp nước mắm vào. Đảo nhẹ đến khi phần sốt hơi sánh lại.

Lúc này mới cho cá cơm đã chiên vào. Xóc hoặc đảo thật nhanh để nước mắm phủ đều từng con cá. Không rim quá lâu vì cá sẽ hút nước sốt rồi mềm đi.

Tắt bếp, rắc thêm chút ớt tươi hoặc tiêu. Nếu thích vị thơm hơn, có thể thêm ít hành lá thái nhỏ ngay khi vừa tắt bếp.

Muốn cá giòn lâu, nhớ 3 điều này

Thứ nhất, cá phải thật ráo trước khi chiên. Đây là bước nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến độ giòn.

Thứ hai, bột chỉ nên áo một lớp mỏng. Nếu cho quá nhiều bột, cá dễ bị nặng vị và khi áo nước mắm cũng nhanh mềm.

Thứ ba, phần sốt mắm chỉ cần sánh nhẹ rồi mới cho cá vào. Đảo nhanh tay và tắt bếp ngay khi sốt bám đều. Công thức cá cơm rim mắm tỏi cũng thường dùng cách nấu phần sốt sệt trước rồi mới cho cá vào đảo để cá thấm mà không bị ngấm quá nhiều nước. Điện Máy Xanh

Món này ngon nhất khi vừa làm xong: cá nhỏ giòn rụm bên ngoài, thơm mùi tỏi, có vị mặn ngọt và chút cay của ớt. Gắp một ít cá cùng cơm trắng nóng, thêm bát canh rau hoặc đĩa rau luộc là thành một bữa cơm rất đơn giản nhưng dễ hết cơm lúc nào không biết.