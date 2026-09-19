Đây là món cá yêu thích của cả nhà tôi: Nấu siêu nhanh mà mềm và ngon vô cùng

Sau thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa thu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thể hiện rõ. Sau 3 tháng hè mệt mỏi và chán ăn, nhiều người bắt đầu lên kế hoạch bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể. Những món ăn thơm ngon, giàu năng lượng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên bàn ăn. Cá là một loại nguyên liệu phổ biến và có lợi cho sức khỏe. Nó cũng có thể chế biến đa dạng được các món ăn. Ngoài chiên, hấp, kho, chúng ta hãy thử một cách chế biến món cá mới lạ này. Chắc chắn với công thức mới. Chúng ta sẽ tạo được bữa ăn ngon miệng, hấp dẫn cho gia đình. Công thức món ăn hôm nay là phi lê cá vược xào cà chua. Hương thơm chua ngọt của cà chua bao phủ những miếng cá phi lê mềm, không xương, tạo nên một món ăn tươi mát và ngon miệng. Mùi thơm sẽ thu hút trẻ em đến bàn ăn, và chúng sẽ vui vẻ ăn hết cả bát cơm, canh mà không cần phải thúc giục hay đút cho ăn.

Nguyên liệu để làm món phi lê cá vược xào cà chua

Một con cá vược sống, nặng khoảng 600. Hãy chọn con cá vược tươi, khỏe mạnh; thịt cá sẽ mềm nhất, ít xương hơn và hương vị đậm đà hơn nhiều so với cá vược đông lạnh. Nếu bạn không chắc cách chế biến, hãy nhờ người bán hàng cắt cá thành phi lê không xương giúp bạn, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều công sức khi chế biến tại nhà.

Hai quả cà chua chín đỏ tươi, hơi mềm khi chạm vào. Loại cà chua này khi nấu chín sẽ cho ra nước dùng màu đỏ sẫm, có độ chua và hương vị tuyệt vời nhất. Cà chua chín nhân tạo, cứng sẽ không cho ra nước dùng đậm đà và thơm ngon.

Băm nhỏ 5gr gừng, một nắm hành lá thái nhỏ, nửa lòng trắng trứng, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, nửa muỗng canh bột bắp, lượng muối vừa đủ và một chút đường để tăng hương vị.

Cách làm món phi lê cá vược xào cà chua

Bước 1: Cho các miếng phi lê cá đã thái lát, lọc bỏ xương vào bát, rửa sạch hai lần với nước để loại bỏ máu trên bề mặt. Sau đó thấm bớt nước thừa, thêm nửa thìa rượu nấu ăn, chút muối, nửa lòng trắng trứng và nửa thìa bột bắp. Trộn đều trong 5 phút, cho đến khi phi lê cá dính và đàn hồi. Cuối cùng, cho một ít dầu ăn và trộn đều. Phương pháp ướp này sẽ giúp phi lê cá mềm và dai, không bị nát khi nấu.

Bước 2: Khía hình chữ "X" trên đầu cà chua, chần sơ trong nước sôi 1 phút, vớt ra và bóc vỏ dễ dàng, sau đó thái hạt lựu. Cho một ít dầu vào chảo, thêm cà chua đã thái hạt lựu vào, xào trên lửa vừa nhỏ trong 3 phút, liên tục ấn xuống bằng thìa cho đến khi cà chua chín mềm thành hỗn hợp sền sệt màu đỏ nhạt, tiết ra dầu cà chua đậm đà. Bước này rất quan trọng để có được nước dùng màu đỏ tươi và vị chua thanh. Đừng lười biếng mà chỉ cho cà chua thái miếng và nước vào đun sôi; hương vị sẽ khác đi rất nhiều.

Bước 3: Đổ 300ml nước vào nồi cà chua đã được xào nhuyễn, bật lửa lớn và đun sôi liu riu, không để sôi mạnh, sau đó hạ nhỏ lửa. Nhẹ nhàng cho từng miếng cá phi lê đã ướp vào, cẩn thận không cho tất cả vào cùng một lúc để tránh cá bị vón cục.

Bước 4: Nấu trên lửa nhỏ nhất trong 2 phút. Không tăng lửa, nếu không cá phi lê sẽ bị dai và nát. Khi tất cả các miếng cá phi lê nổi lên mặt nước, chúng đã chín hoàn toàn. Thêm nửa thìa nước tương, một ít muối và một nhúm đường để tăng hương vị. Khuấy nhẹ bằng thìa để gia vị được phân bố đều. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn. Không nên nấu quá 3 phút, vì nấu quá lâu sẽ làm cá phi lê mất đi độ mềm.

Cá vược cung cấp protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa với lượng chất béo tối thiểu, và khi kết hợp với vitamin từ cà chua, nó cung cấp dinh dưỡng dồi dào mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Vị chua ngọt của cà chua rất ngon miệng và sảng khoái, và việc không có gia vị mạnh khiến nó hoàn toàn phù hợp với dạ dày nhạy cảm của trẻ em. Phi lê cá mềm, không xương an toàn ngay cả cho trẻ em tiểu học ăn mà không cần lo lắng về việc xương bị mắc vào cổ họng.