Đừng bỏ qua nếu thấy hoa "lạ mà quen" này bán ngoài chợ, mua ngay về xào cùng tỏi cực giòn ngon, thơm phức

Hoa hiên (hay còn gọi là hoa kim châm, huyên thảo, rau huyên) vốn là một cây thuốc mọc hoang được trồng nhiều nơi ở nước ta. Bên cạnh mục đích chữa bệnh, nó thường được sử dụng như một loại rau để làm thức ăn. Có rất nhiều người ngay từ nhỏ đã được ăn các món nấu từ hoa hiên nhưng cũng có những người chưa bao giờ nếm thử bởi nó không được bán phổ biến ngoài chợ như các loại rau khác. Những năm gần đây, hoa hiên nổi lên ở như một loại rau đặc sản trên chợ mạng mỗi khi hè về. Theo các tiểu thương chợ mạng thì hoa hiên được trồng ở một số vùng như Lâm Đồng, Tam Đảo hay Sa Pa. Loại hoa này còn được biết đến ở dạng phơi khô.

Ngày nay hoa hiên trở thành "đặc sản" chỉ vào mùa hè mới có và được bán nhiều trên chợ mạng (Ảnh: MXH)

Theo Đông y, cây kim châm (hay hoa hiên) từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc dân gian có nhiều công hiệu. Lá và hoa làm thuốc chữa đổ máu cam, an thai, lợi tiểu, trừ thấp nhiệt, làm yên ngũ tạng, khỏi bốc nóng, giúp ăn ngon ngủ yên, sáng mắt... Rễ cây vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thuỷ, lương huyết, chỉ huyết, được dùng làm thuốc lợi tiểu, giảm đau, chữa sốt, lỵ, nôn ra máu, đại tiện ra máu; sỏi tiết niệu. Rễ cây cũng có tác dụng chữa ho ra máu, viêm gan, vàng da, viêm tuyến mang tai, viêm tai giữa, đau răng...

Còn theo y học hiện đại, hoa hiên được coi là nguồn nguyên liệu tốt để bào chế tân dược. Loại hoa này chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe như protein, chất béo, nitơ tự do, đường khử, tinh bột... Nó có chứa nguồn vitamin A, vitamin C dồi dào. Theo một số nghiên cứu thì chiết suất từ hoa hiên có tác dụng an thần, xoa dịu cảm xúc và nuôi dưỡng não bộ.

Xét về hương vị trong nấu ăn, độ giòn và mọng nước của hoa hiên cực kỳ độc đáo, hiếm có loại thực phẩm nào sánh bằng. Bạn chỉ cần nấu theo cách đơn giản nhất là chần qua rồi đem xào cùng tỏi và mỡ heo. Mùi thơm của tỏi quyện cùng vị béo của mỡ heo lan tỏa một cách đầy uy lực. Tất cả hương thơm từ gia vị bao bọc từng bông hoa hiên, nhưng không làm mất đi mùi hương nguyên bản của chính nó mà ngược lại còn được nâng lên một cách tuyệt vời.

Bây giờ là mùa hoa hiên tươi nhất. Nếu bạn đi chợ và nhìn thấy, đừng lướt qua, hãy mua ngay về và chỉ với vài bước đơn giản là có thể thưởng thức hương vị thanh mát, sảng khoái, kích thích trí não. Chắc chắn rất đáng thử!

Nguyên liệu làm món hoa hiên xào tỏi

300g hoa hiên tươi, 1 thìa canh mỡ heo (hoặc dầu ăn), 3-5 tép tỏi băm, 1 thìa canh nước tương, lượng gia vị vừa phải, một chút bột nêm.

Cách làm món hoa hiên xào tỏi

Bước 1: Hoa hiên, bạn chọn mua những phần bông chưa nở, có màu xanh, tươi sáng, không có dấu hiệu dập nát hay bị khô héo. Sau đó ngắt một phần cuống và lấy bớt phần lõi (nhụy hoa) ra. Sau đó rửa sạch hoa hiên rồi để ráo.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, sau đó cho hoa hiên vào chần trong khoảng 2-3 phút. Do hoa hiên có chứa một lượng colchicine nhất định cho nên bạn cần phải chần trước khi chế biến món ăn để loại bỏ nó. Sau khi chần xong, bạn vớt hoa hiên ra, thả ngay vào chậu nước lạnh một lúc (việc này cũng để loại bỏ colchicine, và hương vị sẽ giòn ngon hơn).

Bước 3: Sau khi hoa hiên nguội, bạn vớt ra rồi vắt bớt nước, để riêng. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho mỡ heo vào. Sau khi mỡ heo nóng thì thêm tỏi băm vào, phi thơm. Với món ăn này bạn nên dùng mỡ heo vì chúng sẽ thấm vào hoa khiến chúng mềm, bóng và giòn ngon hơn. Khi tỏi đã chuyển màu vàng nâu, bạn cho hoa hiên vào, đảo nhanh tay để toàn bộ phần thấm đều lớp mỡ heo. Sau đó bạn nêm gia vị, bột nêm rồi tiếp tục đảo đều. Cuối cùng bạn thêm 1 thìa canh nước tương, xào đều là có thể tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức cùng cơm.

Thành phẩm món hoa hiên xào tỏi

Hoa hiên xào tỏi là món ăn dễ làm có vị giòn tan, thanh mát, thơm lừng. Hoa hiên rất giàu dinh dưỡng, và điều ấn tượng nhất là nó có thể làm dịu thần kinh và tăng cường trí não. Đây là một món ăn rất tốt cho sức khỏe, nếu bạn thấy loại hoa này bán ngoài chợ, hãy mua ngay về nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món hoa hiên xào tỏi!