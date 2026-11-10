Nhắc đến hai cô con gái nhà MC Quyền Linh, nhiều người thường nghĩ ngay đến sự đối lập khá thú vị về phong cách. Nếu chị cả Lọ Lem gắn liền với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo, chuẩn nàng thơ thì cô em Hạt Dẻ lại nổi bật nhờ vẻ đẹp cá tính, có phần sắc sảo và phảng phất nét Tây. Cũng vì vậy, hai chị em thường xuyên được đặt lên bàn cân nhan sắc, dù mỗi người sở hữu một sức hút riêng.

Thế nhưng, bộ ảnh mới được Hạt Dẻ đăng tải trên trang cá nhân có lẽ sẽ khiến không ít người phải nhìn cô nàng bằng một ánh mắt khác. Tạm gác phong cách trẻ trung, năng động thường thấy, con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo xuất hiện với diện mạo nữ tính, mềm mại giữa không gian ngập sắc sen hồng. Sự thay đổi không quá cầu kỳ nhưng đủ để cho thấy Hạt Dẻ hoàn toàn có thể theo đuổi hình tượng dịu dàng, thướt tha chẳng kém ai.

@mai.thaongoc

Hạt Dẻ hóa nàng thơ bên hoa sen, dịu dàng nhưng vẫn giữ nguyên nét sắc sảo

Trong loạt ảnh mới, Hạt Dẻ lựa chọn trang phục chiếc váy cổ yếm màu trắng ngà với chất liệu mỏng nhẹ, những lớp vải mềm buông rủ tạo cảm giác thanh thoát. Thiết kế mang hơi hướng cổ trang, kết hợp phần tay áo rộng và các chi tiết hoa nổi tinh tế, giúp tổng thể vừa nữ tính vừa có chút mơ màng. Sắc trắng dịu của trang phục đặt cạnh những đóa sen hồng tạo nên bảng màu hài hòa, mang đậm cảm hứng Á Đông.

Mái tóc dài được tạo kiểu nửa búi, nửa buông, điểm xuyết bằng chiếc kẹp nhỏ, càng làm nổi bật vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô nàng. Đặc biệt, Hạt Dẻ không sử dụng những phụ kiện quá cầu kỳ mà chỉ kết hợp vòng tay hồng trong suốt cùng một vài đạo cụ như quạt gỗ, gương cầm tay. Lối trang điểm tông hồng với đôi môi căng bóng, má ửng nhẹ và hàng mi cong giúp gương mặt thêm phần ngọt ngào.

Tuy nhiên, điều khiến bộ ảnh có sức hút không nằm hoàn toàn ở trang phục hay bối cảnh. Dù xuất hiện trong một concept vốn dễ gợi liên tưởng đến vẻ đẹp mong manh, Hạt Dẻ vẫn giữ được những đường nét đặc trưng trên gương mặt. Đôi mắt to tròn, ánh nhìn có chiều sâu, sống mũi thanh và đôi môi đầy đặn giúp cô nàng không bị chìm trong hình tượng nàng thơ quen thuộc.

Đáng chú ý, gương mặt Hạt Dẻ vẫn giữ nét bầu bĩnh trẻ trung nhưng các đường nét ngày càng rõ ràng, hài hòa hơn. Vẻ ngây thơ của tuổi thiếu nữ dường như đang dần nhường chỗ cho phong thái trưởng thành, nữ tính mà không đánh mất sự sắc sảo vốn có. Chính sự pha trộn ấy giúp Hạt Dẻ trông mềm mại trong bộ ảnh hoa sen mà vẫn có cá tính riêng, không trở thành bản sao của bất kỳ hình tượng nào.

Từng được xem là cô em cá tính của Lọ Lem, Hạt Dẻ ngày càng trổ mã

Hai con gái nhà MC Quyền Linh từ lâu đã nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách khác biệt. Lọ Lem thường được yêu thích với vẻ đẹp thanh tú, nền nã, gắn với những bộ trang phục nữ tính và hình ảnh tiểu thư dịu dàng. Trong khi đó, Hạt Dẻ có phần phóng khoáng hơn, thường tạo ấn tượng bởi nét đẹp hiện đại, khỏe khoắn và thần thái có chút lạnh lùng.

Sự khác biệt ấy khiến không ít người quen nhìn nhận Lọ Lem là đại diện cho vẻ đẹp ngọt ngào, còn Hạt Dẻ phù hợp với phong cách cá tính. Tuy nhiên, bộ ảnh lần này cho thấy vẻ đẹp của một cô gái không nhất thiết phải gói gọn trong một hình tượng cố định. Hạt Dẻ có thể rất trẻ trung trong trang phục đời thường, sắc sảo khi theo đuổi phong cách hiện đại, nhưng cũng đủ duyên dáng để mang đến một diện mạo hoàn toàn khác trong những thiết kế mềm mại, bay bổng.

Nhìn lại những hình ảnh trước đây, có thể thấy nhan sắc Hạt Dẻ đang có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đã lớn, biết lựa chọn phong cách phù hợp và ngày càng thể hiện rõ nét đẹp riêng. Đây cũng là giai đoạn diện mạo của Hạt Dẻ trở nên trưởng thành hơn, khi sự trong trẻo vẫn còn đó nhưng được bổ sung thêm vẻ cuốn hút, sắc nét.

Đặt hai chị em lên bàn cân để tìm ra ai đẹp hơn có lẽ cũng không cần thiết. Lọ Lem có nét đẹp dịu dàng đã trở thành dấu ấn, còn Hạt Dẻ lại thú vị ở khả năng biến hóa giữa nhiều phong cách. Bộ ảnh hoa sen lần này là một minh chứng rằng cô em út nhà Quyền Linh không hề thiếu sự nữ tính, chỉ là trước đây cô nàng thường được biết đến nhiều hơn với một hình ảnh khác.

Và nếu Lọ Lem từng nhiều lần khiến người xem liên tưởng đến hình tượng nàng thơ, thì với loạt ảnh mới này, Hạt Dẻ cũng đã có phiên bản nàng thơ của riêng mình: Dịu dàng, thướt tha, nhưng vẫn phảng phất chút sắc sảo rất đặc trưng.