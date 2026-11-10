Không phải cứ xuất hiện tại sự kiện hoàng gia là phải diện váy dạ hội lộng lẫy, đính kim sa từ đầu đến chân. Vương phi Charlene của Monaco vừa chứng minh điều ngược lại khi lựa chọn một bộ trang phục đen trắng cực kỳ tối giản, nhưng khí chất thì đúng là không đùa được.

Ngày 6/11, Vương phi Charlene cùng Thân vương Albert II tham dự buổi hòa nhạc kỷ niệm 60 năm thành lập Dàn nhạc Carabiniers của Monaco tại Grimaldi Forum. Giữa không khí trang trọng, bà gây ấn tượng với thiết kế váy tuxedo màu đen đến từ Ralph Lauren Collection, kết hợp áo sơ mi trắng và trang sức kim cương.

Thoạt nhìn, nhiều người có thể tưởng Charlene đang diện một bộ suit nam được may đo khéo léo. Thực tế, đây là mẫu váy Kristian lấy cảm hứng từ tuxedo truyền thống, biến những đường nét mạnh mẽ của trang phục nam giới thành một thiết kế dạ hội đầy nữ tính.

Không cần váy công chúa, Charlene vẫn sang nhờ một thiết kế quá cao tay

Điểm đắt giá nhất của bộ trang phục nằm ở cách xử lý phom dáng. Phần thân trên mô phỏng áo vest hai hàng khuy với ve áo nhọn bằng satin, tạo cảm giác sắc sảo và quyền lực. Phần eo được định hình gọn gàng trước khi kéo dài xuống chân váy, giúp vóc dáng của Charlene trông thanh thoát.

Đặc biệt, đường xẻ phía trước mang đến nét quyến rũ vừa đủ, khiến tổng thể không bị cứng nhắc như một bộ lễ phục công sở. Áo sơ mi trắng với phần cổ đứng kiểu trang phục dự tiệc trở thành điểm nhấn tương phản, trong khi đôi giày cao gót đen và hoa tai kim cương hoàn thiện diện mạo.

Thay vì trang điểm quá nổi bật hay sử dụng nhiều phụ kiện, Charlene giữ mọi thứ ở mức tiết chế. Mái tóc vàng ngắn được tạo kiểu gọn gàng càng làm rõ vẻ đẹp hiện đại, lạnh lùng đặc trưng của Vương phi Monaco.

Đây cũng là điểm khiến Charlene khác biệt với nhiều biểu tượng thời trang hoàng gia. Bà không nhất thiết phải lựa chọn những thiết kế mềm mại, bay bổng để thể hiện sự nữ tính. Ngược lại, những đường cắt nam tính đôi khi còn giúp bà trở nên cuốn hút hơn.

Bất ngờ nhất: Bộ váy này đã được Charlene mặc đến lần thứ 3!

Điều khiến bộ trang phục càng đáng chú ý là đây hoàn toàn không phải thiết kế mới.

Theo tạp chí Amica của Italy, Charlene đã diện chiếc váy Ralph Lauren này lần đầu vào tháng 10/2020, khi tham dự một buổi tiệc ở Tbilisi, Georgia. Khi đó, bà kết hợp cùng chiếc vòng cổ Ocean của Van Cleef & Arpels, món trang sức có thể chuyển đổi thành vương miện và được Thân vương Albert tặng nhân dịp kết hôn.

Đến tháng 11/2023, Charlene tiếp tục mặc lại thiết kế trong một buổi tiệc dành cho các đại sứ tại Yacht Club de Monaco. Lần này, bà chọn hoa tai ngọc bích đen cùng son môi đỏ anh đào để tạo điểm nhấn.

Và đến tháng 11/2026, chiếc váy một lần nữa xuất hiện, vẫn giữ nguyên sức hút sau 6 năm. Không cần chỉnh sửa cầu kỳ hay thay đổi hoàn toàn cách phối đồ, Charlene chỉ tinh chỉnh phụ kiện để mang đến diện mạo phù hợp với từng sự kiện.

Trong thời đại mà những người nổi tiếng thường xuyên bị soi chuyện mặc lại đồ cũ, cách lựa chọn của Vương phi Charlene lại khá thú vị. Một thiết kế đẹp, vừa vặn và thực sự phù hợp với phong cách cá nhân hoàn toàn có thể sử dụng nhiều lần mà không hề tạo cảm giác nhàm chán. Thậm chí, việc Charlene liên tục quay lại với mẫu váy này còn cho thấy bà hiểu rất rõ điều gì phù hợp với mình.

Với phụ nữ ngoài 30, đây cũng là công thức đáng học hỏi. Không nhất thiết phải mua một chiếc váy mới cho mỗi buổi tiệc. Một bộ trang phục đen có phom dáng đẹp, chất liệu tốt và thiết kế không quá chạy theo xu hướng có thể sử dụng trong nhiều năm. Chỉ cần thay đổi hoa tai, túi xách, giày hoặc kiểu tóc, diện mạo đã có thể trở nên mới mẻ.

Đặc biệt, phong cách tuxedo dress rất phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp sang trọng nhưng không muốn quá điệu đà. Thiết kế này vừa có sự chỉn chu của suit, vừa giữ được đường nét nữ tính của váy, tạo nên vẻ ngoài hiện đại mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Nhìn cách Vương phi Charlene mặc đi mặc lại một bộ váy trong suốt 6 năm, có lẽ phải công nhận rằng: Người thực sự có gu không nhất thiết phải sở hữu tủ đồ lúc nào cũng mới. Đôi khi, chỉ cần tìm được một thiết kế phù hợp và biết cách mặc đẹp, đồ cũ cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.

*Theo Town & Country, Amica, The Court Jeweller.