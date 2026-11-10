Vương hậu Mary mặc lại bộ suit 4 năm tuổi vẫn sang hết nấc: Đôi giày đi cùng còn có tuổi đời gây bất ngờ!

Không phải cứ là vương hậu thì mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều phải diện đồ mới tinh. Vương hậu Mary của Đan Mạch vừa có một màn lên đồ khiến hội mê thời trang phải chú ý: Bộ suit xanh đậm tưởng đơn giản nhưng hóa ra đã được bà sử dụng từ nhiều năm trước. Chưa hết, đôi giày cao gót đi cùng cũng chẳng phải món đồ vừa được bổ sung vào tủ đồ.

Ngày 9/11, Vương hậu Mary tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP31 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Xuất hiện giữa các quan chức và đại biểu quốc tế, bà lựa chọn một bộ suit màu xanh rừng (forest green), kết hợp sơ mi trắng và giày cao gót đen. Không váy áo lộng lẫy, không phụ kiện phô trương, Mary vẫn nổi bật nhờ vẻ ngoài chỉn chu và thần thái đầy tự tin.

Một bộ suit xanh rừng, hai lần mặc cách nhau 4 năm vẫn đẹp miễn bàn

Điểm đáng chú ý nhất trong trang phục của Mary chính là bộ suit len đến từ Massimo Dutti, thương hiệu thời trang Tây Ban Nha vốn quen thuộc với những người yêu thích phong cách thanh lịch, hiện đại.

Thiết kế gồm áo blazer có đường cắt gọn gàng và quần âu đồng màu, mang đến diện mạo mạnh mẽ nhưng không quá cứng nhắc. Sắc xanh rừng trầm ấm cũng là một lựa chọn khá cao tay: Không nổi bật theo kiểu rực rỡ, nhưng đủ khác biệt so với những bộ suit đen, xám hoặc xanh navy thường thấy trong các sự kiện trang trọng.

Đặc biệt, màu sắc này còn vô tình tạo nên sự liên kết thú vị với chủ đề hội nghị khí hậu. Giữa sự kiện bàn về môi trường và phát triển bền vững, việc Vương hậu Mary xuất hiện trong trang phục xanh lá khiến tổng thể càng thêm phù hợp.

Thế nhưng, điều khiến giới yêu thời trang bất ngờ là đây không phải lần đầu bà diện thiết kế này. Theo truyền thông Đan Mạch, Mary từng mặc chính bộ suit Massimo Dutti trong một hoạt động liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc tại Tòa thị chính Copenhagen vào năm 2022.

Bốn năm trôi qua, bộ suit vẫn giữ được sức hút nhờ phom dáng kinh điển và gam màu không dễ lỗi mốt. Thay vì liên tục thay đổi trang phục để tạo sự mới mẻ, Mary cho thấy một món đồ được lựa chọn kỹ lưỡng hoàn toàn có thể đồng hành qua nhiều sự kiện.

Đôi giày Valentino khoảng 10 năm tuổi mới thực sự khiến dân tình nể phục

Nếu bộ suit 4 năm tuổi đã đủ gây chú ý thì đôi giày Mary lựa chọn còn có câu chuyện thú vị hơn.

Theo chuyên trang thời trang hoàng gia UFO No More được truyền thông Đan Mạch dẫn lại, bà kết hợp trang phục với đôi giày cao gót Valentino Rockstud đã có trong tủ đồ khoảng 10 năm. Thiết kế này nổi tiếng với những chi tiết đinh tán kim loại, vừa giữ được sự nữ tính của giày cao gót mũi nhọn, vừa tạo điểm nhấn cá tính.

Đôi giày không chỉ giúp tổng thể thanh thoát mà còn mang đến chút sắc sảo cho bộ suit vốn khá nghiêm túc. Mary hoàn thiện trang phục bằng hoa tai Sophie Bille Brahe, giữ phụ kiện ở mức vừa đủ để không lấn át đường nét chính của bộ đồ.

Điều đáng nói là Mary không hề có cảm giác đang mặc một bộ trang phục cũ kỹ. Từ màu sắc, phom dáng đến cách lựa chọn phụ kiện đều phù hợp với hình ảnh một vương hậu hiện đại, chuyên nghiệp và tinh tế. Đây cũng là điều khiến phong cách của bà đáng học hỏi: Không cần chạy theo món đồ mới nhất, chỉ cần hiểu rõ kiểu dáng nào hợp với mình và đầu tư vào những thiết kế có thể sử dụng lâu dài.

Phụ nữ ngoài 30 rất nên học Vương hậu Mary cách mặc đẹp này

Với phụ nữ công sở, bộ trang phục của Vương hậu Mary mang đến một công thức khá dễ áp dụng. Một bộ suit xanh rừng có thể trở thành lựa chọn thay thế thú vị cho màu đen hoặc be quen thuộc, đặc biệt trong mùa thu đông.

Để mặc đẹp mà không bị già, chị em có thể phối blazer xanh đậm với sơ mi trắng, áo len mỏng màu kem hoặc áo cổ lọ trung tính. Nếu muốn diện mạo trẻ trung hơn, quần âu đồng bộ có thể được thay bằng quần jeans ống đứng, kết hợp loafer hoặc giày bệt.

Đáng học hỏi hơn cả là cách Mary giữ lại những món đồ chất lượng trong nhiều năm. Một chiếc blazer vừa vặn, quần âu có đường cắt đẹp hay đôi giày da dễ phối hoàn toàn có thể trở thành khoản đầu tư hợp lý nếu được sử dụng thường xuyên.

Giữa thời trang nhanh và những xu hướng thay đổi liên tục, việc mặc lại đồ cũ không còn là chuyện cần né tránh. Ngược lại, biết lựa chọn trang phục bền đẹp, sử dụng lâu dài và biến hóa linh hoạt mới là biểu hiện của một tủ đồ được xây dựng có chủ đích.

Vương hậu Mary vừa chứng minh điều đó theo cách rất thuyết phục: Bộ suit 4 năm tuổi, đôi giày khoảng 10 năm tuổi, nhưng phong độ thời trang thì vẫn chẳng hề giảm sút.

Nguồn: Town & Country, New My Royals và truyền thông Đan Mạch.