Con cần canxi nhưng bụng ‘khó chiều’, mẹ chọn sữa sao cho khéo?

Tuy nhiên, hành trình bổ sung canxi cho con không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thực tế, một số trẻ có hệ tiêu hoá nhạy cảm với lactose - loại đường tự nhiên trong sữa. Triệu chứng thường gặp là cảm giác đầy bụng, ấm ách hoặc khó chịu sau khi uống sữa. Để khắc phục tình trạng này, mẹ cần tìm một giải pháp dinh dưỡng vừa giàu canxi, vừa không lactose, giúp con phát triển chiều cao trong giai đoạn quan trọng.

Nỗi lo thiếu hụt canxi cho con và rào cản mẹ có thể chưa nghĩ đến

Từ ngày con trai bước vào tuổi mẫu giáo, giai đoạn phát triển thể chất quan trọng, chị Thanh Hà (32 tuổi, Hà Nội) bắt đầu chú ý hơn đến việc đầu tư chiều cao cho con. Dù đã chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, chị vẫn luôn trăn trở, liệu chế độ dinh dưỡng hằng ngày đã thực sự đủ để "xây nền" vững chắc cho hệ xương của con?

Để tối ưu hoá thực đơn dinh dưỡng cho con, chị Hà tăng cường thêm các món ăn giàu canxi như hải sản, rau xanh, phô mai…, đồng thời bổ sung sữa vào khẩu phần mỗi ngày vì đây là nguồn cung cấp canxi hiệu quả, tiện lợi. Thế nhưng, con cứ uống nửa hộp là than đầy hơi, căng bụng rồi bỏ dở.

Ban đầu, chị Hà chỉ nghĩ con mê ăn vặt bên ngoài nên mới ấm ách bụng dạ hoặc lười uống sữa. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, chị nhận ra nguyên nhân đến từ việc hệ tiêu hóa của bé nhạy cảm với đường lactose - loại đường tự nhiên trong sữa.

Con lười uống sữa có thể là vì bụng nhạy cảm với lactose (Nguồn ảnh: Internet)

Nghiên cứu cho thấy, tại một số quốc gia châu Á, có đến khoảng hơn 90% người trường thành gặp tình trạng không tiêu hóa được lactose. Nguyên nhân do sự suy giảm enzyme lactase - 'chìa khóa' chịu trách nhiệm phân giải loại đường này. Khi thiếu hụt "trợ thủ" đắc lực ấy, lượng lactose chưa được xử lý hết sẽ bị đẩy xuống ruột già. Tại đây, chúng sẽ được lên men bởi hệ vi sinh đường ruột, quá trình này sinh hơi và tạo ra một số hoạt chất sinh học, dẫn đến hiện tượng bụng đầy hơi, ấm ách nhẹ sau khi uống sữa. Khoa học gọi đây là hội chứng kém dung nạp lactose .

Vinamilk Flex - lựa chọn khỏe xương, êm bụng cho con và cả nhà

Sau khi tìm hiểu các sản phẩm hiện có trên thị trường, chị Thanh Hà quyết định "chọn mặt gửi vàng" cho sữa dinh dưỡng Vinamilk Flex. Với công thức không lactoza, Vinamilk Flex giúp mẹ xử lý triệt "tác nhân" gây ấm ách bụng này. Nhờ đó, bé có thể thoải mái thưởng thức những hộp sữa không lactoza, êm dịu, nhẹ nhàng cho bụng. Mẹ cũng an tâm hơn vì con cũng không còn ấm ách bụng và bé siêng uống sữa hơn.

Vinamilk Flex không chứa lactoza, giúp bé bổ sung canxi mà vẫn êm bụng

Khi không còn nỗi lo "bụng yếu" vì kém dung nạp lactoza, cơ thể con sẽ tiếp nhận các dưỡng chất trong sữa trọn vẹn hơn. Với công thức cải tiến, Vinamilk Flex tăng cường đến 70% hàm lượng canxi so với sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk, kết hợp cùng vitamin D3 giúp tối ưu khả năng hấp thu canxi - nền tảng hỗ trợ xây dựng hệ xương chắc khỏe, cho con tự tin cao lớn. Cụ thể, 1 lít sữa Vinamilk Flex cung cấp lượng canxi tương đương trong khoảng 2,15kg tôm biển (xấp xỉ 1.700mg), tính trên phần ăn được của tôm biển đề cập trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam (Nhà xuất bản Y học, 2017).

Không chỉ mang đến giá trị dinh dưỡng cho con, Vinamilk Flex còn giữ trọn niềm tin của mẹ nhờ bảo chứng là bộ đôi giải thưởng danh giá quốc tế. Sản phẩm vượt qua hơn 400 tiêu chí kiểm định khắt khe về điều kiện sản xuất (bao gồm kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu…) và chất lượng sản phẩm (bao gồm không dư lượng kim loại nặng, không dư lượng siêu vi nhựa…) để đạt chứng nhận An toàn và Tinh khiết Clean Label Project - tổ chức kiểm nghiệm độc lập từ Mỹ. Song song đó, Vinamilk Flex còn chinh phục giải thưởng Vị ngon Thượng hạng Superior Taste vào năm 2025 do International Taste Institute tổ chức và được thẩm định bởi hội đồng hơn 200 chuyên gia hương vị chuyên nghiệp và độc lập từ hiệp hội ẩm thực uy tín.

Vinamilk Flex đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, giúp mẹ an tâm chăm sóc sức khỏe cho con và cả nhà

Điều bất ngờ là từ khi chọn Vinamilk Flex cho con uống, chị Hà lại tình cờ tìm được "mẫu số chung" cho cả gia đình. "Vì Vinamilk Flex giảm đến 50% béo so với sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk nên cũng phù hợp với người muốn giữ dáng mà vẫn đảm bảo bổ sung đủ canxi như tôi. Chồng tôi thì bắt đầu ‘uống ké’ sữa của con vì vị sữa không đường vừa ngon vừa dễ uống, còn có thể ‘dằn bụng’ trước mỗi buổi tập thể thao. Tôi cũng mua sữa Flex cho ông bà của bé để bổ sung canxi, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương. Tôi thấy vui khi chọn đúng loại sữa ưng ý cả về chất và vị cho cả nhà", chị Hà chia sẻ.

Bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu những nhu cầu phát triển thể chất của con, nhiều mẹ chủ động chọn Vinamilk Flex như giải pháp êm bụng, giàu canxi, kết hợp cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp, để hỗ trợ xây dựng cho con hệ xương chắc khỏe, giúp con thêm tự tin khám phá thế giới. Từ lựa chọn ban đầu dành cho con, sản phẩm cũng được nhiều thành viên trong gia đình yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, cảm giác nhẹ bụng mà vẫn đảm bảo dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe dài lâu.

Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng giàu canxi không lactoza – Vinamilk Flex được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

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