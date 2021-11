Đưa mẹ chồng đi mua đồ, sẵn tiện tôi vạch trần bộ mặt ngoan hiền của chồng khiến cả nhà họ phải ngã ngửa

Hồi trước, đêm nào chồng cũng ôm lấy tôi mà khen nỉ khen non. Anh nói may mắn khi lấy tôi làm vợ. Bởi gia đình tôi giàu có, bản thân tôi cũng kiếm được hơn 50 triệu/tháng, gấp 4 lần so với lương chồng. Dù không sống chung với bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn làm tròn bổn phận con dâu trong nhà. Giỗ tiệc, nếu như mấy anh chị khác góp 1 - 2 triệu thì tôi góp luôn 10 triệu. Hay Tết, tôi chẳng ngại ngần mua hết bánh mứt, nước ngọt, bia chở về cho bố mẹ chồng đãi khách. Thế nên trong mắt bố mẹ chồng, dù tôi ít về quê nhất nhưng cũng là con dâu "xịn" nhất.

Hình như chồng thấy tôi sống "biết điều" quá nên bắt đầu giở giọng. Anh không khen vợ hiểu chuyện, tốt tính, phóng khoáng nữa mà bắt đầu xem đó là những việc tôi phải làm. Thậm chí, anh còn hay vòi tiền của tôi về cho anh em trong nhà. Người nhà thì tôi cũng không tính toán làm gì. Nhưng khi biết chồng cặp bồ, đem tiền tôi làm ra đi mua sắm, chu cấp cho nhân tình thì tôi giận sôi máu.

Tôi thuê thám tử theo dõi chồng một tuần là đã nắm trong tay bằng chứng ngoại tình của anh. Nhưng "lật kèo" bằng cách tung hê tranh ảnh như thế thì xoàng quá.

Hôm qua, khi thám tử báo tin chồng tôi đang đưa nhân tình xinh đẹp đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tôi lái xe về quê ngay. Và rồi tôi đón mẹ chồng đến, nói đưa bà đi mua sắm đồ mới.

Tôi đưa mẹ chồng đến nơi thì chồng tôi đã dắt người tình ra thanh toán rồi. Đúng là rảnh rỗi, lựa có mấy cái váy cũng hơn 3 tiếng đồng hồ. Và chồng tôi vẫn vui vẻ chờ đợi người tình chứ không cau có như đi với vợ.

Đụng mặt nhau ở cửa hàng, chồng nhìn tôi thảng thốt, trố mắt không thể tin nổi. Mẹ chồng tôi cũng chết sững. Thấy con trai vẫn còn ôm eo người phụ nữ đi bên cạnh, bà đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi cũng chẳng nhiều lời, chỉ bảo ngắn gọn: "Đấy, con trả lại con trai ngoan hiền của mẹ đấy ạ! Ngang nhiên lấy tiền con đi mua sắm cho bồ thì cũng quá đáng lắm rồi".

Nói xong, tôi bỏ đi thẳng, mặc kệ gia đình họ giải quyết với nhau.

Tôi về nhà tầm 1 tiếng sau thì chồng tôi chở mẹ chồng về. Chồng tôi đứng cúm rúm xin lỗi vợ còn mẹ chồng đứng cạnh bên bảo tôi thông cảm cho chồng. Dù sao anh cũng là đàn ông. Tôi cười nhạt đưa luôn đơn ly hôn rồi thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ. Nhưng nghĩ lại, nếu ly hôn thì quá "hời" cho chồng tôi vì tài sản phải chia đôi. Có cách nào để lấy hết tài sản rồi mới chia tay không?

