Dưa chuột ăn sống hay nấu chín tốt hơn?

Dưa chuột rất thanh mát, chứa nhiều nước, có tác dụng giải nhiệt, rất thích hợp để giải ngán hoặc sử dụng cho chế độ ăn kiêng, hạn chế calo.

Ăn dưa chuột sống hay chín thì tốt hơn? Dù là ăn sống hay nấu chín dưa chuột đều có những lợi ích dinh dưỡng riêng. Ăn sống có thể giữ lại nhiều chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt hơn, chẳng hạn như vitamin C, trong khi ăn chín có thể giúp tăng tỷ lệ hấp thụ một số chất dinh dưỡng trong dưa chuột và cải thiện khả năng thích nghi của hệ tiêu hóa.

Ăn dưa chuột sống hay chín thì tốt hơn? (Ảnh: Sohu)

Sau đây là những phân tích giúp bạn dễ dàng hơn trong việc quyết định nên ăn dưa chuột sống hay chín.

Lợi ích khi ăn dưa chuột sống

Dưa chuột chứa lượng lớn vitamin C, chất chống ôxy hóa mạnh có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch, chống lại tác hại của các gốc tự do và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen.

Khi đun nóng dưa chuột, vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình xử lý nhiệt. Do đó, việc ăn dưa chuột sống sẽ giúp tối ưu lượng vitamin C mà cơ thể nhận được.

Đối với những người cần tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường khả năng chống ôxy hóa, ăn dưa chuột sống là một lựa chọn tốt, đặc biệt là người cao tuổi hoặc khả năng miễn dịch yếu.

Dưa chuột sống chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Ngoài vitamin C, ăn dưa chuột sống còn có thể giữ lại lượng nước và chất xơ dồi dào. Hàm lượng nước trong dưa chuột rất cao, ăn sống có thể trực tiếp sẽ giúp hấp thu lượng nước này, giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể.

Tuy việc ăn dưa chuột sống có thể giữ lại các chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt nhưng đối với một số người có hệ tiêu hóa yếu, dưa chuột sống có thể gây khó chịu. Đặc biệt, người dạ dày nhạy cảm ăn dưa chuột sống có thể gây đầy hơi, tiêu chảy và các biểu hiện khó chịu khác.

Lợi ích khi ăn dưa chuột nấu chín

Mặc dù không lấy được nhiều vitamin C nhưng cách ăn dưa chuột nấu chín cũng có những lợi thế riêng. Thông qua việc nấu chín và làm nóng, một số chất dinh dưỡng trong dưa chuột trở nên dễ hấp thụ hơn.

Ví dụ, cấu trúc của flavonoid trong dưa chuột thay đổi trong quá trình đun nóng, giúp cải thiện tính khả dụng sinh học của flavonoid. Flavonoid là hợp chất thực vật mạnh mẽ với nhiều chức năng như chống ôxy hóa, chống viêm và ngăn ngừa bệnh tim mạch. Tỷ lệ hấp thụ flavonoid trong dưa chuột nấu chín cao hơn so với khi ăn sống.

Dưa chuột chín phù hợp với người có hệ tiêu hóa yếu. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù dưa chuột sống rất tươi mát và ngon miệng, nhưng lượng chất xơ và nước có thể gây khó chịu cho những người có hệ tiêu hóa yếu. Dưa chuột nấu chín có thể giảm bớt gánh nặng này và giúp dạ dày, ruột hấp thụ tốt hơn.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng dưa chuột được đun nóng có khả năng chống ôxy hóa tốt hơn, các khoáng chất như kali và canxi cũng dễ được cơ thể hấp thụ hơn. Thông qua quá trình nấu chín, một số chất chống dinh dưỡng trong dưa chuột sẽ bị phân hủy, do đó cải thiện hiệu quả hấp thụ khoáng chất của chúng.

Trên thực tế, không có sự khác biệt tuyệt đối giữa việc ăn dưa chuột sống và nấu chín. Thay vào đó, bạn nên chọn cách ăn phù hợp theo nhu cầu sức khỏe cá nhân của mình. Đối với người khỏe mạnh, đặc biệt là những người muốn tăng hàm lượng chất chống ôxy hóa và vitamin C, ăn dưa chuột sống chắc chắn là một lựa chọn rất tốt. Bên cạnh đó, hàm lượng nước cao trong dưa chuột sống cũng có thể giúp cung cấp nước hàng ngày, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực, khi dưa chuột sống có thể giúp duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể.

Ngược lại, đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, người cao tuổi hoặc những người có chức năng tiêu hóa kém, ăn dưa chuột nấu chín có thể là lựa chọn tốt hơn.