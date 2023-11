Du thuyền, hàng ngàn bất động sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị kê biên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội: Đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.



Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: V.T.P.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Theo đó, Cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền gần 599 tỉ đồng, gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Phong tỏa hơn 1.890 tỉ đồng và gần 8,5 triệu USD của các bị can; ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng SCB.

Đối với bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng; kê biên 1.237 bất động sản, trong đó khu nhà đất số 19 - 21 - 23 - 25 phố Nguyễn Huệ, quận 1; nhà đất số 232 Trần Hưng Đạo, quận 5; số 66 Phó Đức Chính, quận 1 (cùng ở TP HCM)…

Cơ quan điều tra cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô của bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó còn có 1 sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác.

Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản, tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đánh giá hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm được thực hiện với lỗi "cố ý trực tiếp", có dự mưu từ trước, được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có "kịch bản". Các bị can đã thao túng, lũng đoạn, bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện phạm tội.

"Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt, hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của nhà nước trong quản lý kinh tế"- kết luận nêu.