Dù rực rỡ hay bế tắc, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2022, cảm ơn tôi vì luôn can đảm và tử tế!

Trên đời này không ai có cuộc sống thuận buồm xuôi gió cả. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ hay nụ cười rạng rỡ của người khác mà bạn thấy là vô số trải nghiệm đau đớn đã được họ giấu kín.

Nhưng dù trải qua chuyện gì thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2022 rồi. Giờ là lúc để mỗi người dành cho mình một khoảng lặng, nhìn lại chặng đường đã qua, thu nhặt những bài học cho riêng mình và đặt ra mục tiêu cho năm mới.

Thời gian không đợi ai

“Năm nay trôi nhanh quá!” là câu nói quen thuộc với bất kỳ ai trong những ngày cuối năm. Vẫn là 12 tháng, vẫn là 365 ngày nhưng chưa bao giờ người ta lại cảm thấy thời gian qua nhanh đến vậy.

Có điều mỗi người lại nói về câu chuyện thời gian với một giọng điệu khác nhau. Với nhiều người là tiếng thở dài lặng lẽ vì chưa kịp làm gì đã hết năm, không ít người thì tặc lưỡi “Thôi coi như năm nay nháp”. Nhưng cũng là năm 2022, nhiều người vui vẻ tổng kết năm vì đã đạt được mục tiêu, ước mơ của mình.

Sự khác biệt đến từ cách sử dụng thời gian. Chúng ta dễ dàng thấy tiếc nuối khi mất một thứ hữu hình như khoản tiền hay món đồ nhưng ít ai để ý đến khoảng thời gian đã bỏ phí. Cùng một khoảng thời gian, bạn có thể học thêm kỹ năng mới hay chơi một môn thể thao thay vì nằm than thở “Tại sao mình lại béo thế?”. Hoặc bạn miệt mài lướt điện thoại lúc 1h sáng trong khi lẽ ra phải ngủ để hôm sau không vật vờ ở văn phòng.

Thời gian không đợi chờ ai cả. Nếu cứ trì hoãn và nằm ì ra với những thú vui tạm bợ thì chẳng riêng 2022, năm nào bạn cũng thấy thời gian trôi nhanh. Để rồi vài năm sau nhìn lại, bạn sẽ thấy bản thân không thay đổi gì ngoài việc già đi rất nhiều.

Công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ

Năm 2022 có rất nhiều biến động trên thị trường lao động. Nhiều người phải nếm trải sự bất công trong công việc và cảm thấy sự cống hiến, chăm chỉ của mình không được trả công xứng đáng. Nghỉ việc trong im lặng (quiet quitting), bị sa thải cuối năm,... là những cụm từ xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện về công việc.

Tôi có một chị bạn nhận tin bị sa thải khi chỉ còn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Không phải chị làm không tốt mà công ty đang gặp khó khăn, cắt giảm nhân sự hàng loạt. “Trăm nghìn thứ phải chi trong dịp cuối năm, chị nghe tin như sét đánh bên tai. Nghĩ đến Tết cận kề, chị phải trốn vào nhà vệ sinh để khóc”.

Một anh bạn khác thì chủ động xin nghỉ việc ngay trước Tết, chọn dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Sau 7 năm gắn bó với công ty, anh đã là trưởng nhóm, công việc áp lực nhưng mức lương xứng đáng. Tất nhiên, cả rời đi lẫn tự làm chủ đều là những quyết định khó khăn. Chặng đường mới sẽ còn gập ghềnh hơn gấp nhiều lần nhưng ít nhất anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Bạn thấy đấy, kể cả khi làm tốt nhiệm vụ thì công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bạn có thể bị cho nghỉ việc; có thể bất mãn với đồng nghiệp hay sếp nhưng chọn cách nuốt ngược những lời oán trách vào trong vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Tất cả những trải nghiệm và khó khăn này, bạn sẽ phải tự giải quyết.

Không ai cứu được mình ngoài chính mình nên chỉ cần bạn không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ ban cho bạn những món quà bất ngờ. Hãy làm việc chăm chỉ nhé!

Kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn

Trước khi bước sang năm 2022, tôi và nhóm bạn đã ngồi lại, lần lượt viết các mục tiêu muốn đạt được. Một người bạn viết thế này: “Năm 2022, tôi muốn yêu đúng người, mua được nhà và chăm chỉ kiếm tiền”. Còn tờ giấy của tôi luôn giống với mọi năm: “Năm nay tôi muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền”.

Khi đọc được, một người liền nói: “Cậu không còn mục tiêu gì khác ngoài kiếm tiền à? Cậu nên viết lại đi”. Tôi đã thay đổi mục tiêu trên giấy để chiều lòng bạn bè nhưng mục tiêu trong lòng tôi vẫn là kiếm tiền. Tôi không biết từ bao giờ mà mình lại coi trọng đồng tiền và đặt nhiều kỳ vọng đến vậy.

Nhưng mục tiêu đó đã thực sự thay đổi trong năm 2022 và có lẽ nhiều năm về sau. Bởi lẽ tôi nhận ra dù có bán mạng kiếm tiền thì vẫn phải coi trọng sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe định kỳ xuất hiện nhiều dòng lưu ý của bác sĩ hơn, cơ thể không còn tươi trẻ như trước mà dễ mệt mỏi, tóc rụng nhiều hơn,...

Không thể phủ nhận sự quan trọng của tiền bạc với cuộc sống. Có tiền bạn sẽ không phải lo lắng về nhiều thứ, có tiền thì bạn sẽ có điều kiện chăm sóc bản thân nhưng ngay cả khi chưa có tiền thì vẫn phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Có sức khỏe mới có có tất cả. Trong mục tiêu 2023 của mình, tôi sẽ thêm “giữ gìn sức khỏe”. Mong bạn đừng bỏ bê bản thân, coi thường sức khỏe của mình.

Người mà bạn cần đối xử tốt nhất chính là bản thân

Năm 2022, có người vượt ngàn dặm đi gặp tình yêu của đời mình, cuối cùng tuyệt vọng quay về.

Năm 2022, có người những tưởng sẽ cùng người trước mặt chia vui sẻ buồn, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời. Nhưng không ngờ nỗi bất hạnh bị phản bội ập đến, trở thành vết thương lòng khiến cho họ không biết khi nào mới được chữa lành.

Năm 2022, có cặp đôi vượt qua muôn vàn khó khăn, cản trở để về chung một nhà, đi chung một đường.

Mối quan hệ nam nữ có bắt đầu có kết thúc hay có bắt đầu mà không có kết thúc, đây không phải là vấn đề do một người quyết định được. Việc người ta phản bội bạn hay không là do người đó, không phải do bạn.

Vậy nên thay vì mang niềm tin, niềm hy vọng của mình đặt vào đối phương thì tốt nhất, buồn hay vui, khóc hay cười, hạnh phúc hay không, tốt nhất vẫn nên để mình làm chủ. Trên con đường hạnh phúc nói riêng và trong cuộc sống nói chung, người duy nhất bạn nên dựa vào là chính bạn, người cần được đối xử tốt nhất cũng là chính bạn.

Tạm biệt 2022!

Năm 2022, cảm ơn bạn vì đã không sợ hãi sau những đau khổ.

Năm 2022, cảm ơn bạn vì vẫn kiên trì dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Khi không thể kìm nén thêm nữa, bạn có thể khóc và sau đó lại tiếp tục tiến liên. Cuộc sống này rất cay đắng và vất vả nhưng không có cách nào để rút lui hoặc bắt đầu lại.

Khi bạn mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi nhưng đừng bỏ cuộc. Khi biết yêu thương và dành nhiều thời gian để hiểu bản thân, bạn sẽ biết điều gì là đáng giá nhất trên đời!