Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thông báo, hơn 90 người trên du thuyền Radiance of the Seas của Royal Caribbean International đã mắc bệnh đường tiêu hóa, gây ra triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Hiện các nhân viên tàu đang khẩn trương xác định nguyên nhân của đợt bùng phát.

Theo CDC, tính đến ngày 4/2 - thời điểm giữa hành trình kéo dài 8 ngày của du thuyền - đã có 89 hành khách và 2 thành viên thủy thủ đoàn nhiễm bệnh. Chương trình Vệ sinh Tàu biển (VSP) của CDC đang theo dõi sát tình hình. USA Today cho biết, Radiance of the Seas khởi hành từ Tampa, Florida vào thứ Bảy (01/02).

Hãng Royal Caribbean International và thủy thủ đoàn đã tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm từ các ca bệnh, thực hiện cách ly toàn bộ người nhiễm và tăng cường các biện pháp vệ sinh, khử trùng theo quy trình phòng chống dịch. CDC đang phối hợp chặt chẽ với hãng để kiểm soát tình hình.

Con tàu chở tổng cộng 2.164 hành khách và 910 thành viên thủy thủ đoàn.

Du thuyền hạng sang nơi xảy ra vụ việc

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Chương trình Vệ sinh Tàu biển (VSP) đang theo dõi tình hình từ xa, bao gồm việc rà soát các biện pháp ứng phó dịch bệnh và quy trình vệ sinh của tàu.

CDC cho biết, các bệnh đường tiêu hóa thường được gọi là viêm dạ dày ruột cấp tính. Theo Mayo Clinic, đây là một dạng nhiễm trùng đường ruột với các triệu chứng như tiêu chảy cấp, đau quặn bụng, buồn nôn hoặc nôn mửa, đôi khi kèm theo sốt.

Viêm dạ dày ruột cấp tính thường lây qua thực phẩm hoặc nước bị nhiễm bẩn, đôi khi do tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, theo Mayo Clinic.

CDC cũng cho biết, norovirus - một loại virus có khả năng lây lan mạnh gây viêm dạ dày ruột - là nguyên nhân phổ biến của các đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền. Tuy nhiên, khi bắt đầu điều tra, các chuyên gia chưa thể xác định ngay nguyên nhân gây bệnh.

"Việc xác định tác nhân gây bệnh có thể mất thời gian. Khi dịch bùng phát, những người có triệu chứng phù hợp với định nghĩa ca bệnh sẽ được yêu cầu cung cấp mẫu phân hoặc dịch nôn để xét nghiệm. Những mẫu này sẽ được kiểm tra nhằm xác định tác nhân gây bệnh. Trong đợt bùng phát lần này, các mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm xác nhận”.

CDC cho biết, hiện vẫn chưa xác định được tác nhân gây ra đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa trên du thuyền Radiance of the Seas.

“Các biện pháp tăng cường đã được triển khai trên tàu nhằm bảo vệ sức khỏe và sự thoải mái của toàn bộ hành khách cũng như thủy thủ đoàn”, đại diện của Royal Caribbean Group - công ty mẹ của Royal Caribbean International - chia sẻ với USA Today.

Royal Caribbean chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận từ tờ PEOPLE.

Trước đó, một sự cố tương tự đã xảy ra vào tháng 9/2024, khi 180 người trên Radiance of the Seas mắc bệnh đường tiêu hóa do nhiễm khuẩn salmonella trong hành trình từ Vancouver đến Alaska.

Nguồn: People