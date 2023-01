Du lịch Tết: Loạt khách sạn đang có giá giảm sâu ở Sa Pa

Cùng 1 phân khúc về giá thành với DeLaSol Phat Linh Sapa nhưng My Boutique Hotel & Spa lại khiến du khách do dự nhiều hơn nhờ không sở hữu view đẹp bằng. Tuy nhiên, tại đây lại được thiết kế theo phong cách châu Âu, rất sang trọng, đẹp mắt, cực kỳ rộng rãi và ấm cúng. Ở đây cũng có khá nhiều phòng đôi cho các bạn thoải mái ở cùng gia đình hoặc bạn bè. (Ảnh: My Boutique Hotel & Spa)