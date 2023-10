Du khách hào hứng với trải nghiệm tại thủ phủ trồng dẻ Cao Bằng

Lần đầu tiên đến với Cao Bằng và cũng là lần đầu tiên chị Nguyễn Thị Vân Khánh, du khách Hà Nội được thấy tận mắt những vườn dẻ trĩu quả. Dù không xa lạ với món hạt dẻ vẫn được bày bán ở Thủ đô, nhưng được tự tay nhặt quả, tách vỏ rồi cùng người dân làm các công đoạn chế biến như luộc, rang và cùng ngồi thưởng thức những hạt dẻ thơm bùi, nóng hổi ngay dưới gốc cây rợp bóng mát… là lần đầu tiên những du khách như chị được trải nghiệm.

Dẻ Trùng Khánh đang vào mùa thu hoạch.

Năm nay, Lễ hội Thác Bản Giốc diễn ra đúng thời điểm các vườn dẻ tại Trùng Khánh vào mùa thu hoạch. Đây cũng là cơ hội để du khách có thêm trải nghiệm mới khi đến với Cao Bằng.

Anh Lê Đình Hoà, du khách từ tỉnh Thanh Hoá cho hay: “Tôi lần đầu đến đây, chỉ nghĩ đi Lễ hội thác Bản Giốc, nhưng qua thấy có đông người tập trung, khai trương nhộn nhịp lại rộng rãi nên tôi ghé vào đây. Lần đầu được thấy cây dẻ tôi cũng khá bất ngờ, thấy cây tươi tốt, xum xuê có lẽ người dân nơi đây cũng bỏ công chăm sóc rất nhiều. Chắc chắn hạt dẻ rất ngon, tôi sẽ mua một vài cân dẻ về làm quà cho gia đình và bạn bè”.

Người dân, du khách cùng trải nghiệm nhặt hạt dẻ và chế biến món ăn ngay tại vườn.

Du khách chụp ảnh ở vườn dẻ.

Bản Khấy, xã biên giới Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng có hơn 4ha trồng dẻ. Những vườn dẻ này nằm ngay trên tuyến đường nối từ Thị trấn Trùng Khánh đến Thác Bản Giốc, thuận tiện cho hành trình tham quan của du khách. Ngoài trải nghiệm cùng người dân thu hoạch, chế biến món ăn từ hạt dẻ, du khách còn được giới thiệu nhiều đặc sản khác của địa phương, trong đó các các món ăn chế biến từ dẻ Trùng Khánh như Bánh hạt dẻ, xôi, cốm hạt dẻ, chân giò hầm hạt dẻ… hay nhâm nhi li rượu nấu từ hạt dẻ và thưởng thức những tiết mục hát then, đàn tính đặc trưng của đồng bào Tày-Nùng nơi đây. Ngoài ra, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm cùng cây dẻ cổ thụ 120 năm tuổi, cây Di sản Việt Nam ngay tại Bản Khấy.

Nhiều người đây là lần đầu tiên được trải nghiệm nhặt hạt dẻ tại vườn.

Lựa chọn mua dạt dẻ và thưởng thức ngay dưới tán dẻ cổ thụ.

Bà Nông Thị Điêm, người dân xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh nói: “Người trồng dẻ chúng tôi rất mong muốn du khách đến đây nhiều hơn nữa để bà con tiếp tục trồng, chăm sóc và có thu nhập cao hơn nữa. Cây dẻ nhà tôi do các cụ để lại đã qua 3 đời, do ông kỵ nhà tôi trồng, cũng chẳng nhớ lấy giống ở đâu. Giờ đời con, cháu nối tiếp thôi. Hạt dẻ năm nay được mùa lại gặp đợt lễ hội nên tiêu thụ mạnh, giá bán hạt to 150.000đ/kg, nhỏ hơn thì 120.000 đồng đến 130.000đ/kg. Bà con bản Khấy trồng hạt dẻ nên ai cũng thu nhập cao hơn, không còn ai đói nữa rồi, hầu như ai cũng khá giả cả”.

Du khách hào hứng trải nghiệm tại thủ phủ hạt dẻ Cao Bằng.

Do hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên cây dẻ ở vùng đất Trùng Khánh sinh trưởng tốt, hạt to, thơm bùi và đậm vị. Hạt dẻ Trùng Khánh đã lọt “Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020-2021” do Viện Kỷ lục Việt Nam bình chọn.