Dự đoán tình duyên của các chòm sao trong tuần mới 8/9 đến 14/9

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tuần này, tình yêu của Bạch Dương khởi sắc rõ rệt.

Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhân duyên mới thông qua công việc, sự kiện hoặc các buổi tụ tập bạn bè. Sự nhiệt tình, chân thành của bạn dễ khiến đối phương rung động.

Với các cặp đôi, Bạch Dương nên tiết chế cái tôi cá nhân, tránh tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt. Nếu khéo léo trong cách cư xử, mối quan hệ sẽ ngày càng bền chặt.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu khá nhạy cảm trong tuần này, dễ mong chờ nhiều hơn từ nửa kia.

Với người đang yêu, một bữa ăn tối ấm cúng hoặc chuyến đi ngắn ngày sẽ giúp tình cảm thêm mặn nồng.

Người độc thân nên thử mở lòng, cho bản thân cơ hội làm quen thay vì chỉ chờ đợi người khác chủ động.

Song Tử (21/5 – 20/6)

Song Tử dễ thu hút sự chú ý từ người khác nhờ sự thông minh, dí dỏm.

Người độc thân có thể gặp ai đó khiến bạn muốn tìm hiểu nghiêm túc hơn.

Với những cặp đôi, đây là lúc cần trò chuyện thẳng thắn, bày tỏ mong muốn và nhu cầu tình cảm thay vì giữ trong lòng.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Cự Giải tuần này khá mỏng manh, dễ tủi thân vì cảm thấy chưa được quan tâm đủ.

Để tình yêu không rạn nứt, bạn nên nói ra cảm xúc thay vì im lặng.

Người độc thân có thể bất ngờ gặp một “người đặc biệt” có chung sở thích, tư duy, khiến bạn cảm thấy đồng điệu.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử toát ra sức hút mạnh mẽ trong tuần mới.

Người độc thân có khả năng nhận được nhiều lời mời làm quen, thậm chí có “tình yêu sét đánh”.

Người đang yêu sẽ có khoảng thời gian lãng mạn, ngọt ngào cùng nửa kia. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh để đối phương cảm thấy bị bỏ rơi.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Đây là tuần Xử Nữ nghĩ nhiều về sự ổn định lâu dài.

Người yêu nhau có thể bàn chuyện tương lai, hôn nhân hoặc kế hoạch tài chính.

Người độc thân dễ bị thu hút bởi tuýp người chín chắn, đáng tin cậy. Nếu mở lòng, bạn có thể tìm thấy mối quan hệ nghiêm túc.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình có nhiều vệ tinh vây quanh nhưng lại rơi vào tình trạng khó chọn lựa. Sự do dự khiến bạn dễ bỏ lỡ cơ hội tốt.

Với người đang yêu, nên tránh để sự thiếu tin tưởng hoặc so sánh với người khác ảnh hưởng đến mối quan hệ. Đây là tuần bạn cần lắng nghe trái tim mình nhiều hơn.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Tuần này, tình yêu của Bọ Cạp có nhiều khoảnh khắc sâu lắng.

Người có đôi sẽ cảm nhận rõ sự gắn bó, đồng hành cùng nhau.

Người độc thân có thể gặp “người trong mộng” thông qua bạn bè hoặc trong một hoàn cảnh bất ngờ. Sự chân thành của bạn sẽ là điểm cộng lớn.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã vẫn ham vui, yêu thích sự tự do nên dễ khiến đối phương cảm thấy bạn thiếu quan tâm.

Tuần này, bạn nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh người thương, chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn.

Với người độc thân, đi chơi, du lịch hoặc thử những trải nghiệm mới có thể giúp bạn gặp gỡ nhân duyên thú vị.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết coi trọng sự an toàn và trách nhiệm trong tình yêu.

Các cặp đôi dễ bàn chuyện nghiêm túc về hôn nhân hoặc định hướng lâu dài.

Người độc thân lại có xu hướng bị hấp dẫn bởi những người có sự nghiệp vững vàng. Đây là giai đoạn bạn mong muốn tình cảm ổn định, không còn mơ hồ.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tuần mới của Bảo Bình dễ xảy ra hiểu lầm nếu bạn nói chuyện quá thẳng hoặc thiếu tinh tế.

Người yêu nhau nên dành thời gian tạo bất ngờ nhỏ, hâm nóng cảm xúc.

Người độc thân có thể gặp người khác biệt, độc đáo nhưng lại rất hợp gu. Đừng vội từ chối điều mới mẻ.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư sống trong những cảm xúc lãng mạn, dễ mơ mộng.

Người đang yêu sẽ có tuần đầy ngọt ngào, dễ thương.

Người độc thân có thể bị cuốn hút bởi sự quan tâm nhẹ nhàng từ một người đặc biệt. Tuy nhiên, hãy tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu là sự thoáng qua.

Nhìn chung, tuần này Sư Tử – Bọ Cạp – Song Ngư là những cung hoàng đạo có tình duyên rực rỡ và dễ có tin vui nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm