Dự đoán vận trình tình duyên 12 cung hoàng đạo tuần 18/8 – 24/8

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tuần này, tình yêu của Bạch Dương chịu tác động mạnh từ cảm xúc bốc đồng. Bạn dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt và gây ra hiểu lầm không đáng có.

Với người đã có đôi, nếu không kiểm soát sự nóng nảy, bạn có thể khiến đối phương tổn thương.

Người độc thân lại có xu hướng quá vội vàng trong việc bày tỏ tình cảm, khiến đối phương cảm thấy bị áp lực.

Lời khuyên: Hãy học cách lắng nghe, chậm lại và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu trong tuần mới khá bình ổn về tình cảm.

Các cặp đôi duy trì sự quan tâm, chia sẻ đều đặn, từ đó cảm thấy yên tâm và gắn kết hơn.

Người độc thân có khả năng gặp gỡ một đối tượng đáng tin cậy thông qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu, mối quan hệ này khá có triển vọng để phát triển lâu dài.

Lời khuyên: Đừng khép mình quá, hãy mở lòng với những cơ hội mới.

Song Tử (21/5 – 20/6)

Song Tử dễ rơi vào tình huống “nói một đằng làm một nẻo” trong tuần này. Bạn có thể nói yêu thương nhưng lại không dành thời gian hoặc sự quan tâm đủ cho người ấy.

Với các cặp đôi, điều này gây ra cảm giác hụt hẫng.

Người độc thân thì dễ bỏ lỡ cơ hội tình cảm chỉ vì do dự hoặc thay đổi ý kiến quá nhanh.

Lời khuyên: Hãy sống nhất quán hơn, tình cảm cần được chứng minh bằng hành động.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Cự Giải trong tuần này rất giàu tình cảm, bạn quan tâm và chăm sóc đối phương nhiều hơn. Tuy nhiên, sự chăm chút quá mức có thể biến thành kiểm soát, khiến người kia ngột ngạt.

Người độc thân có thể rung động trước một người chu đáo, dịu dàng và cũng chính kiểu người bạn mong đợi lâu nay.

Lời khuyên: Yêu thương cần sự tự do, hãy để cả hai có khoảng không riêng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tình duyên của Sư Tử cực kỳ sáng trong tuần này.

Các cặp đôi như được tiếp thêm năng lượng, có thể cùng nhau trải qua những giây phút ngọt ngào và nồng nhiệt.

Người độc thân rất dễ được chú ý bởi sự tự tin và cuốn hút tự nhiên, đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình hoặc tiến thêm bước mới trong mối quan hệ.

Lời khuyên: Đừng chỉ nhận mà hãy biết trao đi sự quan tâm đúng lúc.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ vốn cầu toàn, tuần này bạn có xu hướng soi xét quá kỹ khiến đối phương cảm thấy bị áp lực.

Trong các mối quan hệ lâu dài, điều này có thể làm giảm đi sự thoải mái.

Người độc thân cũng dễ đánh giá quá khắt khe về “tiêu chuẩn” của mình mà bỏ qua những nhân duyên đáng giá.

Lời khuyên: Hãy để tình yêu có không gian tự nhiên, đừng biến nó thành một bản kế hoạch cứng nhắc.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tuần mới của Thiên Bình tràn đầy màu sắc lãng mạn.

Các cặp đôi có nhiều dịp hẹn hò, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào.

Người độc thân trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết, dễ thu hút ánh nhìn nhờ cách nói chuyện khéo léo. Đây là cơ hội vàng để mở lòng với người mới.

Lời khuyên: Hãy tự tin bày tỏ cảm xúc, đừng chỉ chờ đợi người khác tiến tới.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bọ Cạp tuần này dễ vướng vào những hiểu lầm nhỏ. Có thể chỉ là một câu nói vô tình cũng khiến bạn và người ấy giận dỗi. Tuy nhiên, nếu biết kiềm chế và giải thích rõ ràng, tình cảm lại càng khăng khít hơn.

Người độc thân có thể gặp phải những đối tượng nói lời ngọt ngào nhưng không thực sự chân thành.

Lời khuyên: Đặt niềm tin đúng chỗ, đừng vội trao tình cảm khi chưa hiểu rõ đối phương.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã vốn yêu tự do, tuần này bạn sẽ phải học cách cân bằng giữa cá nhân và tình yêu. Nếu quá mải mê với sở thích riêng, người ấy có thể cảm thấy bị bỏ rơi.

Người độc thân lại có khả năng gặp một mối duyên mới trong chuyến đi xa, hội nhóm hoặc một sự kiện mang tính cộng đồng.

Lời khuyên: Hãy dành thời gian chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tuần mới của Ma Kết khá thực tế trong chuyện tình cảm.

Các cặp đôi dễ bàn đến những kế hoạch chung cho tương lai như tài chính, công việc, hoặc nơi sinh sống.

Người độc thân có thể gặp một người trưởng thành, đáng tin cậy và phù hợp để xây dựng tình yêu lâu bền.

Lời khuyên: Hãy mở lòng với các mối quan hệ nghiêm túc, đừng quá dè dặt.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình luôn mong muốn sự mới mẻ trong tình yêu, tuần này bạn có xu hướng làm mới mối quan hệ bằng những ý tưởng sáng tạo.

Người độc thân lại dễ rung động trước kiểu người khác biệt, cá tính và có cùng tần số suy nghĩ với mình.

Lời khuyên: Đừng quá lý trí, hãy để trái tim lên tiếng.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư ngập tràn lãng mạn, bạn dễ tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào cho tình yêu. Tuy nhiên, bạn cũng có xu hướng mơ mộng thái quá, dẫn đến kỳ vọng nhiều hơn thực tế.

Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người trong mộng qua các hoạt động nghệ thuật hoặc công việc sáng tạo.

Lời khuyên: Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo, tình yêu cần cảm xúc nhưng cũng cần sự thực tế.

Thang điểm may mắn tình duyên

Cung hoàng đạo Điểm may mắn Nhận xét ngắn gọn Bạch Dương 6/10 Cần kiểm soát nóng nảy, dễ mất điểm trong mắt đối phương. Kim Ngưu 8/10 Tình cảm ổn định, có duyên gặp người chân thành. Song Tử 5/10 Dễ nói một đằng làm một nẻo, nên chú ý hành động. Cự Giải 7/10 Ngọt ngào nhưng hơi kiểm soát, cần cho đối phương không gian. Sư Tử 9/10 Tình duyên rực rỡ, cơ hội tỏ tình hoặc tiến xa hơn. Xử Nữ 6/10 Tiêu chuẩn quá cao, dễ bỏ lỡ nhân duyên. Thiên Bình 9/10 Lãng mạn, duyên dáng, dễ được chú ý và đáp lại. Bọ Cạp 6/10 Dễ hiểu lầm, cần kiềm chế cảm xúc và tin đúng người. Nhân Mã 7/10 Có duyên trong các chuyến đi, nhưng phải cân bằng giữa yêu và tự do. Ma Kết 8/10 Thực tế, có cơ hội xây dựng tình yêu bền vững. Bảo Bình 8/10 Tình yêu mới mẻ, dễ gặp người “cùng tần số”. Song Ngư 7/10 Lãng mạn nhưng dễ mơ mộng quá, nên giữ tỉnh táo.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm