Dựa trên các dự đoán tử vi cho năm Bính Ngọ 2026, từ tiết Lập Hạ (bắt đầu từ ngày 5/5/2026), năng lượng Hỏa tăng mạnh sẽ tạo ra bước ngoặt tích cực cho một số con giáp. Dưới đây là 4 con giáp được cho là may mắn nhất với vận trình suôn sẻ, tài lộc bứt phá mạnh mẽ. Hãy xem trong đó có bạn không cũng như cách để tối ưu tài lộc nhé.

Con giáp tuổi Tỵ: Thời cơ chín muồi - "Như cá gặp nước"

Trong ngũ hành, tuổi Tỵ thuộc hành Hỏa, rất tương hợp với khí thế bùng nổ của mùa hè. Từ ngày Lập Hạ, vận trình của con giáp này bắt đầu đảo chiều ngoạn mục. Những bế tắc trong công việc hay sự lạnh nhạt trong các mối quan hệ từ đầu năm sẽ dần tan biến, thay vào đó là cơ hội hợp tác lớn và sự ủng hộ từ quý nhân.

Theo tử vi, bản mệnh nên tận dụng năng lượng Hỏa vượng bằng cách sử dụng các vật phẩm phong thủy có màu đỏ hoặc tím tại bàn làm việc để kích hoạt cung tài lộc. Ngoài ra, tuổi Tỵ hãy chủ động mở rộng mạng lưới giao lưu và đừng ngần ngại đề xuất những ý tưởng sáng tạo trong các cuộc họp quan trọng vì đây là lúc tiếng nói của bạn có trọng lượng nhất. Cuối cùng, việc duy trì sự điềm tĩnh và tránh tranh cãi thị phi sẽ giúp dòng tiền chảy về túi con giáp này một cách ổn định và bền vững.

Con giáp tuổi Mùi: Cát tinh chiếu mệnh - Khởi sắc rõ rệt

Lập Hạ là thời điểm tuổi Mùi nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các sao tốt như Thiên Đức và Nguyệt Đức. Do đó, vận trình tài chính của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, công việc hanh thông giúp họ gặt hái được những thành quả xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực thầm lặng.

Theo các chuyên gia phong thủy, thời điểm này rất thuận lợi để bạn tiến hành các kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn hoặc mua sắm những tài sản có giá trị lớn. Bản mệnh nên chú trọng vào việc chăm sóc các mối quan hệ với đối tác cũ vì họ chính là những quý nhân mang đến cho bạn những hợp đồng béo bở trong mùa hè này. Con giáp tuổi Mùi hãy giữ cho không gian sống luôn thoáng đãng và có thể đặt thêm một chậu cây xanh ở hướng Chính Nam để thu hút thêm cát khí và sự hanh thông.

Con giáp tuổi Dần: Năng lượng bứt phá - Thu nhập tăng cao

Tuổi Dần bước vào tiết Lập Hạ với tinh thần minh mẫn và khả năng quyết đoán cao. Đây là thời gian lý tưởng để con giáp này thực hiện những thay đổi lớn như khởi động dự án mới hoặc chuyển đổi công việc. Sự linh hoạt giúp họ không chỉ ổn định sự nghiệp mà còn gia tăng đáng kể các nguồn thu.

Theo tử vi, đây là lúc tuổi Dần cần quyết đoán hơn trong việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến công nghệ hoặc dịch vụ. Việc trang trí thêm các yếu tố hành Mộc như cây cảnh hoặc tranh phong cảnh sẽ giúp bạn cân bằng năng lượng và duy trì sự minh mẫn khi đưa ra các quyết định tiền bạc. Hãy chú trọng vào việc nâng cao kỹ năng chuyên môn vì sự thăng tiến trong sự nghiệp giai đoạn này sẽ kéo theo nguồn thu nhập đột phá.

Con giáp tuổi Ngọ: Chủ động nắm bắt - Cơ hội thăng tiến

Là con giáp của năm 2026, tuổi Ngọ phát huy mạnh mẽ sự linh hoạt và năng lượng dồi dào trong môi trường làm việc. Tiết Lập Hạ mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội thăng tiến và bứt phá trong các lĩnh vực giao tiếp, sáng tạo. Thu nhập không chỉ đến từ lương chính mà còn từ các dự án đầu tư ngoài giờ.

Vì là năm bản mệnh nên tuổi Ngọ hãy ưu tiên việc quản lý tài chính chặt chẽ, tập trung tích lũy thay vì chi tiêu quá đà cho những sở thích nhất thời. Bạn nên tận dụng sức sáng tạo dồi dào để phát triển thêm các nghề tay trái hoặc các dự án bán thời gian nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình. Để tăng cường vận may, con giáp này có thể mang theo các linh vật hộ mệnh như vòng tay bằng đá thạch anh để giữ tinh thần luôn sảng khoái và thu hút năng lượng tích cực.

* Lưu ý: Tiết Lập Hạ 2026 bắt đầu vào lúc 18h48 ngày 5/5/2026 (tức ngày 19/3 Âm lịch). Đây là giai đoạn dương khí cực vượng, đánh dấu sự chuyển đổi từ năng lượng Mộc (mùa xuân) sang năng lượng Hỏa (mùa hè), các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên chú trọng dưỡng tâm và giữ tinh thần lạc quan để đón nhận vận may.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.