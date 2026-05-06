Cơ hội làm giàu tháng 4 Âm lịch chỉ dành cho những con giáp này

Bước sang tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ, vận thế của 12 con giáp có nhiều biến động đáng chú ý. Trong khi một số tuổi cần thận trọng giữ mình, thì 3 con giáp được điểm tên dưới đây lại đón nhận luồng vận khí cực thịnh: Tài lộc khai thông, công việc thuận buồm xuôi gió, các mối quan hệ cũng nở rộ tin vui. Đây là giai đoạn vàng để mạnh dạn nắm bắt cơ hội, biến những ấp ủ bấy lâu thành hiện thực.

Tuổi Thìn được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc dồi dào từ giữa tháng

Người tuổi Thìn vốn có khí chất mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, và tháng 4 Âm lịch chính là sân khấu để bản lĩnh ấy tỏa sáng. Từ những ngày đầu tháng, vận trình của tuổi Thìn đã có dấu hiệu khởi sắc khi các dự án tồn đọng bỗng được khơi thông một cách bất ngờ. Đặc biệt vào khoảng từ mùng 8 đến mùng 15 Âm lịch, tuổi Thìn dễ gặp được người có tầm ảnh hưởng sẵn lòng đỡ đầu, mở ra cánh cửa hợp tác mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Về tài chính, đây là tháng mà tuổi Thìn có thể cân nhắc các khoản đầu tư trung hạn, nhất là những lĩnh vực liên quan đến bất động sản, công nghệ hoặc kinh doanh online. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho tuổi Thìn là đừng vội vàng dốc hết vốn liếng vào một chỗ. Hãy chia nhỏ rủi ro, giữ một phần làm vốn dự phòng, bởi đôi khi cơ hội tốt nhất lại đến vào nửa cuối tháng. Người làm công ăn lương cũng có khả năng được cân nhắc tăng lương, thưởng nóng hoặc giao trọng trách mới đi kèm thu nhập tốt hơn.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn độc thân dễ gặp đối tượng có cùng chí hướng tại các sự kiện công việc. Tuổi Thìn đã có gia đình thì nên dành thời gian chăm chút tổ ấm để cân bằng giữa sự nghiệp đang lên và đời sống riêng.

Tuổi Thân sở hữu trí tuệ tỏa sáng, làm đâu trúng đó

Tuổi Thân vốn nổi tiếng linh hoạt, nhạy bén với xu hướng, và tháng 4 Âm lịch chính là lúc những phẩm chất ấy phát huy tối đa giá trị. Khác với những tháng trước phải vật lộn để chứng minh năng lực, sang tháng này tuổi Thân được công nhận một cách rõ rệt. Sếp tin tưởng giao việc khó, đồng nghiệp sẵn lòng hỗ trợ, khách hàng chủ động tìm đến.

Đặc biệt trong khoảng từ ngày 18 đến 25 Âm lịch, tuổi Thân có thể đón nhận một khoản thu nhập không nằm trong kế hoạch có thể là tiền hoa hồng từ một thương vụ cũ, một khoản nợ tưởng đã quên, hay đơn giản là một dự án phụ mang lại lợi nhuận vượt mong đợi. Lời khuyên thực tế cho tuổi Thân là nên ghi chép cẩn thận các khoản thu chi, bởi tiền vào nhiều cũng dễ tiêu tán nếu không có kế hoạch rõ ràng. Hãy dành ít nhất 30% phần thu nhập đột xuất để tích lũy dài hạn thay vì chi tiêu bốc đồng.

Người tuổi Thân làm nghề tự do, sáng tạo nội dung, kinh doanh nhỏ lẻ sẽ thấy rõ nhất sự thay đổi tích cực này. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô, thuê thêm người hỗ trợ hoặc đầu tư vào công cụ giúp công việc hiệu quả hơn.

Tuổi Hợi phúc khí dày, làm ít hưởng nhiều

Nếu nói đến con giáp được nuông chiều nhất tháng 4 Âm lịch năm nay thì không thể không nhắc đến tuổi Hợi. Người tuổi Hợi vốn hiền hòa, biết cách giữ hòa khí, và chính những đức tính tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành "tấm bùa hộ mệnh" giúp tuổi Hợi vượt qua mọi sóng gió một cách nhẹ nhàng.

Tài lộc của tuổi Hợi trong tháng này đến từ nhiều nguồn khác nhau, không phụ thuộc vào một mối duy nhất. Có thể là tiền từ công việc chính, có thể từ một hoạt động phụ, cũng có thể là quà cáp, lộc lá từ người thân quen. Khoảng thời gian từ mùng 10 đến 20 Âm lịch được xem là đỉnh điểm tài vận, tuổi Hợi nên sẵn sàng tâm thế để đón nhận. Một mẹo nhỏ cho Hợi là đừng ngại chi tiền cho việc nâng cấp bản thân – một khóa học, một chuyến đi học hỏi, hay đơn giản là chăm sóc sức khỏe bởi những khoản đầu tư này sẽ sinh lợi gấp nhiều lần về sau.

Hợi cũng cần lưu ý không nên cho vay mượn số tiền lớn trong tháng này, dù người hỏi vay là người thân thiết. Phúc khí đang vượng, không nên để những vướng bận tiền bạc làm rạn nứt tình cảm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.