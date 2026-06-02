Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/6/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong hai ngày 2-3/6, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi duy trì hình thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Trong đó, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ngày 3/6 nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38°C, có nơi trên 39°C. Độ ẩm trong ngày thấp, chỉ khoảng 45-55%.

Nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi các khu vực trên nắng nóng thì trong ngày 2/6, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Cùng ngày, TP.HCM cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, đêm 1/6 và ngày 2/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; từ chiều 2/6 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Đêm 2/6 và ngày 3/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (từ TP Đà Nẵng - phía Đông Quảng Ngãi) chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.