Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, thời tiết các khu vực trên cả nước trong những ngày tới có sự chuyển biến rõ rệt, trong đó miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng mới từ khoảng ngày 1.6.

Cụ thể, từ đêm 28.5 đến ngày 30.5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ ngày 30.5, mưa giảm, trời chuyển nắng.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng ngày 1 đến 3.6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trời nắng kéo dài trong ngày, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, thời tiết những ngày tới phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 1.6, khu vực này cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong ngày 29.5 có nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có nơi mưa to cục bộ. Từ ngày 1.6, trời chuyển nắng, có nơi nắng nóng, tuy nhiên chiều tối và tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng dự báo tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm 30 đến 31.5 có thể có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.