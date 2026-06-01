Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 1 đến 2-6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.



Đợt nắng nóng diện rộng này dự báo kéo dài nhiều ngày

Ngày 1-6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 2-6, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo từ ngày 3 đến 5-6, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino có khả năng rất cao xuất hiện từ khoảng tháng 6-2026 và duy trì liên tục đến hết năm, thậm chí kéo dài sang đầu năm 2027. Đáng chú ý, có khoảng 20 - 25% khả năng El Nino đạt cường độ mạnh đến rất mạnh.

Dưới tác động của El Nino, thiên tai năm nay chủ yếu nghiêng về nắng nóng, khô hạn và ít mưa.

Cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ được dự báo rơi vào tháng 6, trong khi Trung Bộ tập trung vào tháng 7 và tháng 8.