Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong đêm 29.5 và những ngày tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm 29.5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, khu vực này chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng.

Ảnh minh hoạ

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Trong khi đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về xu thế thời tiết từ đêm 31.5 đến ngày 8.6, Bắc Bộ được dự báo duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1 đến 3.6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối và đêm 3 đến 8.6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, ban ngày vẫn nắng, có nơi nắng nóng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, từ ngày 1.6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng giai đoạn từ đêm 31.5 đến ngày 1.6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn mưa dông trên phạm vi cả nước. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh.