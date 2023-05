Dry, Cool hay Auto, đâu mới là chế độ tốt nhất của điều hòa?

Mùa hè tới, nhu cầu sử dụng của các gia đình cũng tăng mạnh. Nhiều người ngồi điều hòa trong thời gian dài mỗi ngày nhưng chỉ thông thạo các thao tác bật tắt và điều chỉnh nhiệt độ, chưa thực sự hiểu các chế độ bên trong chiếc điều hòa.

Trên thực tế, mỗi chế độ điều hòa lại có những tính năng riêng, phục vụ cho những tình huống cụ thể. Hiểu được cách vận hành của từng chế độ điều hòa, người dùng mới có thể sử dụng thiết bị hiệu quả và tiết kiệm.

Ba chế độ phổ biến nhất với các loại điều hòa hiện nay là Auto, Dry và Cool.

Chế độ Dry tiết kiệm điện năng nhất, trong khi chế độ Cool lại có khả năng làm mát nhanh nhất. Ảnh: Internet

Chế độ Dry, hay còn gọi là chế độ làm khô, thường có ký hiệu hình giọt nước. Chế độ này có công dụng chính là giảm độ ẩm trong phòng, không có chức năng làm lạnh trực tiếp. Người dùng sẽ vẫn cảm thấy mát hơn 1-2 độ C so với thực tế do độ ẩm trong phòng giảm khiến mồ hôi trên da bay hơi nhanh hơn, tạo cảm giác mát mẻ hơn.

Điện năng mà chế độ Dry tiêu thụ cũng ít hơn 2 chế độ còn lại nên nhiều người rỉ tai nhau bật điều hòa chế độ Dry để tiết kiệm điện. Tuy nhiên bạn không nên lạm dụng, chế độ này chỉ thật sự phát huy tác dụng trong những ngày không quá nóng (nhiệt độ dưới 36 độ C), trời nóng ẩm, mưa nhiều.

Chế độ Cool được gọi là chế độ làm lạnh với ký hiệu hình bông tuyết trên điều khiển điều hòa. Ở chế độ này, máy lạnh sẽ hút không khí nóng trong phòng và phả ra luồng khi lạnh cho đến khi đạt mức nhiệt yêu cầu.

Chẳng hạn người dùng cài đặt mức nhiệt 20 độ C, điều hòa tìm cách duy trì nhiệt độ liên tục đúng 20 độ C. Chế độ Cool có khả năng làm mát nhanh chóng nhất nhưng cũng tốn điện nhất trong 3 chế độ điều hòa.

Chế độ Auto là chế độ tự điều chỉnh của điều hòa nhiệt độ. Khi cài Auto, điều hòa sẽ xem xét nhiệt độ ngoài môi trường và chỉnh nhiệt độ phòng sao cho cân bằng, không để nhiệt độ chênh lệch quá nhiều sẽ gây sốc nhiệt cho người dùng. Auto làm mát chậm hơn so với chế độ Cool nhưng tiết kiệm điện năng hơn và thân thiện với sức khỏe của người dùng.

Để tối ưu hiệu quả sử dụng, người dùng có thể bắt đầu bật điều hòa ở chế độ Cool để làm mát nhanh, sau đó đổi sang Auto nhằm tiết kiệm điện. Trong những ngày hè nóng ẩm, người dùng cũng có thể tận dụng chế độ Dry vừa làm khô căn nhà, vừa mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu.