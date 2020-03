Drama tình ái vụ chú rể Lạng Sơn sát cưới mới biết cô dâu có chồng con: 3 người trong cuộc đính chính lại thông tin càng khiến dân tình "ngã ngửa"

Cách đây không lâu, vụ việc chú rể Lạng Sơn hủy hôn sau khi đã chụp ảnh cưới và in hàng loạt thiệp mời cho ngày trọng đại của mình vì phút chót phát hiện ra cô dâu đã chó chồng và 2 con khiến dân mạng sôi sục.

Trên trang các nhân của chú rể đáng thương này đã xóa hết ảnh cưới cũng như những bài đăng anh tuyên bố hủy hôn vì cú sốc quá lớn. Câu chuyện vẫn chỉ nằm trong phạm vi đồn thổi với rất nhiều luồng thông tin khác nhau. Liệu nó có đúng như những gì cộng đồng mạng đọc được trong những ngày qua?

Mới đây, một Vlogger đã về tận nhà "cô dâu hụt" để tìm hiểu rõ ngon ngành câu chuyện. Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của những người trong cuộc và thái độ của họ khá bình thản sau những ồn ào vừa diễn ra.

Cặp đôi đã chụp ảnh cưới

Mở đầu clip, chồng chính thức của cô dâu hụt cho biết: "Anh cảm thấy hoang mang quá mà vừa mới biết thôi". Sau đó anh này mời Vlogger vào nhà để cô vợ được "trải lòng". Câu chuyện càng khiến người xem đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác khi cô dâu hụt "hồn nhiên" chia sẻ quá trình yêu đương.

"Lúc đầu em quen trên facebook thôi, em vẫn đang làm ở công ty thì thứ 7, chủ nhật anh ấy bảo lên chơi em mới lên chơi, rồi mới quen anh ấy, rồi chả biết thế nào nữa", H. thoải mái kể lại.

Khi được hỏi tại sao lên nhà anh chàng kia ở mà không thành thật về thân phận mình thì H. tỏ ra bối rối "giờ em cũng không biết kể như thế nào".

Bác bỏ mọi thông tin trên mạng đồn thổi mấy ngày qua, cô dâu hụt cho biết mình cùng chồng chính thức chưa có con chung nhưng cô cũng thành thật: "Em đã có em bé với anh ấy (chú rể bị lừa) rồi mà giờ anh ấy không nhận. Em có gọi điện lên bảo giờ không nhận thì đưa em tiền để em phá đi nhưng anh ấy bảo không có tiền".

H. cùng chồng chính thức trong video của Vlogger

Được biết, H. đã lên nhà anh chàng kia ở từ tháng 7/2019. Theo H. vì cô không có điện thoại nên không liên lạc về nhà, cũng không nói rõ ràng mạch lạc thông tin ban đầu.

"Nạn nhân" thứ 2 trong vụ việc này là người chồng khẳng định: "Nó là vợ em, em không bỏ, đấy là nó tự đi thôi".

Bên cạnh đó, H. cũng gửi lời xin lỗi đến chàng trai bị tổn thương nhiều nhất: "Em cũng biết lỗi, biết sai rồi. Anh có nhận hay không, nếu không lấy, không nhận thì em về bên kia đẻ".

H. còn cho biết thêm: "Bên anh ấy cũng không đuổi đâu. Bên này (chồng chính thức) mà không đi đón thì bên kia (chồng hụt) vẫn tổ chức cho". Thậm chí cô còn cho biết, em gái cũng như người nhà anh chàng kia vẫn tác hợp cho 2 người vì H. đã có bầu sắp sinh: "Người bên đấy vẫn khuyên quay lại"...

Đức H. cũng lên tiếng chia sẻ thông tin chính xác về câu chuyện

Còn về phía Đức H., anh cho biết H. tỏ ra chăm chỉ trong quá trình chung sống nhưng về mọi thông tin cá nhân vẫn rất quanh co: "Em ấy nhiều lý do lắm, hết lý do này đến lý do nọ". Có lần cô dạm ý anh: "Nếu em nói ra bí mật anh còn yêu em không?" nhưng thấy Đức H. gay gắt nên H. lại thôi. Cho đến khi hình cưới được đăng lên facebook thì người chồng chính thức mới phát hiện ra và gọi người nhà đến đón.

Sau cú sốc Đức H. khẳng định: "Thích thì các bạn cho 1 like, chia sẻ thì chia sẻ nhưng đừng có những bình luận quá đáng, hoàn cảnh của em em tự biết như nào".

Quả thật drama tình ái này thật khiến người ta đau đầu. Nhưng có lẽ người đáng trách hơn cả chính là H.. Dù cô chưa có con với chồng chính thức, chưa ràng buộc gì nhưng muốn đến với người khác cô cần dứt khoát hẳn chứ không thể 1 lúc lừa dối tình cảm của cả 2 người đàn ông.

Bên cạnh đó, 2 "nạn nhân" trong câu chuyện cũng có phần thiếu xót. Người chồng thì thấy vợ đi 8 tháng không về cũng không ráo riết tìm kiếm còn anh chàng kia vì yêu quá mà gạt bỏ mọi ngờ vực. Đây cũng là một bài học lớn cho những người yêu nhau, chỉ có sự chân thành mới khiến tình yêu lâu bền.