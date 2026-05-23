Drama sốc trong đám cưới sao nữ nổi tiếng và chồng phông bạt: Khách mời không thèm gửi tiền mừng nhưng “ăn như thuồng luồng” còn làm loạn khán phòng

Nữ người mẫu đình đám Hàn Quốc Choi Joon Hee (con gái cố minh tinh Choi Jin Sil) vừa tổ chức đám cưới với bạn trai ngoài ngành giải trí hơn cô 11 tuổi. Những tưởng hôn lễ đã kết thúc trọn vẹn 1 cách tốt đẹp, ai dè tới chiều 22/5, Choi Joon Hee bất ngờ đăng bài tố cáo khét lẹt trên trang cá nhân, qua đó vạch trần 1 vụ lùm xùm gây sốc trong hôn lễ của chính mình.

Theo đó, nữ người mẫu họ Choi đã công kích dữ dội hành vi của 1 vị khách mời vô duyên chưa từng thấy. Người đàn ông này vốn không được phát thiệp mời cưới nhưng hiên ngang trà trộn vào hôn lễ như thể là khách quý. Thậm chí, vị khách lạ còn thản nhiên dùng bữa 1 cách nhiệt tình, “ăn như thuồng luồng” nhưng không thèm gửi tiền mừng. Đáng lên án nhất là việc người đàn ông này đã gây rối làm loạn cả khán phòng nơi diễn ra tiệc cưới. Cuối cùng, anh ta đã bị nhân viên an ninh đuổi cổ ra khỏi hôn lễ trong sự ê chề. Trước khi rời đi, vị khách lạ mặt đã bị phía Choi Joon Hee kiểm tra kỹ càng điện thoại do nghi vấn quay chụp hình khi chưa được 2 bên gia đình cô dâu chú rể cho phép.

Choi Joon Hee đã phát hiện 1 vị khách không mời mà tới xuất hiện trong hôn lễ của mình. Ảnh: Naver

Trên trang cá nhân, Choi Joon Hee vừa lên án gay gắt hành vi vô duyên không thể chấp nhận nổi của vị khách lạ mặt trong đám cưới, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các quan khách vì sự cố ngoài ý muốn do người đàn ông kia gây ra: “Tôi nghe nói anh ta đã gây ra 1 cảnh hỗn loạn nhốn nháo và làm phiền tới các khách mời trong đám cưới. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì chuyện này. Điều nực cười là anh ta thậm chí còn không gửi tiền mừng cưới nhưng vẫn kịp ăn uống no say rồi mới rời đi. Nghiêm túc đấy, anh là ai vậy?”.

Trước đó, hôn lễ của Choi Joon Hee và bạn trai hơn 11 tuổi (anh Kim) đã được tổ chức ở 1 khách sạn thuộc quận Gangnam, Seoul vào chiều ngày 16/5. Trong giờ phút thiêng liêng, Choi Joon Hee được anh trai - nam ca sĩ Choi Hwan Hee dắt tay tiến vào lễ đường. Nữ người mẫu diện chiếc váy cưới trễ vai quyến rũ và đã trao nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào cho chú rể trước sự chứng kiến của các thành viên 2 bên gia đình.

Choi Joon Hee mới tổ chức đám cưới với ông xã đáng tuổi chú cách đây ít ngày. Ảnh: Nate

Dù trông khá đẹp đôi bất chấp tuổi tác song mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và ông xã lại vấp phải làn sóng tranh cãi gay gắt từ khá đông khán giả. Âu cũng là bởi chồng của nữ người mẫu họ Choi có lý lịch đời tư khá rối ren. Được biết, Choi Joon Hee và anh Kim quyết định tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò. Đáng nói, năm nay sao nữ họ Choi mới 23 tuổi. Từ đây, nghi vấn anh Kim hẹn hò với Choi Joon Hee khi cô còn đang ở độ tuổi vị thành niên đã gây xôn xao bàn tán trên diện rộng.

Chưa dừng lại ở đó, anh Kim cũng xuất hiện tại nhà Choi Joon Hee vào hôm cô này báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại (bà Jung Ok Sook) với cáo buộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp hồi tháng 7/2023. Thậm chí, anh Kim còn la lối, đuổi bà ngoại của Choi Joon Hee ra khỏi nhà, đồng thời tỏ thái độ hỗn láo với bậc bề trên: “Bà không có quyền gì ở ngôi nhà này nhé”. Qua đây, công chúng nhận định, nhân cách của chồng Choi Joon Hee vốn chẳng tốt đẹp gì.

Chồng Choi Joon Hee dính nhiều tai tiếng. Ảnh: Naver

Chưa hết, chồng Choi Joon Hee còn bị tố liên quan tới 1 vụ tai nạn giao thông. Theo đó trong 1 cuộc phỏng vấn trước đây, bà Jung Ok Sook (bà ngoại Choi Joon Hee) tiết lộ chuyện Choi Joon Hee hồi học cấp 3 từng bị gãy mắt cá chân khi đang đi xe máy cùng 1 người đàn ông. Dựa vào các mốc thời gian, người đàn ông đi cùng Choi Joon Hee lúc đó được cho là anh Kim và rất có thể anh này đã cầm lái gây ra vụ tai nạn giao thông. Bà Jung Ok Sook cho biết thêm bà đã phải chi trả khoảng 7 triệu won (126 triệu đồng) viện phí cho cả cháu gái lẫn người đàn ông đi cùng bằng hình thức trả góp trong vòng 10 tháng.

Việc anh Kim khi ấy khoảng 30 tuổi nhưng không có tiền chi trả viện phí đã khiến dư luận dấy lên nhiều nghi ngờ. Lúc trước, truyền thông giới thiệu Kim đang làm nhân viên văn phòng, song công chúng không mấy tin vào điều đó sau khi lộ ra chuyện anh này không có đủ khả năng chi trả viện phí cho mình và Choi Joon Hee.

Cuối cùng, ký giả tờ Sports Chosun đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra nhiều thông tin đáng chú ý liên quan tới nghề nghiệp của chồng Choi Joon Hee. Hóa ra, anh Kim từng thất nghiệp lông bông trong thời gian dài và hiện được cho là không phải nhân viên văn phòng. Nguồn tin thân cận hé lộ: “Trên thực tế, ngay cả những người quen biết cũng không biết chính xác hiện tại anh Kim đang làm công việc gì. Thời niên thiếu, Kim từng chơi trong 1 đội bóng đá. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy có 1 khoảng thời gian làm thợ sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Choi Joon Hee, anh Kim dường như cũng đã nghỉ việc luôn rồi. Sau khi yêu Choi Joon Hee, có 1 khoảng thời gian Kim không đi làm”.

Nhiều khán giả lo lắng khi Choi Joon Hee vẫn quyết cưới anh Kim làm chồng cho bằng được. Ảnh: Nate

Choi Joon Hee sinh năm 2003, là người con thứ 2 của nữ diễn viên đình đám 1 thời Choi Jin Sil và vận động viên bóng chày Jo Sung Min. Choi Joon Hee từng tuyên bố debut làng giải trí Hàn Quốc bằng việc ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y Bloom vào tháng 2/2022. Thế nhưng, cô đã chấm dứt hợp đồng chỉ sau 3 tháng và từ đó tới nay chuyển sang hoạt động với tư cách người mẫu kiêm influencer.