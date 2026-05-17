Ảnh nét căng: Trọn vẹn đám cưới cổ tích của Văn Thanh - Bích Hạnh, cô dâu xinh không điểm nào chê

Sau bao ngày rộn ràng chuẩn bị, đám cưới hot nhất Hải Phòng của hậu vệ Vũ Văn Thanh và nàng "WAGs" gợi cảm Bích Hạnh đã chính thức diễn ra hôm nay 16.5.

Bộ ảnh cưới sắc nét ngay tại lễ đường vừa được hé lộ lập tức khiến cư dân mạng thả tim rần rần vì quá đỗi ngọt ngào và xa hoa.

Lễ cưới của Văn Thanh và bà xã Trần Bích Hạnh được đầu tư hoành tráng với không gian ngập tràn hoa tươi cao cấp tone màu pastel sang trọng, tạo nên một bối cảnh lãng mạn như bước ra từ cổ tích.

Trong những khoảnh khắc thiêng liêng được ghi lại, chú rể Văn Thanh bảnh bao, lịch lãm diện bộ suit màu xám ghi hiện đại, kết hợp cùng cà vạt tối màu chỉn chu.

Gương mặt nam cầu thủ không giấu nổi niềm hạnh phúc ngập tràn, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi khi cầm trên tay chiếc hộp đựng cặp nhẫn cưới - minh chứng cho tình yêu đôi lứa chính thức đơm hoa kết trái.

Khoảnh khắc Văn Thanh nhẹ nhàng trao nhẫn và dành ánh mắt si tình cho người bạn đời khiến toàn bộ quan khách tại khán phòng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn và chiếm trọn "vibe" sang chảnh của bữa tiệc chính là cô dâu Trần Bích Hạnh. Vốn nổi tiếng là một hotgirl có gu và sở hữu vóc dáng vạn người mê, Bích Hạnh trong ngày trọng đại lại một lần nữa khẳng định phong độ nhan sắc đỉnh cao, "chấp" cả ống kính bắt cận cảnh.

Nàng dâu mới khoác lên mình chiếc váy cưới dáng cúp ngực tinh tế, khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả, xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng mịn không tì vết.

Lối trang điểm tự nhiên, trong trẻo nhấn vào đôi mắt sâu và bờ môi căng mọng càng làm tôn lên những đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Mái tóc búi gọn gàng phía sau kết hợp cùng chiếc khăn voan trùm đầu dài thướt tha mang lại vẻ đẹp đằm thắm.

Ở mọi góc máy - từ cái ngoảnh đầu cười nhẹ duyên dáng, ánh mắt dịu dàng nhìn chú rể cho đến lúc đứng chung một khung hình - Bích Hạnh đều toát lên thần thái chỉn chu, sang trọng. Visual cô dâu được netizen nhận xét "không điểm nào chê".

Bên cạnh ngôi sao sân cỏ Vũ Văn Thanh điển trai, phong độ là cô dâu xinh đẹp yêu kiều. Đám cưới của cặp đôi diễn ra trọn vẹn, rộn ràng nhất Hải Phòng hôm nay.