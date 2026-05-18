Cô gái từng tổ chức đám cưới với chính mình qua đời ở tuổi 29: Chia sẻ cuối cùng gây xúc động mạnh

Mới đây, chị gái của Vương Băng Băng (cô gái có hơn 2,3 triệu follower trên Douyin, chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật - pv) đăng tải cáo phó trên mạng xã hội, thông báo em gái đã qua đời vào rạng sáng 9/5, sau thời gian dài điều trị ung thư cổ tử cung.

“Em gái tôi Băng Băng không may qua đời, hưởng dương 29 tuổi.

Cả cuộc đời em là một người lương thiện, thuần khiết, nhiệt tình và lạc quan, đối xử chân thành với mọi người, luôn hết lòng vì gia đình và dành nhiều tình cảm cho người thân. Trong hơn 20 năm ngắn ngủi của mình, em đôi lúc tùy hứng, nhưng chưa bao giờ mất đi sự lễ phép và tử tế. Em dùng sự chân thành để đối đãi với mọi người xung quanh, dùng thái độ lạc quan để đối mặt với từng điều trong cuộc sống, để lại cho chúng tôi vô số ký ức ấm áp và đẹp đẽ.

Nay em đột ngột rời xa, cả gia đình chìm trong đau buồn, người thân và bạn bè đều vô cùng thương tiếc.

Chúng tôi sẽ mãi nhớ người em gái thân yêu của mình, mong em ở nơi thiên đường sẽ không còn bị bệnh tật giày vò. Mong em an nghỉ.

Xin được báo tang tới bạn bè, người thân”, những dòng thông báo của chị gái Vương Băng Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt với những người từng theo dõi hành trình chống ung thư của cô gái trẻ trong nhiều năm qua.

Một ngày trước khi qua đời, chính Vương Băng Băng cũng để lại lời nhắn cuối cùng trên mạng xã hội: "Tôi ra đi bây giờ, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa".

Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Băng Băng từng là giảng viên kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời sở hữu tài khoản mạng xã hội có khoảng 2,3 triệu người theo dõi. Những năm gần đây, cô được nhiều người biết tới qua các video ghi lại quá trình điều trị ung thư, cuộc sống thường ngày cũng như cách giữ tinh thần lạc quan trong thời gian chữa bệnh.

Theo đó, vào năm 2023, khi mới 27 tuổi, Vương Băng Băng được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung. Cô trải qua ca phẫu thuật đầu tiên vào tháng 11/2023, sau đó tiếp tục hóa trị. Tuy nhiên tới giữa năm 2025, tế bào ung thư tái phát và di căn, khiến cô phải bước vào đợt điều trị mới. Ngoại hình của cô cũng thay đổi rất nhiều.

Vương Băng Băng nhận về nhiều lời động viên trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Cô luôn mang tới hình ảnh tích cực trên mạng xã hội.

Trong quá trình chống chọi với bệnh tật, Vương Băng Băng thường xuyên xuất hiện trên MXH để cập nhật tình trạng sức khỏe, trò chuyện với người theo dõi và chia sẻ suy nghĩ cá nhân.

Năm 2025, cô từng tổ chức “đám cưới một mình” để hoàn thành mong muốn được mặc váy cưới. Những hình ảnh trong buổi lễ khi đó được lan truyền rộng rãi trên MXH Trung Quốc.

