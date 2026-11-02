Drama nóng trước thềm đám cưới ngọc nữ Running Man, chưa gì mà đã đổ vỡ rồi

Ngọc nữ Running Man - Ji Ye Eun và vũ công Vata sẽ tổ chức đám cưới vào hôm 12/12, đúng vào sinh nhật của đàng trai. Ngay trước thềm hôn lễ, Ji Ye Eun đã dính phải drama căng đét với nam ca sĩ đình đám xứ Hàn Roy Kim. Vụ drama nổ ra bắt nguồn từ 1 màn tương tác giữa 2 người trong 1 video được đăng tải trên kênh YouTube của Kim Jong Kook. Trong video này, Ji Ye Eun chất vấn gay gắt Roy Kim giống như thể anh đã hứa hẹn sẽ hát trong đám cưới của cô nhưng rồi lại nuốt lời. Từ đây, Roy Kim bị chỉ trích vì bội tín, phân biệt đối xử giữa Ji Ye Eun với các đồng nghiệp từng được anh hát chúc mừng trong hôn lễ.

Tới sáng 2/11, tờ Sports Chosun cho hay, Roy Kim vừa chính thức lên tiếng thông qua buổi phát sóng trực tiếp nhằm làm rõ về những ồn ào liên quan tới đám cưới của Ji Ye Eun. Trước ống kính, Roy Kim khẳng định anh chưa từng hứa hẹn sẽ hát trong đám cưới của đàn em họ Ji, đồng thời nhấn mạnh: “Người hứa hẹn chuyện đó là anh Kim Jong Kook”.

Roy Kim cho biết anh cảm thấy vô cùng thất vọng khi bị công chúng hiểu lầm là kẻ lật lọng: “Dạo gần đây, các bài báo và video ngắn về chuyện tôi hứa hát trong đám cưới Ji Ye Eun bỗng xuất hiện tràn lan. Tôi chắc chắn là mình chưa từng hứa hẹn sẽ hát mừng trong đám cưới em ấy. Việc bản thân bỗng bị xem như 1 kẻ thất hứa đã khiến tôi cảm thấy rất buồn lòng. Dạo này tôi hoạt động cũng năng nổ nên được công chúng bàn tán nhiều ghê. Có vô số những lời đồn thổi, những câu nói bâng quơ nhắm vào tôi. Có những lúc tôi tự hỏi ‘Sự thật đâu phải như vậy, sao họ lại có thể nghĩ ra đến mức ấy được nhỉ?’ và cảm thấy mất niềm tin vào con người. Giờ có lẽ tôi phải xốc lại tinh thần dựa vào tình cảm từ những khán giả yêu mến, ủng hộ mình”.

Roy Kim livestream nóng khẳng định anh chưa từng hứa sẽ hát mừng trong đám cưới Ji Ye Eun. Ảnh: Naver

Cuối video, anh cũng gửi gắm thông điệp tới những cư dân mạng đang chỉ trích mình 1 cách vô tội vạ: ‘Khi chỉ trích 1 ai đó, tôi mong mọi người hãy luôn cẩn trọng trước khi gõ phím, và hãy luôn ghi nhớ rằng ‘mũi tên’ đó có thể sẽ quay ngược lại bắn vào chính mình bất cứ lúc nào đấy”.

Trong 1 đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube của Kim Jong Kook vào ngày 22/10, Roy Kim từng thú nhận: “Vì có quá nhiều lời mời hát đám cưới nên em không thể dễ dàng nhận lời được đâu ạ. Có những bạn khi thấy em hát cho người khác thì tỏ ra hờn dỗi kiểu như ‘Chẳng lẽ tôi với cậu không thân bằng người đó sao?’, hoặc thậm chí có người còn lấy lý do em không hát mừng để chửi bới sau lưng em nữa cơ” . Đồng thời, Roy Kim nhấn mạnh rằng dù rất muốn chung vui với mọi người nhưng không thể đáp ứng được mọi lời nhờ vả, và chính việc từ chối đã gây ra những khó khăn trong các mối quan hệ xã hội của anh.

Hậu bối vừa dứt lời, Kim Jong Kook bất ngờ dò hỏi: “ Lúc Ye Eun nhờ hát đám cưới, chẳng phải cậu đã gật đầu đồng ý rồi hay sao?”. Roy Kim liền tỏ ra bối rối xen lẫn bất ngờ: “Em nói thế à? Nếu thời gian cho phép thì em sẽ hát, nhưng mà...” . Chứng kiến đàn em ngập ngừng, không đưa ra được câu trả lời rõ ràng, Kim Jong Kook đã trực tiếp gọi điện cho Ji Ye Eun để xác nhận mọi chuyện.

Ở đầu dây bên kia, Ji Ye Eun chắc như đinh đóng cột: “Đúng là anh Roy Kim đã bảo sẽ hát trong hôn lễ của em vào hôm tụi em đi ăn canh thịt lợn”. Khi thấy Roy Kim có vẻ bối rối, Ji Ye Eun liền đáp thẳng với vẻ hờn dỗi: “Nếu anh đã không muốn hát đến thế...”. Roy Kim toát mồ hôi hột, vội vàng lên tiếng giải thích ngay: “Không phải là anh không muốn”. Thấy tình cảnh khó xử giữa Ji Ye Eun - Roy Kim, Kim Jong Kook liền cố gắng xoa dịu tình hình: “Công ty quản lý đã ra quy định là không cho Roy Kim nhận hát đám cưới nữa rồi”. Thế nhưng, Ji Ye Eun vẫn tiếp tục dồn ép Roy Kim: “Thế sao lúc đó anh lại nhận là sẽ hát trong hôn lễ của em? Anh nói 2 lời đấy à?”.

Sau khi màn tương tác nói trên trở nên viral, Roy Kim đã bị nhiều khán giả chỉ trích vì bội tín, có thái độ phân biệt đối xử với đồng nghiệp dựa trên mức độ thân thiết. Còn nhớ trong quá khứ, Roy Kim từng nhận lời hát trong đám cưới của nhiều nghệ sĩ xứ Hàn.

Tuy nhiên, đến nay tình thế lại đang dần đảo chiều sau khi Roy Kim lên tiếng khẳng định anh chưa từng hứa sẽ hát mừng trong đám cưới Ji Ye Eun. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đã “quay xe”, cho rằng nàng ngọc nữ Running Man đã bịa chuyện Roy Kim hứa hẹn hát trong hôn lễ của cô, khiến đàn anh 1 phen lao đao và phải ra mặt đính chính. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận định, tình bạn giữa Ji Ye Eun - Roy Kim có thể sẽ đổ vỡ sau vụ việc lần này.

Tình bạn giữa Ji Ye Eun - Roy Kim đang đối mặt với cơn khủng hoảng. Ảnh: Nate

Được biết, Ji Ye Eun đã liên tục đối mặt với sóng gió kể từ sau khi công khai hẹn hò Vata tới nay. Nàng ngọc nữ họ Ji và vũ công điển trai Vata xác nhận hẹn hò hồi tháng 4 năm nay. Ban đầu, công chúng tung hô, dành nhiều lời tán dương “có cánh” cho cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của Kbiz. Thế nhưng sau đó, tình hình có chút thay đổi sau khi Ji Ye Eun - Vata vướng phải nghi vấn ngoại tình.

Cụ thể trong sáng 15/4, tờ Chosun đưa tin, ngọc nữ họ Ji bất ngờ vướng tin đồn chen chân vào mối quan hệ giữa Vata và bạn gái 6 năm. Nguồn cơn của nghi vấn ngoại tình bắt nguồn từ bài đăng của 1 cư dân mạng (tạm gọi là A) - người đã theo sát hành trình yêu đương của Ji Ye Eun và Vata, đồng thời nắm rõ lịch sử tình trường của chàng vũ công điển trai. Trong bài đăng, Vata bị tố tán tỉnh, yêu đương Ji Ye Eun ngay khi vẫn còn hẹn hò bạn gái cũ. Chưa dừng lại ở đó, nam vũ công sinh năm 1994 còn được cho là đã “đá” phũ phàng cô bạn gái 6 năm để chạy theo ngọc nữ Running Man.

Được biết, các bài đăng của cư dân mạng nói trên trải dài từ tận tháng 7 năm ngoái cho tới tháng 1 năm nay, mô tả rất chi tiết về quá trình từ bạn bè thành người yêu của Ji Ye Eun - Vata. Trong bài đăng đầu tiên từ tháng 7/2025, A cho biết Vata đang mập mờ với mỹ nhân họ Ji: “Vata biên đạo cho ca khúc Milkshake của Ji Ye Eun và Ji Suk Jin. Tại sao dạo này Ji Ye Eun - Vata lại dính lấy nhau thế nhỉ? Loạn thật, dạy nhảy rồi gặp nhau ở nhà thờ. Kiểu gì chẳng nảy sinh tình cảm với nhau. Cùng đi nhà thờ, dạy nhảy cho đàng gái, thấy đang tán tỉnh nhau rồi kìa. Lấy cớ là bạn bè để làm những chuyện như vậy”. Đáng nói, lúc này Vata được cho là vẫn đang hẹn hò với cô bạn gái 6 năm.

Ji Ye Eun dính nghi vấn chen chân phá hoại mối quan hệ giữa Vata và người yêu 6 năm của nam vũ công này. Ảnh: Naver

Đến tháng 9/2025, A tiếp tục đăng bài có nội dung: “Vata có vẻ thích Ji Ye Eun rồi đó. Vata thực sự đang để mắt đến Ji Ye Eun”. Tới tháng 10/2025, A lại trồi lên với bài đăng mới: “Vata có bạn gái rồi sao vẫn thích Ji Ye Eun thế kia? Đúng là tên hề. Ở mức độ này là mê mẩn đối phương lắm rồi, nhưng Vata có bạn gái rồi mà, thấy tội nghiệp cho cô bạn gái 6 năm của Vata quá”.

Sau đó không lâu, A tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ: “Vata chia tay bạn gái 6 năm rồi ư? Chia tay tình cũ 6 năm để lao đến với Ji Ye Eun. Tội nghiệp bạn gái cũ của Vata, hy sinh tuổi thanh xuân suốt 6 năm cuối cùng bị hắn ta ‘đá’ để cặp kè với cô diễn viên Ji Ye Eun, cuối cùng vẫn là thua trong tay 1 người nổi tiếng”.

Từ cuối năm ngoái cho tới tháng 1 năm nay, A tiếp tục lên hàng loạt bài đăng mô tả chi tiết về quá trình phát triển mối quan hệ tình cảm giữa Ji Ye Eun - Vata có nội dung như sau: “Chia tay bạn gái xong là cắm đầu vào Ji Ye Eun như thế đấy”, “Ji Ye Eun - Vata sắp có tin hẹn hò rồi nha. Đang tán tỉnh nhau rồi đấy. Chắc chỉ chờ đợi lời tỏ tình nữa thôi. Đang thả thính qua lại với nhau rồi nè”, “Ji Ye Eun hẹn hò với Vata rồi. Kể ra thì cũng hợp phết đấy chứ, cả 2 đều có đôi mắt giống nhau, chắc lại kiểu người giống nhau thì hút nhau đây mà. Rồi cuối cùng cũng yêu nhau thật”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã tranh luận sôi nổi xung quanh nghi vấn ngoại tình của Ji Ye Eun - Vata. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 nghệ sĩ này đã “quan hệ ngoài luồng” với nhau, do bài đăng của cư dân mạng A nói trên mô tả rất tỉ mỉ về mối quan hệ giữa cặp đôi 9X, trông không giống như những lời vu khống.

Song song với đó, nhiều khán giả lại giữ lập trường trung lập, quyết định chờ Ji Ye Eun - Vata lên tiếng làm rõ về các mốc thời gian trong mối quan hệ của họ. Ngoài ra, cũng có ý kiến nhấn mạnh chưa thể khẳng định những nội dung trong bài đăng của cư dân mạng A hoàn toàn là sự thật.

Giữa tâm bão ồn ào, đại diện của Vata đã chính thức lên tiếng làm rõ sự tình: “Đây là câu chuyện không đáng để bận tâm nên trước đó chúng tôi mới hạn chế đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, sau khi thấy có nhiều bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, chúng tôi mới chính thức lên tiếng khẳng định rằng những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ. Vata chưa từng hẹn hò với ai trong vòng 6 năm, và lần gần đây nhất anh ấy yêu đương - chia tay cũng đã xảy ra từ 3 năm trước rồi”.