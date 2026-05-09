Drama lớn nhất Baeksang 2026: 1 mỹ nhân khiến hàng triệu người phẫn nộ "công bằng ở đâu?"

Chiều 8/5, hàng loạt minh tinh như Son Ye Jin, Yoona (SNSD), Park Bo Gum, Suzy, Park Bo Young, Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Junsu (JYJ).. đã tham dự Lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn trong năm Baeksang Arts Awards 2026. Nữ diễn viên Shin Se Kyung gây chú ý khi giành chiến thắng ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh (Best Supporting Actress) với tác phẩm Humint .

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Shin Se Kyung chia sẻ cô rất bất ngờ khi giành chiến thắng, nữ diễn viên không dám tưởng tượng đến kết quả này. Kết quả của giải thưởng cũng gây nên những cuộc tranh cãi gay gắt trên các trang MXH Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Shin Se Kyung giành chiến thắng ở hạng mục Best Supporting Actress tạo ra tranh cãi lớn

Đánh chú ý, đối thủ của Shin Se Kyung là những diễn viên kỳ cựu như Jeon Mi Do phim The King's Warden , Jang Hye Jin với The World of Love , Yeom Hye Ran trong tác phẩm No Other Choice và Shin Hyun Been của The Ugly . Trong số những diễn viên được đề cử, Shin Se Kyung vốn được đánh giá thấp nhất, nhưng bất ngờ lại trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Khi bộ phim Humint lên sóng, Shin Se Kyung trở thành tâm điểm tranh luận vì diễn đơ, không thể hiện được sức hút của nhân vật Ji Soo Yeon. Vai diễn cần thể hiện sự tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc qua những chi tiết rất nhỏ như ánh mắt hay nhịp thoại, nhưng đây cũng là những điều Shin Se Kyung còn thiếu.

Diễn xuất của cô bị chê vẫn "đơ bền vững"

Việc Shin Se Kyung vượt qua các đàn chị gây tranh cãi

Không ít ý kiến cho rằng biểu cảm của mỹ nhân này vẫn còn quá hạn chế, thiếu cảm xúc, thiếu sự linh động, giữ vững phong độ "đơ" có thương hiệu - lý do khiến cô bị khán giả ghét trong suốt gần 20 năm qua.

Shin Se Kyung bị khán giả phản đối khi giành giải thưởng Baeksang:

- Phim đó không hay lắm mà Shin Se Kyung diễn cũng vẫn đơ mà?

- Bao năm bị chê bình bông, mặt dính keo giờ hốt cup supporting movie tại Baeksang. Bất ngờ không?

- Bộ phim mà không cần tuyến nữ cũng được.

- Như 1 trò đùa!

- Shin Se Kyung nổi tiếng mặt đơ mà lụm giải cũng khá bất ngờ

- Baeksang rất biết cách làm truyền thông nhé. Mọi năm là đề cử gây tranh cãi, năm nay là kết quả chẳng ra gì luôn. Baeksang ơi, nhắm làm được không không là nhận đủ gạch đá xây nhà đó.

- Baeksang năm nay ngứa đòn nên nữ phụ Shin Se Kyung và nữ chính Moon Ga Young mảng Movie trao kiểu đó đấy quý vị!

- Ôi thôi bảo sao điện ảnh Baeksang luôn theo sau Rồng Xanh. Từ nữ chính đến nữ phụ hỏi chấm quá đấy. Bên Hàn đang sấy từ Shin Se Kyung đến Moon Ga Young rồi đó.

- "Sấy chiến" Baeksang chuẩn bị bắt đầu.

- Truyền hình tuyệt phẩm rồi nhưng điện ảnh bên nữ dưới mé mương từ chính đến phụ.

- Shin Se Kyung đẹp mà chỉ đơ á không hiểu sao được giải luôn

- Sống đến ngày Moon Ga Young và Shin Se Kyung được giải điện ảnh rồi!

- Shin Se Kyung lọt vào đề cử đã bất ngờ rồi mà còn lấy cúp nữa

- Shin đơ đơ có giải kìa!

- Giải năm nay hỏi chấm quá!

- Giải Baeksang đúng là vứt uy tín mảng điện ảnh đi luôn rồi. Chưa gì đã có những bình luận chê bai giải nữ phụ của Shin Se Kyung và nữ chính của Moon Ga Young ầm ĩ trên các trang MXH kìa. Baeksang ngộ ghê, trao truyền hình rất hay nhưng cứ đến giải điện ảnh thì lại thọt, năm nay thọt một phát từ nữ phụ đến ảnh hậu.

Khán giả cũng cho bằng Giải thưởng Baeksang dành sự ưu ái cho các đạo diễn có tên tuổi và trao giải theo cách "chia thịt heo" ai cũng phải có phần bất chấp ý kiến phản đối của công chúng về tác phẩm.

Bộ phim của Shin Se Kyung cũng bị chỉ trích

Bộ phim Humint cũng từng bị chỉ trích vì cách xây dựng nhân vật nữ lạc hậu, coi họ như một công cụ để nâng cao tầm quan trọng của nam giới. Nhưng cuối cùng, Shin Se Kyung lại giành chiến thắng ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất.

Giải thưởng nghệ thuật Baeksang liệu có đang ưu ái các đạo diễn lớn:

- Cảm giác như họ chỉ muốn chắc chắn rằng Humint phải có được một giải thưởng.

- Tôi đã xem Humint, diễn xuất của Shin Se Kyung không xứng đáng nhận giải thưởng so với những người được đề cử khác.

- Giải Baeksang lúc nào cũng trao giải theo kiểu hạn ngạch cho các phim của đạo diễn nổi tiếng ấy mà.

- Cô ấy thắng giải vì đó là phim của Ryoo Seung Wan. Ngay cả phim Veteran 2 cũng từng đoạt giải theo cách đó.

- Tôi nghĩ cuộc cạnh tranh ở hạng mục này thực sự rất khốc liệt, nhưng Shin Se Kyung không nằm trong số đó, cô ấy chưa đủ tầm.

Không ai phủ nhận vẻ đẹp của Shin Se Kyung

Tuy nhiên, diễn xuất của cô bị đánh giá là chưa đủ sức giành giải thưởng lớn

Khán giả đặt câu hỏi về tính công bằng của giải thưởng