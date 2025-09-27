Đám cưới của Selena Gomez và Benny Blanco sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại California (Mỹ). Cặp đôi đã thuê trọn khách sạn, khu nghỉ dưỡng xa hoa El Encanto, thuộc sở hữu của nhà đồng sáng lập Tinder - Justin Mateen để các khách mời lưu trú trong suốt những ngày đi dự hôn lễ. Tuy nhiên, tờ Page Six vào sáng 27/9 cho biết nữ diễn viên Meryl Streep đã rút khỏi danh sách khách mời tại đám cưới của Selena Gomez.

Meryl Streep và Selena Gomez có mối quan hệ thân thiết sau khi hợp tác trong phim Only Murders in the Building. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar đã liên hệ với Selena Gomez để cáo bận. Tuy nhiên, lý do cụ thể cho sự vắng mặt của Meryl Streep không được hé lộ. Tờ Page Six cho rằng nhiều khả năng Meryl Streep không thể góp mặt tại đám cưới xa hoa của Selena Gomez vì kẹt lịch quay phần mới của phim The Devil Wears Prada ở New York (Mỹ).

Selena Gomez và chồng sắp cưới bố trí cho khách mời nghỉ tại khách sạn El Encanto

Meryl Streep đột ngột rút khỏi danh sách khách mời tham dự đám cưới Selena Gomez

Bạn thân của Selena Gomez là Taylor Swift đã xác nhận tham dự hôn lễ. Nữ ca sĩ sẽ 1 mình đến chúc mừng Selena mà không có hôn phu Travis Kelce đi cùng do cầu thủ này vướng lịch thi đấu.

Tuy nhiên, Taylor Swift sẽ không lưu trú tại khách sạn El Encanto như các khách mời khác. Các nguồn tin cho biết biểu tượng nhạc pop sẽ lưu trú tại ngôi nhà đi thuê của mình ở gần nơi tổ chức hôn lễ của cô bạn thân. Nguyên nhân Taylor Swift không muốn "chung đụng" với rừng sao tại đám cưới là vì lo ngại an ninh không đảm bảo. Do đó, Taylor Swift đã tự bỏ tiền thuê 1 căn nhà gần địa điểm tổ chức đám cưới của Selena Gomez.

Taylor Swift chắc chắn có mặt trong đám cưới của bạn thân

Theo cập nhật mới nhất, tờ Daily Mail cho biết ekip đang gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng cho đám cưới xa hoa giữa Selena Gomez và Benny Blanco. Lễ cưới sẽ diễn ra bên trong khu nhà bạt, được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào bảo vệ, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Selena Gomez và Benny Blanco ước tính chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khoảng 300 khách mời.

Nơi diễn ra hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco đã được dựng lều bạt kín mít

Nguồn: Page Six, Daily Mail