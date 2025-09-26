Selena Gomez lộ tin nóng về "đám cưới thế kỷ", "gái hư Hollywood" là khách mời đầu tiên?

Dù liên tục được truyền thông đưa tin sẽ cưới vào ngày 27/9 này, nhưng Selena Gomez không lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, động thái mới của cô được cho là đang ngầm hé lộ về sự kiện trọng đại.

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh 1 bàn đầy đồ trang điểm từ thương hiệu Rare Beauty do cô sáng lập. Ngoài ra còn có chiếc điện thoại phát bài hát Pick It Up do Selena Gomez hợp tác với Cardi B. Cựu công chúa Disney chú thích bức ảnh này là "tôi suốt cả cuối tuần". Daily Mail nhận định Selena Gomez đang thử nghiệm các kiểu trang điểm trong suốt cả tuần, để chuẩn bị cho lễ cưới vào cuối tuần này.

Selena Gomez được cho là đang thử các kiểu trang điểm cho ngày trọng đại

TMZ cũng hé lộ những vị khách mời đầu tiên đến dự hôn lễ. Tổ chức bảo vệ động vật PETA đã gửi quà cưới cho Selena Gomez. Paris Hilton được xác nhận là vị khách đầu tiên, do Nicky Hilton "lỡ lời" chia sẻ với Access Hollywood.

Bạn diễn Martin Short và Steve Martin trong Only Murders in the Building là người được Selena Gomez trực tiếp xác nhận mời trên chương trình The Tonight Show With Jimmy Fallon. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ còn nói Martin Short sẽ là người mang nhẫn. Tuy nhiên, việc Taylor Swift có tham dự hôn lễ của Selena Gomez hay không vẫn chưa được xác nhận.

Paris Hilton là khách mời đâu tiên trong lễ cưới Selena Gomez

Martin Short và Steve Martin được chính cô dâu xác nhận

Theo The Sun, cặp đôi sẽ kết hôn vào ngày 27/9 tại 1 khu đất tư nhân thuộc thành phố Santa Barbara, bang California, Mỹ. Được biết, các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Họ không được báo địa điểm hôn lễ, mà sẽ được đưa đón đến tận nơi.

Nguồn tin nội bộ cho biết: "Mọi người đều rất hào hứng mặc dù vẫn còn nhiều điều bí ẩn, họ biết rằng đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời". Nhìn hình ảnh đẹp ngây ngất từ khách sạn này, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm và Selena Gomez được cho là đã đặt hết các phòng này cho khách của mình vào cuối tháng

Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Được biết, cặp đôi tăng cường an ninh cho đám cưới bởi có rất nhiều khách mời hạng A. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Lực lượng an ninh đang được triển khai gấp rút vì Selena Gomez - Benny Blanco không thể hoãn ngày cưới do quá bận rộn.

Những ngày gần đây, ngôi sao sinh năm 1992 nhận được rất nhiều sự chú ý khi xuất hiện với phong thái của một người phụ nữ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Selena Gomez lựa chọn những bộ cánh tông đỏ rực rỡ, tôn lên nhan sắc yêu kiều và đặc biệt là thân hình thon thả cực hút mắt. Có thể thấy rằng Selena Gomez đã giảm kha khá cân để có được diện mạo đẹp nhất trong ngày trọng đại.

Selena Gomez giảm cân khá nhiều cho ngày cưới

Nguồn: Daily Mail