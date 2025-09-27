(Ảnh: Selena Gomez Ins)

Cựu ngôi sao nhí của Disney, Selena Gomez – người hiện được cho là có giá trị tài sản khoảng 700 triệu USD - sẽ kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào cuối tuần này tại Santa Barbara, California. Đám cưới được cho biết sẽ có sự tham dự của bạn thân Taylor Swift.

Theo trang Page Six, cặp đôi đã cho thuê khách sạn El Encanto tuyệt đẹp cho các khách mời trong suốt cuối tuần diễn ra đám cưới. Khu nghỉ dưỡng ven biển này thuộc sở hữu của nhà đồng sáng lập Tinder, Justin Mateen và từng là một nơi nghỉ dưỡng xa hoa ở Hollywood.

Gomez và Blanco sẽ tiếp đón những người bạn thân thiết tại khu nghỉ dưỡng El Encanto ở Santa Barbara vào cuối tuần này, nhưng buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra ở nơi khác. (Ảnh: Belmond)

Đối với Selena Gomez, cuối tuần này sẽ đánh dấu một chương mới bình dị, thoát khỏi những hỗn loạn của những năm tháng tuổi trẻ – cụ thể là mối quan hệ đầy sóng gió với ngôi sao nhạc pop Justin Bieber và những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cô phải đối mặt trong nhiều năm qua. Blanco, một chàng trai nhạy cảm đến từ vùng ngoại ô Bắc Virginia, đã cho Gomez - một ngôi sao nhí nổi tiếng qua chương trình "Barney & Friends" và "Wizards of Waverly Place" của Disney Channel - thấy rằng mọi thứ có thể khác.

"Benny là người đầu tiên và duy nhất khiến cô ấy buông bỏ sự phòng thủ và khiến cô ấy tin rằng ngoài kia có một người sẽ mãi mãi là người hâm mộ lớn nhất của cô ấy, chứ không phải đối thủ của cô ấy" - một người trong ngành có uy tín cho biết - "Selena đã mất một thời gian rất dài để thực sự cảm thấy thoải mái và thoát khỏi những cách cô ấy đã tự điều chỉnh bản thân để hành động và phản ứng trong các mối quan hệ sau khi chia tay Justin Bieber".

Blanco và Gomez đều có chung niềm yêu thích ẩm thực. Blanco đã xuất bản một cuốn sách dạy nấu ăn có tên "Open Wide" cùng người bạn Jess Damuck và Gomez đã quay "Selena + Chef" cho HBO Max vào năm 2020.

Candice Kumai, người đã xuất hiện cùng Selena Gomez trong chương trình, nói với Page Six rằng cô rất vui mừng cho Selena khi cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực.

Blanco đã ở cạnh Selena trong những năm qua. (Ảnh: Instagram/@selenagomez)

"Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là khi chúng tôi nói đùa rằng cả hành tây lẫn con trai đều có thể khiến bạn khóc — tôi đã động viên cô ấy đi tìm 'một nửa' của mình, và tôi rất vui vì vài năm sau, cô ấy đã làm được!" - Candice Kumai nói.

Theo Page Six, Selena và Blanco sẽ trao lời thề nguyện trước những ngôi sao hạng A, bao gồm cả hai bạn diễn của Gomez trong phim "Only Murders in the Building" là Steve Martin và Martin Short. Paris Hilton và chồng cô, Carter Reum, được cho là cũng nằm trong danh sách khách mời. Và mặc dù Taylor Swift sẽ tham dự, nhưng vị hôn phu mới của cô, Travis Kelce, sẽ không tham gia cùng cô vì đội Kansas City Chiefs dự kiến sẽ đấu với Baltimore Ravens vào Chủ nhật. Những người bạn thân thiết một thời của Gomez là Nicola Peltz, và chồng cô, Brooklyn Beckham, cũng sẽ không tham dự.

Blanco và Gomez ban đầu chỉ là bạn bè. Họ gặp nhau khi Gomez còn là thiếu niên, mặc dù cả hai đều không nhớ đã gặp nhau vào thời điểm đó. Họ trở nên thân thiết sau khi hợp tác trong bài hát "I Can't Get Enough" phát hành tháng 3 năm 2019. Blanco đã hóa trang thành một chú gấu bông trắng lớn trong video.

Sau lần hợp tác đó, Selena và Blanco lại hợp tác với nhau trong đĩa đơn "Single Soon" phát hành tháng 8 năm 2023 của cô và đến tháng 12 cùng năm, cả hai xác nhận đang hẹn hò. Tuy nhiên, ban đầu, người hâm mộ không nghĩ Blanco đủ tốt cho Selena khiến cô phải đưa ra tuyên bố trên mạng rằng anh là "điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi".

Cặp đôi chính thức ra mắt công chúng tại Lễ trao giải Emmy năm 2023, và vào tháng 2 năm 2024, Gomez đã nói với Zane Lowe trên chương trình Apple Music của anh rằng: "Tôi phải nói rằng nhìn chung đây là khoảng thời gian an toàn nhất mà tôi cảm thấy, nó thực sự tuyệt vời và tôi đã trưởng thành hơn qua nó, thật tuyệt vời".

Vào tháng 12 năm 2024, Selena và Blanco tuyên bố đính hôn ngay sau khi tậu một biệt thự kiểu Tây Ban Nha trị giá 35 triệu USD ở Beverly Hills.

"Mãi mãi bắt đầu từ bây giờ..." - Selena Gomez viết trên Instagram lúc đó, kèm theo những bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà Blanco tặng cô. Taylor Swift lúc ấy đã phản hồi bài đăng bằng cách trả lời: "Vâng, tớ sẽ là phù dâu".

Blanco là mối tình nghiêm túc nhất của Selena Gomez kể từ sau mối tình tan vỡ với Justin Bieber.