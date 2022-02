Đốt than tổ ong sưởi ấm, 2 bà cháu tử vong, 2 mẹ con nguy kịch

Chiều ngày 5-2, tin từ UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc ngạt khí than tổ ong khiến 4 người thương vong.

Danh tính các nạn nhân gồm: Trần T.C. (SN 1956, ngụ thôn Điền, xã Quảng Nham), Dương T.P. (SN 1982; con gái bà C.), Đặng D.A. (SN 2010), Đặng V.T. (SN 2013; cả 2 đều là con chị P.).

Theo một lãnh đạo xã Quảng Nham, tối ngày 3-2 (tức ngày mùng 3 Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022), gia đình bà C. có dùng đốt than tổ ong để sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng, đóng kín cửa.

Khoảng 9 giờ 20 ngày 4-2, người thân không thấy mẹ con bà C. ra khỏi phòng nên vào kiểm tra tá hỏa phát hiện 4 người nằm bất tỉnh nên đã tri hô hàng xóm tới hỗ trợ.

Lúc này, bà C. và cháu D.A. được xác định đã tử vong. 2 mẹ con chị P. (chị P. và cháu T.) nguy kịch nên đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Đại diện chính quyền cho biết, sáng nay 5-2, gia đình đã đưa 2 bà cháu đi hỏa táng để mang về quê chôn cất theo phong tục. "Gia đình bà C. có hoàn cảnh khó khăn, còn chị P. lấy chồng sinh sống ở Hà Nội, dịp Tết chị cùng 2 con về quê thăm mẹ, ăn Tết"- một lãnh đạo xã thông tin.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân 2 người tử vong do ngạt khi C02.