Năm 2025 có vẻ là một năm đầy biến động về mặt chiêm tinh học, khi "Thủy Tinh Nghịch Hành" (Mercury Retrograde) liên tục kéo đến, mang theo những luồng sóng năng lượng khiến ta dễ suy nghĩ tiêu cực, hành động chậm chạp, và dễ dàng vướng vào những mâu thuẫn không đáng có. Trong chiêm tinh học, Sao Thủy vốn là hành tinh cai quản trí nhớ, tư duy, giao tiếp và thậm chí cả giao thông. Khi nó "đi lùi" (thực chất là ảo ảnh thị giác), mọi lĩnh vực liên quan đều có xu hướng "rối loạn" theo.

Đã qua hai đợt vào mùa Xuân và mùa Hè, và hiện tại, đợt Thủy Nghịch cuối cùng của năm 2025 sắp đổ bộ, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11. Đợt này đặc biệt mạnh mẽ vì xảy ra ở chòm sao Nhân Mã và Hổ Cáp, hai chòm sao đại diện cho sự khám phá sâu sắc, sự thật và những thay đổi triệt để. Vậy làm thế nào để chúng ta "sống sót" qua những ngày tháng thử thách này? Đừng lo lắng, bởi Vũ Trụ gửi đến thử thách cũng là gửi đến bài học.

Chỉ cần 12 cung Hoàng đạo nhận thức được lĩnh vực cốt lõi cần cẩn trọng trong thời gian này, bạn hoàn toàn có thể "biến nguy thành cơ", dùng sự tĩnh lặng để đối phó với hỗn loạn. Hãy cùng xem cung Mọc (Ascendant) hoặc cung Mặt trời (Sun Sign) của bạn cần đặc biệt lưu ý điều gì nhé!

Thủy Nghịch thường kéo dài khoảng ba tuần, là khoảng thời gian để chúng ta nhìn lại, chậm lại và sắp xếp những vấn đề cũ.

Đợt Thủy Nghịch Thời gian Chòm sao xảy ra Lần 1 15/3 - 7/4/2025 Bạch Dương, Song Ngư Lần 2 18/7 - 11/8/2025 Sư Tử, Cự Giải Lần 3 (Quan trọng) 9/11 - 29/11/2025 Nhân Mã, Hổ Cáp

Lĩnh vực "trọng điểm" 12 cung cần lưu ý

Dù Thủy Nghịch gây ảnh hưởng chung đến giao tiếp và công nghệ, nhưng mỗi cung Hoàng đạo lại bị ảnh hưởng mạnh nhất ở một lĩnh vực cụ thể. Đây chính là "điểm yếu" bạn cần tập trung hóa giải:

Bạch Dương (Aries): Sức khỏe tinh thần là vấn đề đáng lo ngại nhất. Bạn dễ bị "nội hao" tinh thần, cảm thấy mệt mỏi và lo lắng về tương lai. Hãy dành thời gian thiền định, tập thể dục hoặc tìm kiếm không gian riêng để giải phóng áp lực.

Kim Ngưu (Taurus): Mối quan hệ cũ và vấn đề tài chính có thể đồng loạt quay lại. Bạn dễ hồi tưởng về người yêu cũ hoặc phải đối mặt với các vấn đề tiền bạc chưa giải quyết. Hãy giữ thái độ kiên nhẫn, rõ ràng trong mọi giao tiếp để tránh hiểu lầm.

Song Tử (Gemini): Cơ hội và thách thức sự nghiệp đan xen. Bạn sẽ đứng trước những quyết định quan trọng hoặc cần chứng minh năng lực. Đây là lúc cần tin tưởng vào bản thân và thể hiện sức sáng tạo, nhưng nhớ kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký.

Cự Giải (Cancer): Các biến động trong cuộc sống cá nhân như chuyển nhà, đi công tác, hoặc học tập ở môi trường mới sẽ xảy ra. Mặc dù có chút bất an, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thích nghi và mở rộng tầm nhìn.

Sư Tử (Leo): Quản lý tài chính là trọng điểm. Những vấn đề như nợ nần, phân bổ ngân sách sẽ gây áp lực lớn. Đã đến lúc phải lên kế hoạch chi tiết, tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia và tránh mọi quyết định đầu tư mạo hiểm.

Xử Nữ (Virgo): Mối quan hệ đối tác và hôn nhân cần được ưu tiên. Bạn cần nhiều thời gian hơn để hàn gắn tình cảm hoặc cùng nhau giải quyết các vấn đề thực tế. Thành thật và giao tiếp chính là chìa khóa để giữ vững mối quan hệ.

Thiên Bình (Libra): Sức khỏe thể chất và tinh thần là cảnh báo hàng đầu. Cơ thể có thể đưa ra những tín hiệu nhỏ yêu cầu bạn thay đổi lối sống. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và tìm lại sự cân bằng tâm hồn.

Hổ Cáp (Scorpio): Cảm xúc và các mối quan hệ thân mật là trọng tâm. Đây là lúc cảm xúc trỗi dậy, đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng bao dung trong giao tiếp với người yêu hoặc bạn đời. Hãy mở lòng, thành thật để nhận ra sức mạnh từ tình cảm.

Nhân Mã (Sagittarius): Môi trường gia đình cần được bạn quan tâm đặc biệt. Các thành viên trong nhà cần sự hỗ trợ, hoặc không khí gia đình cần được cải thiện. Giao tiếp và lắng nghe là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ hòa hợp.

Ma Kết (Capricorn): Học tập và phát triển bản thân là xu hướng tích cực. Dù là nâng cao chuyên môn hay khám phá sở thích mới, việc học hỏi sẽ mang lại nhiều cơ hội bất ngờ cho tương lai. Duy trì nhiệt huyết để đón nhận kiến thức mới.

Bảo Bình (Aquarius): Tình hình tài chính sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Đây là cơ hội để bạn kiểm tra lại các khoản chi tiêu, đầu tư và lập kế hoạch tài chính dài hạn. Tuyệt đối tránh tiêu dùng bốc đồng trong giai đoạn này.

Song Ngư (Pisces): Mọi thứ đều có thể bị ảnh hưởng. Bạn sẽ cảm thấy thử thách liên quan đến giao tiếp, tiền bạc, tình cảm và cả những vấn đề cũ chưa được giải quyết. Hãy học cách sống chậm lại, không vội vàng giải thích hay đưa ra quyết định, dùng sự thấu hiểu để dẫn đường.

Bí quyết chung để "hóa giải" Thủy Nghịch

Bản chất của Thủy Nghịch là muốn chúng ta dừng lại. Vì vậy, thay vì lao đầu vào những dự án mới, hãy tập trung vào:

- Rethink (Nghĩ lại): Kiểm tra, rà soát lại tất cả các email, hợp đồng, kế hoạch cũ.

- Review (Đánh giá lại): Xem lại các mối quan hệ, các dự án còn dang dở.

- Recharge (Nạp năng lượng): Dành thời gian chăm sóc sức khỏe, thiền định.

Đây là thời điểm hoàn hảo để sửa chữa những sai lầm cũ, không phải lúc để bắt đầu một điều hoàn toàn mới mẻ. Hãy nhớ rằng: Sự tĩnh lặng sẽ vượt qua mọi hỗn loạn.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)