Đột quỵ vì uống 8 lon nước tăng lực mỗi ngày

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)

Các bác sĩ tại Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết người đàn ông khỏe mạnh, không hút thuốc hay uống rượu, đã được đưa tới phòng khám đột quỵ với tình trạng yếu nửa người bên trái, tê bì, mất thăng bằng và khó nói. Huyết áp của ông ở mức 254/150 mmHg, cao hơn nhiều so với ngưỡng nguy hiểm.

Bác sĩ Sunil Munshi, Bệnh viện Đại học Nottingham, cho biết hình ảnh chụp chiếu cho thấy ông bị đột quỵ tại vùng đồi thị. Bệnh nhân phải dùng tới 5 loại thuốc mới giảm huyết áp xuống còn 170 mmHg, song khi trở về nhà, chỉ số này lại tăng trở lại dù tiếp tục điều trị.

Nhiều tuần kiểm tra không phát hiện nguyên nhân cho đến khi bệnh nhân tiết lộ thói quen uống nước tăng lực. Ông tiêu thụ 8 lon mỗi ngày, chia thành 4 thời điểm, mỗi lon chứa 160 mg caffeine. Lượng caffeine này tương đương 1.200 - 1.300 mg, gấp khoảng 3 lần khuyến nghị tối đa tại Anh và Mỹ (400 mg/ngày).

Nhiều loại nước tăng lực chứa hàm lượng lớn caffeine, đường và các chất làm tăng đường huyết (Ảnh: SolStock/E+/Getty Images)

Bác sĩ Martha Coyle cho biết một số loại nước tăng lực có thể chứa tới 500 mg caffeine mỗi lon, chưa kể các thành phần khác như taurine, đường cao, ginseng hay guarana - vốn có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp và gây ảnh hưởng xấu lên mạch máu. Các chất kích thích nhẹ khác như theophylline và theobromine cũng thường xuất hiện trong nhóm sản phẩm này.

Theo nhóm bác sĩ, các thành phần kết hợp trong nước tăng lực có thể gây rối loạn nhịp tim, tổn thương lớp nội mạc mạch máu, tăng kết tập tiểu cầu và hình thành cục máu đông. Người trẻ đặc biệt dễ gặp rủi ro nếu sử dụng đồng thời nước tăng lực với chất kích thích khác.

Sau khi ngừng hoàn toàn nước tăng lực, huyết áp của bệnh nhân trở về mức bình thường chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, 8 năm sau sự cố, ông vẫn còn tê và yếu một phần tay, chân trái. Người đàn ông thừa nhận: “Tôi không biết uống nước tăng lực lại nguy hiểm đến vậy”.

Các bác sĩ cho biết y văn đã ghi nhận nhiều trường hợp tương tự, bao gồm rối loạn nhịp tim, chảy máu não và đột quỵ do cục máu đông. Họ khuyến cáo bác sĩ cần hỏi kỹ thói quen sử dụng nước tăng lực trong các buổi khám định kỳ, đặc biệt với bệnh nhân trẻ có dấu hiệu tim mạch.