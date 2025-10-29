Người đàn ông 60 tuổi, trú tại Hà Nội, được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng yếu liệt nửa người, nói khó, sụp mí. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán ông bị tắc cấp động mạch thân nền - thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong hơn 90% nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước đó, ông cùng bạn bè đi uống bia thì đột ngột hoa mắt, chóng mặt, nói khó thoáng qua. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà lập tức gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh táo, cử động bình thường, nhưng chỉ sau khoảng một giờ, ông bất ngờ yếu liệt nửa người trái, nói khó, cơ lực giảm rõ rệt. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch não xác định tắc động mạch thân nền – vùng chi phối sự sống của não bộ.

Quy trình đột quỵ tối khẩn cấp được kích hoạt. Ê-kíp can thiệp lấy thành công ba cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não chỉ sau 15 phút.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân đột quỵ.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng đơn nguyên Can thiệp mạch, cho biết: “ Đây là thể đột quỵ cực nặng, phần lớn bệnh nhân hôn mê sâu hoặc tử vong nếu không can thiệp kịp. Trường hợp này may mắn vì được đưa đến sớm và xử trí trong khung giờ vàng ”.

Sau can thiệp, bệnh nhân được an thần, thở máy ngắn hạn và tỉnh táo hoàn toàn sau 24 giờ. Ông có thể giao tiếp, ăn uống, vận động bình thường, cơ lực hai bên phục hồi hoàn toàn, không xuất huyết hay tổn thương thứ phát.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, những ngày gần đây, số ca đột quỵ mạch lớn tăng rõ rệt khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột. Sự thay đổi nhiệt độ có thể gây co thắt mạch, tăng huyết áp , đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền tim mạch, hút thuốc hoặc lạm dụng rượu bia.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm, uống đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn và duy trì thuốc điều trị đều đặn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu tay chân một bên, nói khó, đau đầu dữ dội, chóng mặt, cần đưa người bệnh đến bệnh viện có khả năng cấp cứu đột quỵ ngay lập tức.