Đột quỵ gia tăng dịp cuối năm là do thời tiết lạnh? Bác sĩ chỉ ra những hiểu lầm nguy hiểm của đa số người Việt

Những ngày cuối năm với thời tiết thất thường, khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) liên tục tiếp nhận nhiều ca đột quỵ. Gần đây, các bác sĩ điều trị cho một nam bệnh nhân 76 tuổi nhập viện do tay yếu, nói ngọng đột ngột, có tiền sử đột quỵ, tăng huyết áp và đái tháo đường.

Đột quỵ gia tăng dịp cuối năm là do thời tiết lạnh?

Sau điều trị nội khoa, tình trạng bệnh nhân cải thiện và đã xuất viện, song vẫn cần theo dõi để phòng tái phát. Theo BSCKII Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng khoa Nội Thần kinh, thời điểm cuối năm ghi nhận số ca đột quỵ tăng nhẹ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Thay đổi thời tiết, đặc biệt là những đợt chuyển nóng - lạnh đột ngột, thường bị xem là nguyên nhân gây đột quỵ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nga, thời tiết chỉ là yếu tố kích hoạt, không phải căn nguyên trực tiếp.

Bác sĩ cho biết, thời tiết nóng khiến cơ thể dễ mất nước, máu trở nên cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây nhồi máu não. Ngược lại, trời lạnh làm mạch máu co thắt, giảm lượng máu lên não, đặc biệt nguy hiểm với người có sẵn hẹp mạch, dễ dẫn đến thiếu máu não hoặc xuất huyết não.

Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột còn có thể khiến huyết áp tăng cao, làm bong mảng xơ vữa hoặc gây tổn thương thành mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

BSCKII Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM).

Sự thật về tin đồn tập thể dục sớm, tắm khuya gây đột quỵ

Chia sẻ thêm, bác sĩ Nga cho biết nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày vẫn bị hiểu nhầm là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ. Theo bác sĩ, đột quỵ có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không riêng buổi sáng hay ban đêm; yếu tố quan trọng là cần tránh thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, nhất là ở người có bệnh nền.

Với người tập thể dục buổi sáng, cần khởi động kỹ, giữ ấm, uống nước đều và dừng tập ngay nếu có biểu hiện chóng mặt, tức ngực. Người mắc cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hoặc từng đột quỵ cần uống thuốc đều đặn trước khi vận động, bởi huyết áp có thể tăng vọt khi tập, làm tăng nguy cơ xuất huyết não hoặc bong mảng xơ vữa.

Bác sĩ cũng lưu ý, tắm khuya không phải nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ nếu thực hiện đúng cách. Điều quan trọng là tránh để cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột bằng cách tắm nước ấm, tắm nhanh trong phòng kín gió, lau khô người và mặc đồ ấm ngay sau khi tắm.

Chủ động phòng ngừa đột quỵ trong mùa lạnh

Đột quỵ là bệnh lý cấp tính, xảy ra đột ngột và có thể để lại hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, nếu chủ động phòng ngừa đúng cách, người dân hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các di chứng nghiêm trọng.

Hiện nay, số ca đột quỵ có xu hướng gia tăng trong mùa lạnh, nhất là khi sắp bước vào đợt rét sâu. Để phòng tránh đột quỵ, người dân cần chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Cụ thể, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước ấm, hạn chế đồ lạnh; vận động nhẹ nhàng 3–5 phút trước khi rời giường vào buổi sáng; giữ nhiệt độ trong nhà ổn định, tránh chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài. Việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu và cổ, có vai trò rất quan trọng.

Khi tập luyện, nên mặc nhiều lớp áo, khởi động kỹ, tránh tập thể dục quá sớm khi nhiệt độ còn thấp; duy trì vận động nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày để hỗ trợ tim mạch.

Ngoài ra, cần hạn chế rượu bia, chất kích thích, tránh căng thẳng kéo dài và không tắm muộn, không tắm nước lạnh. Nhiệt độ nước tắm phù hợp khoảng 37°C.