Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, lúc 06h10 ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hội An Đông kiểm tra Villa T.A.R, phát hiện nhiều nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng thuê villa để sử dụng ma tuý bị lực lượng chức năng phát hiện

Theo thông tin trên báo Công an Đà Nẵng, qua khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy gồm ketamine, "thuốc lắc", "nước vui", ma túy đá, 5 viên nén màu xám; (một) đĩa sứ màu trắng bên trên có chất bột màu trắng bám dính và một số tang vật khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với các đối tượng: L.H.V (SN 2004, trú phường Điện Bàn); P.H.H (SN 1996), P.H.P (SN 1987), N.Q.P (SN 1998), N.V.H (SN 1995), H.N.Q.K (SN 2002) cùng trú phường Hội An; Đ.H.H (SN 1979) và N.Đ.C (SN 2010) cùng trú phường Hội An Tây.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma tuý trong quá trình kiểm tra

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có người chưa đủ 18 tuổi, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ma túy len lỏi trong giới trẻ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các cơ sở lưu trú, homestay, villa cho thuê nâng cao trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi liên quan đến ma tuý Mọi hành vi tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.